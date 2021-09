Phụ huynh chia sẻ cách đón con đang "mắc kẹt" ở quê lên Hà Nội học

Dân trí Nhiều bạn đọc có chung tâm tư khi gửi con về quê vào dịp hè với ông bà. Nay vào năm học mới, Hà Nội giãn cách, con bị "kẹt" lại quê học online trong điều kiện thiếu thốn, ông bà không thạo công nghệ.

Bạn đọc Hằng Vũ hỏi: "Tôi đang muốn cho con 6 tuổi bị kẹt ở quê lên Hà Nội. Xin hỏi thủ tục như thế nào ạ? Có cần xét nghiệm RT-PCR với trẻ 6 tuổi không? Nhà neo người, ở quê ông bà già yếu không cho cháu học được".

Bạn đọc Thỏ Bạch hỏi: "Tôi đang sống tại quận Bắc Từ Liêm, một trong 19 quận huyện vùng xanh của TP Hà Nội. Giờ tôi muốn về quê tại Quảng Ninh để đón cháu nhỏ lên chuẩn bị học có được không?".

Trước một số quy định khá chặt của các địa phương trong việc tiếp nhận người từ các tỉnh, thành khác, đòi hỏi phải có chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin, xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ, thậm chí phải cách ly tập trung 14 ngày..., chị Thanh H. (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chia sẻ cách "đón con thời Covid".

Chị Thanh H. gửi con về chơi với ông bà nội ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ trước khi Hà Nội bùng phát dịch Covid-19. Để đón được con lên Hà Nội cho kịp thời gian vào năm học mới, chị đã làm đơn xin xác nhận, chứng nhận con có hộ khẩu và đang sinh sống tại Hà Nội, có xác nhận của công an địa phương.

"Sau đó, mình nhờ người đưa con đến chốt ở cao tốc Hải Phòng - Hưng Yên và đón con ở đấy. Con mình phải xét nghiệm RT-PCR ở Hạ Long trước và chỉ cần kết quả xét nghiệm âm tính kèm giấy chứng nhận do công an phường xác nhận, trình giấy tờ ở chốt kiểm soát là được.

Khi quay trở về Hà Nội, gia đình mình không phải cách ly vì Hạ Long, Quảng Ninh là vùng xanh", chị H. chia sẻ.

Cũng theo chị Thanh H., do mỗi địa phương sẽ có một quy định khác nhau, nên nếu cẩn thận, mọi người nên chuẩn bị thêm các giấy tờ để chứng minh con có hộ khẩu ở Hà Nội như: Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, giấy tờ cá nhân của bố mẹ. Bên cạnh đó là Giấy chứng nhận do công an địa phương xác nhận và kết quả xét nghiệm PCR âm tính của con và cả người đi đón.

Tương tự, chị Thu Tr. (trú tại Linh Đàm, Hoàng Mai) chia sẻ kinh nghiệm đón con từ Ninh Bình về Hà Nội. Chị Tr. cũng nhờ người thân đưa con ra chốt kiểm soát dịch cầu Non Nước, TP Ninh Bình. Sau đó, chị trình giấy xác nhận của công an phường, sổ hộ khẩu chứng minh con có hộ khẩu tại Hà Nội, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính của 2 mẹ con là các cán bộ trực chốt tạo điều kiện cho đón con.

Hải Hà