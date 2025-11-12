Khách sạn Royal Hotel từ chối khách lúc 2h sáng: Thiếu chuyên nghiệp

Như Dân trí thông tin, trong thời gian 7-9/11, chị N.Y.Q. đặt phòng lưu trú tại khách sạn Royal Hotel (19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và đã thanh toán 100% tiền phòng qua ứng dụng Agoda. Chị Q. không tới nhận phòng vào ngày 7/11 mà tới rạng sáng 9/11 mới có mặt ở khách sạn.

Tuy nhiên, khi chị Q. tới cơ sở lưu trú, anh A. (nhân viên khách sạn) thông báo cơ sở đã hết phòng vì khách đến muộn, không thể bố trí chỗ nghỉ, buộc chị Q. phải thuê khách sạn khác trong đêm. Bức xúc vì cách hành xử của khách sạn, chị Q. đã đăng bài cảnh báo cộng đồng.

Quản lý khách sạn Royal Hotel sau đó thừa nhận lỗi thuộc về nhân viên lễ tân do “thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ” và đã liên hệ xin lỗi, đề nghị hoàn tiền cho khách nhưng khách chưa đồng ý vì không hài lòng với thái độ và cách giải quyết.

Khách sạn Royal Hotel nhận "mưa" đánh giá 1 sao trên mạng (Ảnh: Thế Anh).

Bình luận về sự việc, nhiều độc giả bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử của khách sạn. Họ cho rằng đây không chỉ là biểu hiện của sự tham lam mà còn cho thấy sự thiếu đạo đức, mất tình người.

Độc giả Nga Thanh Lu gọi đây là "một pha tự hủy", đặc biệt trong thời đại công nghệ số, nơi sự cạnh tranh trên thị trường là vô cùng khốc liệt. Người này viết: "Thời buổi người khôn của khó, giữ khách còn chẳng ăn ai đây làm ăn láo quá. Người ta trả tiền rồi là phòng của người ta, sao lại dám bảo quá thời hạn check in? Có quy định nào quá thời hạn check in là không được vào phòng không? Nếu mà có thì đảm bảo khách sạn không có khách luôn nhé".

"Khách đặt và đã trả tiền, do trục trặc chuyến bay mới tới muộn mà không hỏi người ta một câu, lại tự động cho người khác thuê. Vừa thiếu thiện chí, vừa vòng vo, lý sự. Thử đặt câu hỏi trong bối cảnh 2h sáng, bắt một người phụ nữ ra đường tìm khách sạn khác, vậy có tình người và đạo đức kinh doanh hay không?", bạn đọc có nickname Pest Control đặt câu hỏi.

Công an làm việc với chủ khách sạn và nhân viên lễ tân (Ảnh: Công an cung cấp).

Sự việc khiến nhiều người càng thêm phẫn nộ khi đây là khách hàng nữ. Việc đẩy một người phụ nữ phải lang thang giữa đêm tại nơi "đất khách quê người" là hành động rất đáng lên án, gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Thủ đô.

"Xem clip thì cô gái giọng miền Nam, chắc ra Bắc chơi. Thú thực nếu có lỡ đường thì dân họ cũng cho ngủ nhờ bởi đêm hôm, thân gái một mình nơi phương xa là hết sức nguy hiểm. Hành động này không chỉ thiếu chuyên nghiệp mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh du lịch Thủ đô", anh Sơn Phạm Ngọc bình luận.

"Cần tạm đình chỉ khách sạn trong thời gian nhất định để bảo vệ khách hàng và uy tín của du lịch Hà Nội. Không có chuyện xảy ra rồi lại đổ cho nhân viên không hiểu biết rồi xin rút kinh nghiệm. Thử hỏi đặt cương vị mình vào hoàn cảnh người khách đó thì sẽ thế nào? Nhất là thời điểm đó lại là đêm, ngoài trời thì mưa rét mà bản thân khách lại là người miền Nam, họ đâu có quen cái khí hậu rét buốt ở ngoài Bắc", độc giả Thanh Tùng phân tích và đề nghị có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tính răn đe.