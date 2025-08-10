Điểm tuần: Rút khóa xe khách; cấm "xe rùa bò"; bảo mẫu bạo hành bé 14 tháng

Tài xế chặn đầu, rút khóa xe khách trên đường Vành đai 3

Sáng 4/6, Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa) xảy ra xung đột giao thông do không được nhường đường với xe khách do anh N.M.T. (34 tuổi, quê Quảng Ninh) điều khiển trên đường Vành đai 3, đoạn thuộc địa phận phường Thanh Liệt, Hà Nội. Sơn sau đó chặn đầu xe khách, lao vào cabin, rút chìa khóa rồi bỏ đi khiến khoảng hơn 40 người trên xe bị "kẹt" trên cao khoảng hơn 1 giờ.

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận có thể phân loại hành vi của Sơn thành 2 nhóm hành vi riêng biệt, đó là lái xe vào làn khẩn cấp và chặn đầu, rút chìa khóa xe gây ùn tắc giao thông.

Với hành vi đi vào làn khẩn cấp, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt 4-6 triệu đồng, căn cứ điểm d khoản 5 điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Về hành vi xâm nhập xe và rút chìa khóa, đây là hành vi mang tính chất côn đồ, xâm phạm nghiêm trọng tới trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây ùn tắc, hỗn loạn giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của nhiều con người và có thể bị xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tài xế chặn đầu, rút chìa khóa xe khách (Ảnh: Công an cung cấp).

Vì sao xử lý tội Gây rối trật tự công cộng?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng.

Về tình tiết "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội", tình tiết này có thể áp dụng khi xảy ra các hậu quả như: cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ; cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hay thiệt hại từ nghiêm trọng trở lên về tài sản, sức khỏe, tính mạng người khác.

Đối chiếu các quy định của pháp luật và hướng dẫn của TAND Tối cao, việc xem xét xử lý tài xế này về tội Gây rối trật tự công cộng là có cơ sở.

Bùi Trường Sơn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cấm xe tải, xe khách chạy làn tốc độ cao trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo đó, xe tải, xe khách sẽ bị cấm chạy ở làn trong cùng bên trái, tức làn có tốc độ cao nhất trên cao tốc.

Đề xuất trên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Chủ tài khoản Alex viết: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cấm xe tải và xe khách chạy ở làn đường có tốc độ cao nhất. Ở các nước khác, tài xế luôn có ý thức chuyển về làn 2 và 3, chỉ đi vào làn 1 khi cần vượt để tránh gây ùn tắc. Còn ở nước ta, nhiều ông xe tải, xe khách không coi ai ra gì, coi "đường này là của ta", nghênh ngang chiếm làn tốc độ cao hàng giờ đồng hồ".

Đồng quan điểm, bạn đọc Lê Hoàng cho rằng, ai đã từng chạy xe trên cao tốc đều cảm thấy rất khó chịu và khó lái khi bị cả đoàn xe tải chiếm làn ngoài cùng nhưng lại không đảm bảo tốc độ.

"Ví dụ, quy định là 100 km/h nhưng họ chỉ chạy khoảng 80 km/h, gây cản trở các xe khác muốn chạy đúng tốc độ. Thậm chí, nhiều xe tải còn chiếm cả làn giữa và làn trong, chạy chậm rề rề. Vượt họ là cả một vấn đề, vì vượt xong xe này thì phía trước lại gặp nhóm xe khác tiếp tục cản trở", anh Hoàng phản ánh.

Một tình huống "xe rùa bò" ôm làn trái trên cao tốc, gây khó khăn cho việc vượt xe (Ảnh: Hoàng Diệu).

Gỡ bỏ rủi ro pháp lý cho tài xế từ đề xuất cấm "xe rùa bò"

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết nguyên tắc cơ bản của việc vượt xe là phải vượt bên trái (trừ một số trường hợp đặc thù), có tín hiệu khi vượt và không được vượt tại các khu vực không cho phép. Tuy nhiên, thực tế lưu thông trên cho thấy rất nhiều trường hợp xe tải, xe khách thiếu ý thức, dù chạy chậm, rất chậm trên cao tốc nhưng thường có xu hướng "ôm" làn trái, không nhường đường dù nhận được tín hiệu xin vượt.

Đối chiếu quy định pháp luật, trường hợp này không thuộc trường hợp được phép vượt phải. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo thời gian di chuyển cũng như tốc độ lưu thông trên cao tốc, tránh ùn ứ, gây ảnh hưởng tới các xe khác, các tài xế thường buộc phải xin chuyển làn để vượt phải. Điều này vô tình đặt tài xế vào tình huống bất đắc dĩ phải vi phạm quy định về giao thông đường bộ nhằm đảm bảo việc lưu thông được thông suốt.

Đây là điều hết sức rủi ro bởi nếu trong quá trình vượt xảy ra va chạm, tài xế vượt xe vẫn bị coi là vi phạm pháp luật và có thể bị áp dụng các chế tài về hành chính, thậm chí hình sự. Bởi vậy, việc Cục CSGT đưa ra đề xuất về việc phân luồng lại trên cao tốc là hết sức kịp thời, phù hợp với thực tế, giúp giải quyết tình trạng "xe rùa bò" trên cao tốc và gỡ bỏ những nút thắt, giảm thiểu rủi ro pháp lý cho tài xế khi lưu thông trên cao tốc.

Bên phải là xe tải cỡ lớn, trước mặt là xe tải "rùa bò" ôm làn trái, tài xế gặp khó khăn trong việc lưu thông trong những tình huống điển hình như trong ảnh (Ảnh: Hoàng Diệu).

Đề nghị cấm xe giường nằm: Lỗi do tài xế, đâu phải do xe

Trao đổi tại hội nghị giữa các doanh nghiệp kinh doanh giao thông vận tải đường bộ và lãnh đạo Cục CSGT, ông Vũ Đức Long (Giám đốc Công ty Vận tải Hoàng Long) nêu ý kiến về việc xe giường nằm là loại phương tiện hoán cải, nếu muốn hạn chế tai nạn thì nên cấm xe giường nằm. Tuy nhiên, ý kiến này vấp phải nhiều luồng quan điểm trái chiều.

Phản biện quan điểm trên, anh Nhật Nam viết: "Xe giường nằm không có tội, đừng có đổ tội cho xe giường nằm không an toàn. Đây là một phương tiện tuyệt vời, hỗ trợ thoải mái và đảm bảo sức khỏe người đi đường. Tôi là khách hàng quen đi xe này hơn 5 năm nay trên khắp các tuyến đường miền Nam, nếu cấm loại xe này thì sẽ là thảm họa".

Cũng theo độc giả này, việc gia tăng số vụ tai nạn thời gian qua chủ yếu do tài xế và công tác kiểm tra an toàn, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện của các nhà xe không đảm bảo chứ không liên quan đến xe giường nằm hay ghế ngồi.

Đồng quan điểm, độc giả Nguyễn Văn Thùy viết: "Các vụ tai nạn đa phần do chủ quan của lái xe, sao lại đổ tại xe được".