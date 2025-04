Khi tiền thật mua phải hàng giả

Liên quan tới vụ việc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) sản xuất hàng nghìn tấn gia vị thực phẩm giả, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự Sản xuất hàng giả là thực phẩm, tạm giữ ông Nguyễn Văn Hưng (Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam) để phục vụ điều tra.

Theo công an, qua khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của doanh nghiệp này tại xã Thụy Vân (TP Việt Trì), lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mỳ chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả, gần 84 tấn phụ gia để sản xuất số nguyên liệu trên và gần 1,6 triệu vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói.

Bước đầu, công an xác định Công ty Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn; 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả, chủ yếu bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp.

Lâu nay, thực phẩm giả, nhái, kém chất lượng luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Và khi thông tin về dây chuyền sản xuất của Công ty Famimoto Việt Nam được công khai, nhiều người tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ trước sự bất chấp, coi thường sức khỏe người tiêu dùng của lãnh đạo doanh nghiệp này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ tại xưởng sản xuất của Công ty Famimoto Việt Nam (Ảnh: Công an Phú Thọ).

"Khủng khiếp nhưng... không bất ngờ"

Bình luận dưới bài Công an đột kích xưởng sản xuất cả nghìn tấn bột nêm, dầu ăn, mì chính giả của Dân trí, độc giả Hung ngậm ngùi nêu ra sự thật phũ phàng: "Khủng khiếp nhưng... không bất ngờ. Nói ra có thể không ai tin, nhưng việc này thì tôi biết từ rất lâu rồi. Hôm sữa giả, thuốc giả lộ diện, tôi đã nói bột ngọt, dầu ăn, nước mắm rồi tới nước giặt, chất tẩy, mỹ phẩm... đều sẽ dần bị phanh phui. Tôi biết đồng bào đã phải tiêu thụ các sản phẩm này từ rất lâu, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nhắc nhở người thân cẩn thận khi mua, sử dụng.

Tuy nhiên, cẩn thận như thế nào khi chúng ta đã bị bao vây, kìm kẹp bởi hàng giả? Họ sản xuất, buôn bán số lượng lớn, đưa hàng hóa luồn lách tới từng hang cùng, ngõ hẻm trong xã hội, vậy chúng ta cẩn trọng như thế nào?".

Có chung cảm nhận, bạn đọc Du Nguyen bình luận: "Tôi đã tiên đoán trước, từ sữa, thuốc giả lần lượt rồi sẽ tới mỳ chính, dầu ăn bị phanh phui. Đã tới lúc quyết liệt chống hàng giả, nhái, kém chất lượng, thậm chí mở chiến dịch truy quét quy mô lớn bởi loại hình tội phạm này thậm chí còn nguy hiểm hơn ma túy vì phạm vi tiếp cận lớn và mối nguy hại tới sức khỏe, tính mạng tiềm tàng một cách thầm lặng. Không chỉ ở một vài địa phương, chiến dịch truy quét hàng giả phải diễn ra đồng bộ trên toàn quốc mới có thể chấm dứt thực trạng này".

"Thực phẩm giả khối lượng vài trăm tấn, nghe mà khủng khiếp! Với lượng đó, bao nhiêu triệu người đã phải sử dụng? Cơ quan chức năng có thể thống kê được không?", độc giả Thắng Công đặt câu hỏi.

Công an xuất hiện tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Sự việc bị công an phanh phui khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về trách nhiệm và tính hiệu quả của lực lượng quản lý thị trường. Anh Nguyen Van Son nêu câu hỏi: "Chúng ta đã có lực lượng quản lý thị trường, có ban an toàn vệ sinh thực phẩm, có hội bảo vệ người tiêu dùng. Vậy thành lập xong, họ đang ở đâu?".

"Dây chuyền có quy mô lớn, số lượng hàng giả khổng lồ, nhưng là do công an triệt phá, mặc nhiên không thấy sự xuất hiện của lực lượng quản lý thị trường và an toàn thực phẩm", anh Nguyễn Hiếu thẳng thắn chỉ ra vấn đề.

"Lực lượng quản lý thị trường, bảo vệ người tiêu dùng đang ở đâu? Tại sao số lượng hàng giả bán ra quá lớn như vậy mà tới giờ mới bại lộ? Chúng tôi yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền nghiêm trị những trường hợp này, lấy lại sự công bằng và quyền lợi cho chúng tôi, những người tiêu dùng ngày ngày bỏ tiền ra để mua lấy những sản phẩm bất lương từ họ", chủ tài khoản Apple ID bức xúc.

"Người dân đang phải dùng tiền thật" để ngày ngày mang đồ giả về nhà", độc giả Cao Nguyen châm biếm.

Từ câu chuyện hàng giả, nhái, kém chất lượng, nhiều người nhìn nhận hành vi này không chỉ dừng lại ở sản xuất hàng giả là thực phẩm, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tới sức khỏe, thậm chí tính mạng người tiêu dùng.

Cũng bày tỏ sự bức xúc, anh Vu Hoang viết: "Sản xuất, tiêu thụ hàng giả là thực phẩm mang lại sự nguy hiểm có thể không rõ ràng, không xảy ra tức khắc, nhưng hiệu quả sau này là khôn lường. Cần phải có áp dụng mức phạt cao nhất có thể để răn đe".

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (Ảnh: VTV).

"Cần thẳng thắn rằng mức phạt hiện nay là quá nhẹ nên họ bất chấp lương tâm, đạo đức để kiếm tiền. Phải áp dụng hình phạt cao nhất, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản, như vậy mới đủ tính răn đe. Không chỉ 10 hay 100 người, mà họ đang hại cả đất nước", bạn đọc Phong Phan nêu ý kiến.

"Các cơ quan chức năng quản lý quá lỏng lẻo, còn pháp luật chưa nghiêm khắc. Nếu áp dụng chế tài phạt tù cao nhất, cộng với đánh mạnh vào tài chính thì liệu có ai dám làm hàng giả nữa không", bạn đọc có nickname Wild Cat bình luận.