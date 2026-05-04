Trong 12 năm qua, Macan được mệnh danh là “cỗ máy kiếm tiền” của Porsche. Kể từ năm 2015, Macan luôn xuất hiện ở vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp những dòng xe bán chạy của Porsche.

Phiên bản 2019 của chiếc Porsche Macan (Ảnh: Porsche)

Năm 2025, đánh dấu chiếc Porsche Macan thứ một triệu được xuất xưởng. Macan đã chạm cột mốc này nhanh hơn những dòng xe lâu đời của Porsche như Cayenne hay 911. Thậm chí khi chiếc Macan thuần điện được ra mắt, phiên bản chạy xăng của mẫu SUV này vẫn được người dùng trên toàn thế giới ưa chuộng.

Theo Automotive News, bất chấp những thành công mà Macan chạy xăng đã thiết lập được, dòng xe này sẽ bị ngừng sản xuất vào cuối năm 2026. Trong khi đó, Macan thuần điện vẫn sẽ được duy trì việc sản xuất.

Việc ngừng sản xuất Macan không đến từ việc mẫu xe này kém sức hút trên thị trường. Ông Jochen Breckner, Giám đốc tài chính của Porsche cho biết, hãng xe tăng tốc sản xuất trong những tháng cuối cùng của Macan. Vị giám đốc tài chính này không công bố số lượng xe sẽ được sản xuất. Tuy nhiên, khách hàng trên toàn thế giới vẫn có thể mua Macan cho đến năm 2027.

Theo số liệu được Porsche công bố, trong quý đầu năm của năm 2026, hãng xe thể thao đến từ Đức đã bán hơn 10.000 chiếc Macan trên toàn cầu. Còn trong năm 2025, Porsche Macan đã đạt doanh số 84.328 chiếc. Trong số này, có 45.367 chiếc là Macan thuần điện. Theo Porsche, đây là tín hiệu đáng mừng cho phiên bản thuần điện của Macan.

Để thay thế cho Macan sử dụng động cơ đốt trong, Porsche sẽ cho ra mắt một mẫu SUV mới trang bị động cơ xăng hoặc hybrid vào năm 2028. Mẫu SUV mới này được phát triển dựa trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), giống với chiếc Audi Q5. Theo Porsche, mẫu xe mới và chiếc Audi Q5 mới sẽ có nhiều chi tiết dùng chung để tối ưu hoá chi phí sản xuất.

Porsche Macan chạy xăng lần đầu được ra mắt thế giới vào năm 2013. Một năm sau, mẫu SUV này đã chính thức cập bến thị trường Việt Nam. Vào cuối năm 2024, hãng xe thể thao đến từ Đức đã giới thiệu đến người dùng Việt phiên bản thuần điện của Porsche Macan.