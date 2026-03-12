Mua bán đất hơn 3 thập kỷ trước phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Năm 1989, ông Nguyễn Đình Long (Đắk Lắk) nhận chuyển nhượng một thửa đất rẫy của ông Lương Đình Tháp để sản xuất và sinh sống. Việc mua bán giấy viết tay, có xác nhận của buôn trưởng, đồng thời có chữ ký và con dấu của Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar (cũ).

Thửa đất này gia đình ông Long sử dụng ổn định trong nhiều năm. Cuối tháng 12/2025, ông Long mới làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế khu vực xã Ea Kar vào giữa tháng 1, ngoài khoản lệ phí trước bạ, ông Long được thông báo phải nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng đất giữa ông và ông Lương Đình Tháp diễn ra năm 1989.

Người dân đến cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục hành chính (Ảnh minh hoạ: Sơn Nguyễn).

Yêu cầu này khiến ông Long băn khoăn, bởi việc mua bán đất đã diễn ra cách đây hơn 30 năm. Ông đặt câu hỏi liệu giao dịch chuyển nhượng đất từ năm 1989 có thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không. Đồng thời, người đàn ông muốn biết nếu phải nộp thì cách tính thuế theo hồ sơ hiện nay có đúng quy định pháp luật.

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã viện dẫn các quy định liên quan tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo khoản 3 Điều 12 của thông tư này, thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 30 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 13 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, cũng quy định rõ các trường hợp liên quan đến chuyển nhượng bất động sản trong những giai đoạn khác nhau.

Theo quy định này, đối với trường hợp người sử dụng bất động sản nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/1994 đến trước ngày 1/1/2009, nếu từ ngày 1/1/2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ phải nộp một lần thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, đối với trường hợp nhận chuyển nhượng bất động sản trước ngày 1/7/1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân, với điều kiện người sử dụng đất có đầy đủ hồ sơ chứng minh theo quy định.

Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, cơ quan Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết trường hợp ông Lương Đình Tháp chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Đình Long vào năm 1989, nếu có đủ hồ sơ chứng minh theo quy định thì thuộc diện không thu thuế thu nhập cá nhân.

Để được xem xét cụ thể đối với hồ sơ của mình, cơ quan thuế đề nghị ông Long liên hệ với Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk để được xác định và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.