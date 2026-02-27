Tài xế say xỉn gây gổ, lao xe vào đám đông có thể bị xử lý ra sao?

Như Dân trí thông tin, chiều 25/2, Trần Văn Quốc (26 tuổi, ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu đoạn thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt thì có một ô tô đột ngột chuyển hướng khiến Quốc giật mình, phanh xe và ngã xuống đường.

Quốc sau đó lái xe máy đuổi theo, chặn ô tô, chửi bới và đánh tài xế là Huỳnh Duy Minh (43 tuổi). Sau đó, anh Minh về phòng điều hành của công ty nghỉ ngơi thì Quốc lái ô tô con tìm đến để gây gổ. Lúc này, con trai anh Minh cùng một số người bạn biết chuyện đã tìm đến cãi vã, vật lộn, ẩu đả với Quốc

Khoảnh khắc hỗn loạn khi Quốc lao xe vào đám đông còn nhiều người dùng vật cứng đập phá xe của Quốc (Ảnh cắt từ clip).

Khi thoát khỏi đám đông, Quốc lái ô tô lao vào nhóm người 7 người bị thương ở các mức độ khác nhau, rồi điều khiển xe rời hiện trường. Trong lúc hỗn loạn, nhiều người cũng dùng vật cứng đập vào kính xe của Quốc.

Kết quả kiểm tra cho thấy Quốc có nồng độ cồn 0,238mg/l khí thở ở thời điểm xảy ra vụ việc. Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm giữ hình sự Trần Văn Quốc để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan trong vụ việc.

Trách nhiệm của tài xế say xỉn

Đưa ra góc nhìn pháp lý liên quan vụ việc, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá hành vi của Quốc là hết sức nguy hiểm, gây hỗn loạn, ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự nơi công cộng và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí tính mạng người khác.

Phân tích dữ liệu clip, có thể thấy tài xế sau khi xảy ra ẩu đả đã "rồ" ga để lao vào đám đông. Dù nguyên nhân vụ việc là gì, đây vẫn là hành vi hết sức nguy hiểm, cần bị xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

"Trong vụ việc này, loạt hành vi của Quốc có dấu hiệu xâm phạm 2 khách thể được pháp luật bảo hộ, đó là trật tự công cộng và sức khỏe, tính mạng người khác. Trong đó, hành vi chửi bới, chặn đầu xe đánh người, gây gổ và sử dụng ô tô gây hỗn loạn tại nơi công cộng là cây xăng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự địa phương. Bởi vậy, việc công an tạm giữ Quốc để làm rõ hành vi có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Ngoài ra, với một người có đầy đủ nhận thức, cần hiểu rằng ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ và việc lao xe vào người khác là hành động hết sức nguy hiểm, có thể xâm phạm nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng người khác. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ ý chí chủ quan, động cơ, mục đích của Quốc khi rồ ga, lao xe vào đám đông là gì, để nhằm chạy thoát hay để tấn công, xâm phạm tới sức khoẻ, tính mạng người khác.

Đồng thời, công an sẽ đánh giá hàng loạt vấn đề khác như mối quan hệ tương quan giữa Quốc và nhóm người xung quanh, các yếu tố về không gian, thời gian, vị trí, tốc độ, lực đâm của chiếc xe... để đánh giá chính xác, khách quan, cụ thể về việc hành vi có tính chất nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác hay không, từ đó xem xét thêm hành vi có dấu hiệu của một trong 2 tội là Cố ý gây thương tích (Điều 134) hoặc Giết người (Điều 123) theo Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.

Ngoài ra, với việc điều khiển phương tiện trong tình trạng hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn, Quốc còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Đối tượng Quốc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Những cá nhân nào khác có thể phải chịu trách nhiệm?

Ngoài trách nhiệm pháp lý của Quốc, công an sẽ đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu của hành vi xâm phạm tới an ninh trật tự cũng như sức khỏe, tài sản của những người liên quan tới vụ việc, thể hiện qua những hành vi như ẩu đả, xô xát với Quốc hay dùng vật cứng đập phá, tấn công phương tiện của nghi phạm.

Trong đó, với hành vi xô xát, ẩu đả, vật lộn với Quốc, nếu công an xác định đây là hành vi góp phần gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự công cộng, những người tham gia vụ hỗn chiến cũng có thể bị xử lý hình sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ định giá, xác định mức độ thiệt hại về tài sản đối với chiếc xe của Quốc. Trong trường hợp thiệt hại về tài sản ở mức từ 2 triệu đồng trở lên, những người thực hiện hành vi có thể bị xử lý về tội Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Mức phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp giá trị tài sản thiệt hại ở mức từ 50 triệu tới dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 2-7 năm.