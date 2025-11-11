Khoe chồng xách tay về cả vali hàng hoá: Có phải khai báo và chịu thuế?

Mới đây, trên trang cá nhân của vợ một cầu thủ nổi tiếng đăng bài viết kèm hình ảnh về việc chồng đi công tác nước ngoài mang về một vali thực phẩm chức năng cho gia đình.

Bài viết trên đã gây xôn xao dư luận, nhiều người cho rằng việc xách tay hàng hoá như vậy nếu không khai báo có thể bị xử phạt. Cũng có ý kiến nói nếu chỉ mua về cho gia đình, không nhằm mục đích kinh doanh thì không bắt buộc khai báo với cơ quan chức năng.

Vậy quy định của pháp luật về vấn đề này thế nào?

Do chính sách thuế thông thoáng nên tại nhiều quốc gia, du khách thường "xách cả va ly" hàng hoá mỗi khi du lịch về (Ảnh minh hoạ: Hoàng Diệu).

Luật sư Trần Hoàng Linh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo Điều 6 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ, người nhập cảnh bằng hộ chiếu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, có hành lý xách tay hoặc ký gửi theo người, nhóm hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh bao gồm:

Thứ nhất, đối với rượu, mặt hàng này được miễn thuế nếu có thể tích từ 1,5 lít trở xuống đối với rượu từ 20 độ trở lên; 2 lít trở xuống với rượu dưới 20 độ còn với đồ uống có cồn khác hoặc bia, hạn mức được miễn thuế là 3 lít.

Trường hợp mang nguyên chai có dung tích lớn vượt mức quy định nhưng không vượt quá 1 lít thì được miễn thuế cả chai. Trường hợp vượt quá 1 lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế.

Thứ hai, đối với thuốc lá và xì gà, hạn mức được miễn thuế là 200 điếu (thuốc lá điếu), 20 điếu (xì gà) và 250 gram (thuốc lá sợi);

Thứ ba, đồ dùng cá nhân với số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi;

Thứ tư, đối với các vật phẩm khác ngoài nhóm sản phẩm nêu trên và không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện, những hàng hoá này sẽ được miễn thuế nếu có tổng trị giá hải quan không quá 10 triệu đồng.

Trường hợp vượt định mức phải nộp thuế, người nhập cảnh được chọn vật phẩm để miễn thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Đối với trường hợp vượt quá giới hạn miễn thuế, theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 54 Luật Hải quan 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, hành lý của người nhập cảnh phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về quá trình xử lý, trường hợp qua kiểm tra máy soi phát hiện hành lý vượt tiêu chuẩn định mức miễn thuế thì cơ quan hải quan thực hiện niêm phong trước khi đưa vào khu vực lưu giữ hành lý thất lạc, nhầm lẫn của doanh nghiệp kinh doanh cảng. Khi nhận lại hành lý thất lạc, nhầm lẫn, người nhập cảnh thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 59 Nghị định này. Việc mở hành lý thất lạc, nhầm lẫn để kiểm tra phải được sự đồng ý và giám sát của cơ quan hải quan.

Như vậy, về cơ bản, bất kể việc xách tay hàng hoá về có nhằm mục đích kinh doanh hay không, nếu vượt quá hạn mức về số lượng, thể tích hoặc giá trị quy định tại Nghị định số 134, người nhập cảnh vẫn phải chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, bất chấp hàng hoá đó có được miễn thuế tại nước sở tại hay không.

Đối với trường hợp của chồng bạn, nếu mua hàng hoá ở nước ngoài, cần lưu giữ toàn bộ hoá đơn, chứng từ liên quan tới việc mua bán nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp khi nhập cảnh Việt Nam, hạn chế những rủi ro về pháp lý không đáng có như bị truy thu thuế, cấm xuất cảnh, xử phạt hành chính hay thậm chí là xử lý hình sự.

Ngoài ra, đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xách tay hàng hoá về để kinh doanh, theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Do đó, đối với trường hợp nhập hàng để bán dưới dạng "hàng xách tay", tổ chức, cá nhân bán hàng mà không có nhãn phụ còn có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.