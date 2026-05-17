Từ vụ Miu Lê bị bắt: Thế nào là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy?

Liên quan Vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bãi tắm Tùng Thu (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) vào ngày 10/5, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bổ sung, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An (31 tuổi, ở TPHCM) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Trần Minh Trang (30 tuổi, ở Hà Nội) về tội Không tố giác tội phạm.

Thông tin này nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi theo thông tin được các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp trước đó, chỉ có 3 người trong nhóm bị khởi tố còn Miu Lê, An và Trang được xác định là "đối tượng thụ hưởng".

Những diễn biến mới nhất khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về việc dưới góc độ pháp lý, như thế nào là "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và người phạm tội có thể đối diện chế tài xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Các đối tượng liên quan trong Vụ án (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo hướng dẫn tại Tiểu mục 6.1, mục 6, Phần II Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Liên ngành Tư pháp Trung ương hướng dẫn áp dụng một số tội danh liên quan tới ma túy, tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm các hành vi sau:

Thứ nhất, chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

Thứ hai, chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

Ngoài ra, người thực hiện một trong các hành vi như Đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; Cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy; Chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất…) nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; Chuẩn bị địa điểm; Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ…) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ... theo chỉ huy, phân công, điều hành của người khác có thể bị xử lý với vai trò đồng phạm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ những quy định trên, có thể hiểu hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là việc chỉ huy, phân công, điều hành hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác hoặc hoạt động chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

Bên cạnh đó, người không trực tiếp chỉ huy, phân công, điều hành hoạt động nhưng thực hiện các hành vi như đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp, chuẩn bị chất ma túy hay chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, địa điểm... để phục vụ việc đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác vẫn có thể bị coi là đồng phạm về tội danh này.

Miu Lê tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

"Như vậy, khái niệm đồng phạm về tội danh này được quy định rất rộng và mọi hành vi nhỏ nhất nhằm phục vụ việc đưa ma túy vào cơ thể người khác đều có thể bị coi là đồng phạm tổ chức. Ví dụ như việc một cá nhân tham gia "tiệc" ma túy, trong quá trình sử dụng, theo chỉ đạo của người khác có đưa ra các vật phẩm có thể phục vụ cho việc dùng ma túy như một tờ tiền, thẻ ATM, đĩa hay đơn giản là đèn pin để soi cho người khác sử dụng ma túy cũng có thể bị coi là đồng phạm về tội danh này", luật sư phân tích.

Về khung hình phạt, Theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù 2-7 năm.

Trường hợp thuộc các tình tiết định khung theo khoản 2 Điều này như phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; đối với người đang cai nghiện hay đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi... thì có thể bị áp dụng khung hình phạt 7-15 năm tù.