Hàng xóm đào móng xây nhà làm nứt, sập nhà mình: Đòi bồi thường thế nào?

Gần đây, vụ việc một công trình nhà dân tại Bắc Ninh trong quá trình đào móng khiến căn nhà liền kề bị nứt, nghiêng lún nghiêm trọng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tại hiện trường, căn nhà xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn trên mặt tiền và các mảng tường. Nhiều vị trí bê tông bong tróc, kết cấu công trình biến dạng và có dấu hiệu nghiêng về phía hố móng đang thi công.

Trước nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và khẩn cấp di dời khoảng 10 hộ dân khỏi khu vực ảnh hưởng.

Căn nhà liền kề bị nứt, nghiêng lún nghiêm trọng do hàng xóm đào móng xây công trình (Ảnh: Nam Chương).

Theo dõi vụ việc trên, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Ai là người phải chịu trách nhiệm, người bị thiệt hại cần làm gì để đòi quyền lợi của mình?

Theo luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk), việc đào móng công trình, móng nhà gây sụt lút, nứt nẻ, hư hại thậm chí sập nhà của các công trình, nhà cửa liền kề, khu vực lân cận đã xảy ra rất phổ biến, đặc biệt là ở khu vực đô thị.

Căn cứ Điều 605 Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.

Luật sư Hà cho biết, khi phát hiện nhà có dấu hiệu nứt, nghiêng hoặc sụt lún trong quá trình hàng xóm thi công xây dựng, người dân cần lập tức yêu cầu chủ công trình và đơn vị thi công làm việc để xác định nguyên nhân, trách nhiệm cũng như phương án khắc phục.

"Không nên chỉ trao đổi bằng lời nói hoặc tin vào những cam kết miệng của chủ công trình về việc sẽ sửa chữa, khắc phục sau khi xây dựng xong. Bởi đến khi công trình hoàn thành mà chủ nhà liền kề không thực hiện cam kết thì việc bảo vệ quyền lợi sẽ gặp nhiều khó khăn", luật sư lưu ý.

Vì vậy, ngay khi phát hiện nhà ở xuất hiện dấu hiệu nứt, nghiêng hoặc sụt lún, gia đình bị ảnh hưởng cần yêu cầu tạm dừng thi công, lập biên bản ghi nhận hiện trạng, xác định rõ trách nhiệm, phương án khắc phục cũng như việc bồi thường thiệt hại của các bên liên quan.

Trong trường hợp chủ công trình không hợp tác hoặc cố tình tiếp tục thi công, luật sư khuyến nghị người dân nhanh chóng liên hệ chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trường và đề nghị tạm dừng thi công công trình.

Theo luật sư, từ những vết nứt ban đầu đến khi công trình bị đổ sập có thể xảy ra trong tích tắc. Vì vậy, phải kịp thời báo cơ quan chức năng để làm rõ lỗi và trách nhiệm trong vụ việc.

Nếu các bên không thể thống nhất được phương án khắc phục hoặc bồi thường, người bị thiệt hại nên yêu cầu một đơn vị thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận toàn bộ hiện trạng ngôi nhà bị nứt, nghiêng hoặc sụt lún... để biết được nguyên nhân do đâu.

"Nếu người dân chủ quan bỏ qua hoặc chậm ghi nhận hiện trạng, trong quá trình thi công phía công trình liền kề có thể bịt lại, che lấp các vết nứt khiến dấu vết thiệt hại không còn rõ ràng. Khi đó, việc chứng minh thiệt hại trước cơ quan có thẩm quyền hoặc tại tòa án sẽ gặp nhiều khó khăn", luật sư nói.

Khi tranh chấp vẫn không thể giải quyết bằng thương lượng, theo luật sư, người bị thiệt hại có thể sử dụng vi bằng cùng các biên bản làm việc với chính quyền địa phương để khởi kiện ra tòa án, yêu cầu bên gây thiệt hại thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Tại tòa, nếu các bên đạt được thỏa thuận thì vụ việc sẽ được giải quyết trên cơ sở thống nhất đó. Trường hợp vẫn còn tranh chấp, tòa án có thể trưng cầu đơn vị chuyên môn tiến hành giám định, thẩm định thiệt hại để xác định mức độ tổn thất và số tiền bồi thường tương ứng.

Trên cơ sở kết quả thẩm định và các tài liệu chứng cứ thu thập được, tòa án sẽ xem xét, đưa ra phán quyết và buộc bên gây thiệt hại thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.