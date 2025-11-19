Mấy ai đủ khả năng chi trả hơn chục triệu mỗi tháng ở viện dưỡng lão?

Ở tuổi 97, thay vì sống một mình trong căn nhà nhỏ ở phố Láng Hạ, Thiếu tướng Nguyễn Như Ngà chọn ở viện dưỡng lão. Mỗi sáng, ông đọc sách, tập thể dục, tự nấu ăn và thi thoảng tiếp các đồng đội đến thăm - một cuộc sống ông cho rằng thú vị, phù hợp với tuổi xế chiều.

Phòng của vị tướng già là phòng đơn, trang bị đầy đủ giường, tủ, tivi, điều hòa và nhà vệ sinh khép kín... tiện nghi chẳng khác gì ở nhà. Chi phí khoảng 13-14 triệu đồng mỗi tháng.

Theo ông Ngà, trước đây người già thường sống quây quần bên con cháu, nhưng xã hội ngày nay đã khác. Nhịp sống công nghiệp khiến con cái bận rộn, ít có thời gian chăm sóc cha mẹ như trước. Vì vậy, viện dưỡng lão trở thành lựa chọn phù hợp hơn nhờ có bác sĩ theo dõi sức khỏe và nhiều hoạt động tinh thần như sinh nhật, lễ hội, đi chùa, đi siêu thị…

Ông Ngà hàng ngày dậy sớm tập thể dục, tự nấu ăn ở tuổi 97 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Đọc câu chuyện về cuộc sống trong viện dưỡng lão của Thiếu tướng 97 tuổi, nhiều người lại quan tâm đến chủ đề nên đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hay để ở với con cái.

Một số ý kiến cho rằng viện dưỡng lão là mô hình phù hợp với xã hội văn minh, hiện đại. Song theo quan điểm của nhiều người không phải ai và gia đình nào cũng đáp ứng đủ kinh phí dịch vụ ở viện dưỡng lão.

Đọc câu chuyện, độc giả Mai Thị Lan cho rằng mức chi phí như vậy quá cao so với mặt bằng chung của các cụ đang hưởng lương hưu: “13-14 triệu/tháng mà vẫn phải tự nấu ăn thì không phải gia đình nào cũng có khả năng. Cụ Ngà còn tự làm được mọi việc, còn những cụ bệnh nặng cần người hỗ trợ thì giá chắc chắn còn cao hơn”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Quang Thiệu cho rằng viện dưỡng lão phù hợp với tuổi già nhưng không phải ai cũng đủ khả năng chi trả, bởi mức thu nhập của nhiều người hiện nay có khi thấp hơn chi phí hàng tháng ở các cơ sở viện dưỡng lão.

“Với chi phí 13-14 triệu/tháng/người thì chỉ những người có thu nhập cao, như hưu trí ngành quân đội, công an, giáo dục... mới đáp ứng được. Người dân bình thường, công chức, viên chức thì rất khó”.

“Không có gì là hoàn hảo và mọi thứ đều phải trả bằng tiền. Xác định vào viện dưỡng lão thì phải là người có điều kiện, gia đình khá giả. Còn nếu không đủ khả năng thì lại tiếp tục trông cháu, chờ con nuôi”, bạn đọc Nguyễn Hữu Thế viết.

Bạn đọc Hùng Thanh cũng nhận định viện dưỡng lão là mô hình văn minh, nhất là khi con cháu bận rộn, người già ở nhà một mình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Theo anh, cần xóa bỏ quan niệm bất hiếu khi đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên, theo bạn đọc này không phải ai cũng đáp ứng được kinh phí ở viện dưỡng lão.

“Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, như điều chỉnh mức lương hưu, tăng quyền lợi bảo hiểm y tế và bổ sung các nguồn lực khác nhằm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình và người cao tuổi có nhu cầu vào viện dưỡng lão”, bạn đọc đề xuất.

Tài khoản Flower Sun đánh giá chi phí viện dưỡng lão ở Việt Nam đang quá cao so với khu vực, ví dụ như Trung Quốc chỉ khoảng 5-7 triệu đồng. Bạn đọc mong muốn Nhà nước xây dựng hệ thống viện dưỡng lão công lập với mức phí đa tầng, miễn phí cho đối tượng khó khăn, mức trung bình cho các đối tượng có thu nhập tương đương lương tối thiểu, và mức cao cho những người có nhu cầu tốt hơn.