Đề nghị cấm xe giường nằm: Tội do tài xế, đâu phải tại xe?

Trao đổi tại hội nghị giữa các doanh nghiệp kinh doanh giao thông vận tải đường bộ và lãnh đạo Cục CSGT, ông Vũ Đức Long (Giám đốc Công ty Vận tải Hoàng Long) nêu ý kiến về việc xe giường nằm là loại phương tiện hoán cải, nếu muốn hạn chế tai nạn thì nên cấm xe giường nằm. Tuy nhiên, ý kiến này vấp phải nhiều luồng quan điểm trái chiều.

Phản biện quan điểm trên, anh Nhật Nam viết: "Xe giường nằm không có tội, đừng có đổ tội cho xe giường nằm không an toàn. Đây là một phương tiện tuyệt vời, hỗ trợ thoải mái và đảm bảo sức khỏe người đi đường. Tôi là khách hàng quen đi xe này hơn 5 năm nay trên khắp các tuyến đường miền Nam, nếu cấm loại xe này thì sẽ là thảm họa".

Cũng theo độc giả này, việc gia tăng số vụ tai nạn thời gian qua chủ yếu do tài xế và công tác kiểm tra an toàn, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện của các nhà xe không đảm bảo chứ không liên quan đến xe giường nằm hay ghế ngồi.

Đồng quan điểm, độc giả Nguyễn Văn Thùy viết: "Các vụ tai nạn đa phần do chủ quan của lái xe, sao lại đổ tại xe được".

Chiếc xe giường nằm của nhà xe Tân Kim Chi gặp nạn rạng sáng 25/7 tại Hà Tĩnh (Ảnh: Nguyễn Văn).

"Tội nghiệp chiếc xe quá. Tai nạn là do người điều khiển, do kế hoạch tổ chức khai thác xe quá mức nhằm tăng quay vòng, do tuyển dụng lao động và giám sát lao động, ngoài ra do hạ tầng giao thông. Chiếc xe không có tội, chỉ có điều chiếc xe giường nằm cần giảm số giường xuống 20-30% so với xe ghế ngồi", chủ tài khoản Benz nêu ra hàng loạt vấn đề.

Với độc giả Cong Thang Tran, người này cũng cho rằng xe giường nằm hay hoán cải không phải vấn đề mà vấn đề nằm ở chủ doanh nghiệp vận tải.

"Các chủ doanh nghiệp ai chẳng muốn vận chuyển nhiều khách, kiếm nhiều tiền. Nhưng việc họ chưa chú trọng đến công tác an toàn của phương tiện, đến người được thuê lái cũng chỉ vì đồng lương mà cố cho kịp thời giờ mới là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Cơ quan chức năng nên bắt buộc lắp hộp đen camera giám sát hành trình và người lái xe. Với vận tải hành khách, mỗi lái xe vận hành 2 tiếng phải thay lái và cứ 100km phải nghỉ 30 phút, đổi lái. Đồng thời, phải nâng cấp chất lượng mặt đường, hạ tầng giao thông lên xem có khác không", bạn đọc này hiến kế.

Cục trưởng Cục CSGT Đỗ Thanh Bình tại buổi trao đổi (Ảnh: Trần Thanh).

Độc giả Bùi Thế Lộc chỉ ra rằng nhiều vụ tai nạn xảy ra từ xe khách đa số vào thời điểm đêm khuya, khi đường vắng, lái xe buồn ngủ hoặc chủ quan, không làm chủ tốc độ. Bởi vậy, anh cho rằng nên nghiên cứu dừng hoạt động xe khách đường dài trong một khoảng thời gian nhất định vào ban đêm.

"Tai nạn là do lái xe chạy nhanh, vượt ẩu. Xe giường nằm phải được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy định và đăng kiểm mới được lưu thông. Nếu người lái cẩn thận và việc kiểm tra bảo dưỡng đầy đủ sẽ không xảy ra tai nạn. Chuyện lái xe vượt làn cấm vượt, chèn ép, đè đầu, lạng lách, chạy nhanh để giảm giờ với mục đích cạnh tranh và tăng được chuyến là điều không hiếm. Còn hiện tượng này thì tai nạn còn triền miên", anh Nguyen Minh Hai bình luận.

Trong khi đó, bạn đọc Pham Phan đưa ra phép so sánh với nước láng giềng là Trung Quốc. Người này phân tích: "Trung Quốc đã loại bỏ xe giường nằm từ lâu sau khi đã có hệ thống đường sắt cao tốc. Thời kỳ những năm 2000, xe giường nằm là phương tiện chủ lực chở khách của Trung Quốc, nhưng sau đó họ loại dần bằng nhiều chính sách (với điều kiện phải có đường sắt tốc độ cao). Từ việc loại xe cũ, không cho đăng ký mới, chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên, muốn làm thì phải có đường sắt tốc độ cao rồi theo mô hình của họ để hỗ trợ di chuyển cho người dân".