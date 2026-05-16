Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người bán nhà

Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo đang nhắm vào người bán nhà ở TPHCM thời gian gần đây, được luật sư Nguyễn Thụy Bảo Ân (Đoàn luật sư TPHCM) lên tiếng cảnh báo.

Theo luật sư, các đối tượng thường đóng vai môi giới , khách mua nhà rồi dựng lên những "kèo đầu tư lời nhanh" để thao túng tâm lý, dụ nạn nhân xuống tiền đặt cọc và rơi vào bẫy.

Theo nội dung vụ việc, ông A. (TPHCM) cần bán ngôi nhà 5,8 tỷ đồng. Biết chuyện, môi giới tên B. giới thiệu với chủ nhà khách mua nhà tên C..

Sau khi xem nhà, C. đồng ý mua với giá 5,9 tỷ đồng, cao hơn mức giá chủ nhà mong muốn.

Hai bên hẹn sáng hôm sau sẽ đến công ty môi giới để làm hợp đồng đặt cọc. Tuy nhiên, thay vì đưa chủ nhà đến văn phòng công ty, B. và C. chở ông A. đến một dự án đất nền ở khu vực ngoại thành TPHCM.

Tại đây, các đối tượng bắt đầu giăng bẫy.

Môi giới giới thiệu dự án đang mở bán, có hai lô đất nằm cạnh nhau với giá ưu đãi, mỗi lô chỉ còn 2 tỷ đồng với điều kiện phải mua 2 lô đất cùng lúc. Người này liên tục vẽ viễn cảnh kiếm lời, nói chỉ cần mua xong bán sang tay cũng được khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi lô đất.

Để tạo lòng tin, C. lập tức thể hiện mình là người có tiền và xuống tiền đặt cọc 200 triệu đồng để mua lô đất. Nhóm này đưa ra lý do công ty không cho một người mua cùng lúc hai lô nên đề nghị ông A. mua lô còn lại để cả hai cùng hưởng giá chiết khấu rồi chia lợi nhuận.

Ban đầu, ông A. từ chối vì không có tiền. Lúc này, C. tiếp tục tung "mồi nhử" khi đồng ý đặt cọc mua căn nhà của ông A. số tiền 100 triệu đồng.

Sau đó, người này quay sang thúc giục chủ nhà góp thêm 100 triệu đồng để đủ 200 triệu đặt cọc mua lô đất.

Tin rằng mình sắp có một thương vụ kiếm lời dễ dàng, ông A. đồng ý xuống tiền đặt cọc mua đất.

Theo luật sư, từ thời điểm chủ nhà ký giấy đặt cọc, các đối tượng đã đạt được mục đích.

"Kịch bản nhẹ nhất là người bán nhà phát hiện lô đất bị thổi giá quá cao, không mua nữa. Khi đó, chủ nhà sẽ mất 200 triệu đồng tiền cọc, còn nhóm kia sẵn sàng bỏ luôn 100 triệu đồng tiền cọc mua nhà để rút lui. Cuối cùng người bị thiệt vẫn là chủ nhà", luật sư phân tích.

Nguy hiểm hơn, nếu nạn nhân tiếp tục bị thao túng tâm lý và xuống tiền mua lô đất 2 tỷ đồng, họ có thể mua phải tài sản thực tế chỉ đáng giá vài trăm triệu đồng.

Theo luật sư, nhiều trường hợp sau khi bị "gài" tiền cọc, nạn nhân vì tiếc tiền nên tiếp tục vay mượn, bán rẻ tài sản hoặc chấp nhận ký các giao dịch bất lợi để cố cứu số tiền cọc đã lỡ bỏ ra.

"Có trường hợp chủ nhà cuối cùng phải bán luôn căn nhà của mình với giá thấp hơn giá trị ban đầu vì đã bị thao túng tâm lý sợ mất tiền cọc", luật sư cho hay.

Qua vụ việc, luật sư khuyến cáo người dân khi bán nhà nên thực hiện việc đặt cọc ngay tại nhà. Nếu bị môi giới rủ rê, lôi kéo đến các dự án, khu đất hay địa điểm khác ngoài mục đích mua bán ban đầu cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không đi theo để tránh rơi vào "ma trận" lừa đảo và mất tiền như trường hợp của ông A..

"Thực tế hiện nay có rất nhiều nhóm đóng vai môi giới, khách mua, thậm chí thêm cả người giả làm nhà đầu tư để "vẽ" ra cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Khi nhiều người cùng hùa vào thúc ép, nạn nhân rất dễ bị thao túng tâm lý, sợ mất cơ hội rồi xuống tiền", luật sư cảnh báo.