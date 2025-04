Công an đột kích xưởng sản xuất cả nghìn tấn bột nêm, dầu ăn, mì chính giả

Tối 26/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tại Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, TP Việt Trì.

Công an đã phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả.

Công an đột kích bất ngờ, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, công an còn tạm giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, san chiết các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên và gần 1,6 triệu vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn; 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả.

Công an còn làm rõ hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác. Các sản phẩm hàng giả trên được công ty này bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (mặc áo trắng), trực tiếp tham gia chỉ đạo phá án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua trinh sát trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Famimoto Việt Nam thực hiện sang chiết, san chia, đóng gói nhiều sản phẩm mì chính, dầu ăn, hạt nêm, bột canh có dấu hiệu sản xuất hàng giả.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương điều tra, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Bước đầu, Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty, khai nhận mì chính và dầu ăn nguyên liệu mua của Công ty TNHH thương mại Quang Thanh (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó tiến hành chia, đóng gói thành 2 loại bao bì mang nhãn hiệu "Bột ngọt Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore", và "Bột ngọt Famimoto - nhãn hiệu bột ngọt hàng đầu Việt Nam, Công nghệ Nhật Bản".

Với dầu ăn, sau khi mua về, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã sang chiết, rót vào chai thành hai loại là "Dầu ăn thượng hạng Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore" và "Dầu thực vật Fami Gold - sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu Singapore".

Đối với nguyên liệu để sản xuất "Bột canh cao cấp Hà Nội" và "Hạt nêm Bếp Hồng Việt", lãnh đạo doanh nghiệp khai mua nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phối trộn với tỉ lệ nhất định, thực hiện một số công đoạn như tạo hạt, sấy khô… rồi đóng trong các túi nilon.

Tất cả các sản phẩm trên, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tiến hành tự công bố sản phẩm.

Sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột nêm giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, cho thấy thành phần, định lượng, định tính giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột canh cao cấp và hạt nêm nói trên do Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói và sản xuất đều không đạt so với các chỉ tiêu công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng.