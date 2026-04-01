Nữ ca sĩ mặc bikini ngâm mình ở Giếng Tiên: Dễ bị nhìn nhận thiếu phù hợp

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đến vụ việc ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình tại khu vực Giếng Tiên.

Trước đó, sáng 30/3, loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in tại Giếng Tiên đã gây ra nhiều ý kiến trên mạng xã hội.

Hình ảnh ca sĩ Juky San ngâm mình tại Giếng Tiên gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo luật sư Nguyễn Hải Nhi, Công ty Luật FDVN, Đoàn luật sư Đà Nẵng, trước hết cần làm rõ Giếng Tiên có phải là di tích lịch sử - văn hóa theo quy định pháp luật hay không hay chỉ là một địa điểm mang giá trị văn hóa địa phương.

Dưới góc độ ứng xử văn hóa, theo luật sư Nhi có thể nơi đây gắn với niềm tin tâm linh lâu đời, có ý nghĩa nhất định đối với đời sống tinh thần người dân. Do đó, việc ngâm mình, chụp ảnh tại Giếng Tiên dễ bị nhìn nhận là thiếu phù hợp với văn hóa địa phương nếu như đã có bảng đá ghi rõ nội dung.

"Theo thông tin, bảng giới thiệu bị sóng đánh sập và việc một người từ nơi khác đến mà không biết, không nắm được quy định thì hành động của họ có thể coi là vô ý do thiếu thông tin chứ chưa thể đánh giá nặng về mặt ý thức", luật sư Nhi nhận định.

Luật sư Nguyễn Hải Nhi, Công ty Luật FDVN, Đoàn luật sư Đà Nẵng (Ảnh: Lê Cao).

Dưới góc độ pháp luật, Giếng Tiên có thể được xem là một giá trị văn hóa địa phương nhưng nếu đối chiếu theo quy định không thuộc phạm vi áp dụng trực tiếp của các chế tài theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP, khó có căn cứ xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, nếu tại địa phương (phường Quy Nhơn Đông) có ban hành nội quy quản lý Giếng Tiên hoặc quy định bảo vệ cảnh quan, nguồn nước tại đây như cấm tắm, ngâm mình, tác động đến nguồn nước thì cá nhân vi phạm có thể bị xử lý theo các quy định này.

"Dù Giếng Tiên chưa phải là đối tượng có quy định rõ ràng về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm, xâm phạm giá trị lịch sử. Tuy nhiên, hành vi của ca sĩ trên vẫn có thể bị đánh giá là chưa phù hợp với giá trị, niềm tin của cộng đồng, có thể bị nhắc nhở, xử lý theo quy định của địa phương", luật sư Nhi nêu quan điểm.

Thời điểm ê-kíp và ca sĩ chụp hình ở Giếng Tiên bảng giới thiệu bị gãy đổ nên không biết là khu vực có ý nghĩa tâm linh với người dân địa phương (Ảnh: Thành Danh).

Luật sư cũng cho rằng, vụ việc cũng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý cần có biển cảnh báo rõ ràng, bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa địa phương nhằm hạn chế các hành vi tương tự trong tương lai.

Ngoài ra, ở khía cạnh cá nhân cũng cần tìm hiểu những phong tục, tập quán, thói quen, tín ngưỡng của các địa điểm du lịch mà mình đến để có ứng xử phù hợp, tránh những phản ứng không đáng có.