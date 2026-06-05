Em trai gửi tiền nhờ giữ hộ, anh trai lấy để mua đất, xây nhà đứng tên mình

Ông Tuynh (ở Hưng Yên) có anh trai là các ông Lý và ông Luận. Thời điểm còn sống và làm việc ở Nga, ông nhiều lần gửi tiền về nhờ anh trai là ông Luận giữ hộ. Tổng giá trị tài sản được các bên xác nhận là khoảng 20.000 USD và 10 cây vàng.

Sau 6 năm ở Nga, ông Tuynh về nước và muốn mua đất do UBND xã bán đấu giá. Do hạn mức tối đa chỉ được trúng một suất, ông rủ hai anh trai đi gắp phiếu cùng và trúng thêm một suất mua đất nữa dưới tên ông Luận. Sau đó, ông đưa cho ông Luận số tiền 6.400 USD để nhờ nộp tiền lấy 2 lô đất tương ứng.

Hai năm sau khi lấy đất, ông Luận làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đối với 2 thửa đất trúng đấu giá, một thửa đứng tên ông và một thửa đứng tên ông Tuynh, đồng thời sử dụng tiếp 10.000 USD trong phần tài sản mà ông Tuynh nhờ giữ hộ để xây nhà và tạo lập tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đứng tên mình. Toàn bộ quá trình cấp sổ và xây nhà, ông Luận đều báo cho ông Tuynh được biết.

Ảnh minh họa: AI

Quá trình sinh sống, do ngôi nhà xuống cấp nên ông Luận đã đề nghị và được ông Tuynh gửi thêm tổng cộng 5.000 USD để tu sửa, nâng cấp ngôi nhà.

Đến khi có nhu cầu sử dụng đất và đề nghị ông Luận giao tài sản để sử dụng, ông Tuynh mới phát hiện ông Luận đã bán thửa đất mang tên mình. Đối với thửa đất còn lại mà ông Luận đang sinh sống, ông Tuynh có yêu cầu, thậm chí đề xuất trả tiền cho ông Luận nhưng anh trai không đồng ý trả lại nhà đất.

Sau nhiều nỗ lực đàm phán, hòa giải bất thành, ông Tuynh buộc phải khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết, tuyên công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với toàn bộ thửa đất này và hủy Sổ đỏ đã cấp mang tên ông Luận.

Làm việc với Tòa án, ông Luận bác bỏ ý kiến của ông Tuynh và khẳng định mối quan hệ giữa ông và ông Tuynh là quan hệ làm ăn bởi trước đó, ông Tuynh còn nhiều lần gửi hàng về cho ông Luận để nhờ bán hộ tại Việt Nam, từ đó phân chia lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận để mua đất. Bởi vậy, ông Luận cho rằng mình có quyền sử dụng, quyền sở hữu đối với thửa đất và tài sản trên đất nơi mình sinh sống.

Còn theo ông Lý, ông khai là người chứng kiến buổi đấu giá đất và xác nhận việc ông Tuynh, ông Luận mỗi người trúng một suất mua đất. Ông khẳng định ông Tuynh chỉ nhờ ông Luận đấu giá hộ, tiền mua đất là của ông Tuynh, ông Luận không đóng góp kinh tế và không có việc làm ăn chung, phân chia lợi nhuận với ông Tuynh. Sau khi trúng đấu giá đất, ông Tuynh quay lại Nga làm việc nên nhờ ông Luận làm thủ tục và trông nom đất.

Căn cứ tài liệu vụ án và diễn biến lời khai của các đương sự tại phiên tòa, Tòa án nhận định có đủ cơ sở để xác định việc ông Tuynh gửi tiền và gửi hàng về cho ông Luận. Việc ông Tuynh nhờ ông Luận đứng tên đấu giá đất, gửi tiền để ông Luận làm thủ tục mua đất, xây nhà trên đất cũng là thực tế nên xác định thửa đất và tài sản trên đất là tài sản của ông Tuynh.

Bởi vậy, Hội đồng xét xử tuyên xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Tuynh, công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của ông Tuynh đối với thửa đất; hủy Sổ đỏ đã cấp đứng tên ông Luận và buộc vợ chồng ông Luận phải trả lại tài sản cho ông Tuynh. Ngoài ra, Tòa án tuyên buộc ông Tuynh phải trả cho vợ chồng ông Luận tiền công sức tôn tạo, bảo quản tài sản trên đất là gần 1 tỷ đồng.