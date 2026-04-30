Hành khách mở cửa lao xuống đường, tài xế có phải chịu trách nhiệm?

Những ngày qua, sự việc một người đàn ông nước ngoài bất ngờ mở cửa ô tô và nhảy xuống đường thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo đó, sự việc diễn ra tối 28/4 trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm này, ô tô dịch vụ chở một đôi nam nữ di chuyển trên đường Lê Duẩn thì hai người này xảy ra cãi vã. Sau đó, người đàn ông mở cửa xe và nhảy xuống trong khi phương tiện tiếp tục di chuyển.

Một số nhân chứng cho biết sau khi rơi xuống đường, người này bị một xe máy phía sau tông trúng nên bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Khoảnh khắc người đàn ông mở cửa xe, nhảy xuống đường (Ảnh cắt từ clip).

Không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, hành động này còn có thể khiến người đàn ông phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cụ thể, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, việc mở cửa xe phải đảm bảo 2 yếu tố cơ bản là chỉ được mở khi xe đã dừng đỗ và phải quan sát trước, sau và bên hông, khi thấy an toàn mới được mở cửa và ra khỏi xe. Ngoài ra, người trên xe, người điều khiển không được để cửa xe mở nếu không đảm bảo an toàn.

Nếu vi phạm quy định nêu trên, tùy thuộc mức độ và tính chất của hành vi, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chinh hoặc thậm chí xử lý hình sự.

Trích dẫn khoản 2 Điều 33 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, ông Hùng cho biết hành khách đi xe nếu có hành vi tự ý mở cửa xe hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn khi xe đang chạy thì có thể bị phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Ngoài ra, dù người này bị xe máy tông dẫn tới phải nhập viện nhưng nếu kết quả xác minh cho thấy người điều khiển xe máy không có lỗi và có phát sinh thiệt hại do hành vi nhảy từ trên xe xuống, người đàn ông này còn có thể phải bồi thường thiệt hại cho người đi xe máy.

Đối với tài xế, pháp luật chỉ buộc người điều khiển phương tiện đảm bảo cửa xe đóng và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, không có quy định cụ thể buộc người lái xe phải khóa cửa khi di chuyển. Bởi vậy, việc cửa xe không khóa hoặc có khóa nhưng không đảm bảo chắc chắn không phải căn cứ để xử phạt người này.

Trách nhiệm hành chính sẽ chỉ được đặt ra nếu tài xế có hành vi mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn. Hành vi này có thể là việc mở cửa xe khi di chuyển, để cửa xe mở tại khu vực dễ xảy ra va chạm hoặc cũng có thể là việc hành khách không mở được cửa xe nhưng có yêu cầu và tài xế mở cửa theo yêu cầu đó. Khi đó, mức xử phạt có thể áp dụng là phạt tiền 4-6 triệu đồng.