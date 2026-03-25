Học sinh vi phạm pháp luật, độc giả hiến kế để lực lượng chức năng xử lý

Vụ việc nam sinh lạng lách, tông ngã người phụ nữ ven đường xảy ra tại xã Hưng Đạo (huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội) khiến nhiều độc giả bức xúc bởi thái độ ngang nhiên, coi thường pháp luật của nam sinh này và kiến nghị lực lượng chức năng có thêm các biện pháp giáo dục, xử lý nhằm đảm bảo tính răn đe, ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra.

"Từ clip tôi nhận thấy 2 học sinh này có dấu hiệu cố tình lạng lách, đe dọa người đi đường. Giả sử người kia không dừng lại sát lề đường thì hậu quả có thể còn tới đâu?", bạn đọc có nickname Mr.Nguyễn bức xúc.

Nam sinh lạng lách, lao vào người phụ nữ ở chiều đối diện (Ảnh cắt từ clip).

Pháp luật hiện hành quy định độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự là 14 tuổi, còn trách nhiệm hành chính là 12 tuổi nhưng chỉ áp dụng với những trường hợp hành vi có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Bởi vậy, đối với tình huống học sinh chưa đủ tuổi gây tai nạn giao thông, pháp luật chưa có chế tài cụ thể để có thể xử lý.

Tuy nhiên, nhiều người gợi ý về các biện pháp "mềm" mà lực lượng chức năng có thể phối hợp với gia đình, nhà trường cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khác để xử lý nhằm giáo dục, răn đe các em học sinh.

Độc giả TL Hoang gợi ý: "Cho đi lao động nặng nhọc, lao động công ích hoặc đi cải tạo trong quân đội vài tháng là các cháu sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống ngay".

"Công an không thể trực tiếp xử phạt nhưng có thể phối hợp gia đình, nhà trường áp dụng các biện pháp xử lý "mềm" với các em này như cấm sử dụng xe máy điện, xe đạp điện trong một thời gian; phạt dọn dẹp vệ sinh sân trường hay làm những công việc công ích vào thời gian rảnh như rửa xe, bốc vác...

Những hình phạt này sẽ làm các em hiểu được cái giá của việc vi phạm cũng như giá trị của cuộc sống sung sướng mà các em được hưởng, từ đó thay đổi tư duy và trở nên thuần tính hơn", độc giả Hoàng Linh đề xuất.

"Hồi nhỏ tôi cũng là một đứa trẻ ngỗ ngược, thường xuyên gây gổ, đánh nhau và bắt nạt các bạn. Đỉnh điểm trong một lần đánh nhau, tôi bị phụ huynh cho nghỉ học một tuần, bắt về quê và lao động nặng nhọc. Kể từ đó, tôi mới trở nên thuần tính và bớt quậy phá hơn.

Các em nhỏ bây giờ cũng vậy, người lớn chúng ta không thiếu gì cách để xử lý, răn đe. Có điều phụ huynh dường như đang phó mặc cho nhà trường, trong khi nhà trường không thể quản lý chặt chẽ tất cả các em còn lực lượng chức năng cũng chỉ có thể nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục chứ chưa thể xử lý nếu chưa đủ tuổi", bạn đọc có nickname Jacky Tran chỉ ra vấn đề.

"Nếu các em chưa đủ tuổi xử phạt hành chính, nên áp dụng các biện pháp xử lý mềm, mang tính giáo dục khác như cấm sử dụng phương tiện một thời gian hoặc bắt học thuộc bài thi về an toàn giao thông, bao giờ đạt kết quả tốt mới cho sử dụng xe", chủ tài khoản Half Life "mách nước" xử lý cho cơ quan chức năng.