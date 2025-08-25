Mùa tuyển sinh rối như canh hẹ: Không rõ vì sao đỗ, nhập học như "ma đuổi"

"Hệ thống tuyển sinh ngành giáo dục năm nay gây bất an cho hàng triệu thí sinh sinh năm 2007 và gia đình. Trang web của Bộ không vào được, thí sinh không biết đỗ hay trượt dù đã biết điểm chuẩn. Ai may mắn thì hôm qua mới biết đỗ qua thông báo.

Nhà trường cũng không thể truy cập vào website của Bộ để xác nhận theo quy định, trong khi ngay ngày 24/8, nhiều phụ huynh, thí sinh phải cấp tốc bay từ miền Nam ra Hà Nội để nhập học. Chạy hộc tốc như ma đuổi, lo lắng và rối loạn là tâm lý của tôi và nhiều bậc phụ huynh khác".

Đó là bức xúc của độc giả Phúc Lai bên dưới bài viết "Hơn 45 tiếng đợi chờ và "100 cuộc gọi", thí sinh mới biết đỗ đại học" đăng tải trên báo Dân trí ngày 24/8, khi hệ thống tra cứu kết quả xét tuyển đại học liên tục gặp sự cố.

Thông báo của hệ thống xét tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).

Câu chuyện thí sinh không biết đỗ hay trượt do mù mờ quy đổi điểm, phụ huynh thì loay hoay không rõ con mình đỗ bằng cách nào… diễn ra phổ biến trong mùa tuyển sinh năm nay. Tình huống chưa từng có tiền lệ này khiến nhiều người hoang mang, bức xúc.

"Có cháu thừa điểm nguyện vọng 3 nhưng hệ thống lại báo đỗ nguyện vọng 4. Phải chờ đến thứ hai mới lên trường hỏi rõ được. Trách nhiệm cho sự rối ren này thuộc về ai?", một phụ huynh đặt vấn đề.

Tài khoản Vinaguy bày tỏ: "Quá rối rắm mọi người ạ. Cách tính điểm của các trường loạn hết cả lên. Tra cứu thì cũng chỉ thấy báo đỗ - trượt, còn điểm được tính như thế nào thì không biết. Thấy báo đậu là vội vàng đi nhập học, mọi thứ khác vẫn còn ngơ ngác".

Bạn đọc Mr Kenzo phàn nàn: "Rắc rối lằng nhằng, giờ chẳng hiểu tuyển sinh chấm điểm kiểu gì. Đã tự chủ thì học phí cao chót vót, trong khi đề vẫn thi chung. Thật bất cập!".

Trong khi đó, độc giả Bùi Trường lo lắng: "Đến hôm nay vẫn chưa biết con đỗ trường nào. Không hiểu cách tính của Bộ GD&ĐT ra sao, trong khi ngày 5/9 khai giảng mà giờ chưa biết trường để nhập học, cũng chưa thể tìm nhà trọ".

Trước những bất cập này, phụ huynh Thúy Lê kiến nghị: "Hãy giao lại quyền tuyển sinh cho các trường như năm 2024".