Hà Nội triệt phá ổ nhóm phù phép 14 tấn thịt trâu thành thịt bò Wagyu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội - Thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần Thực phẩm HIDA.

Thông tin được Công an TP Hà Nội công bố tại hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua, diễn ra chiều 14/10.

Lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò loại Wagyu kiểu Nhật, các đối tượng đã móc nối sản xuất hàng giả (Ảnh: Châu Anh).

Trước đó, vào ngày 19/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty Hida), địa chỉ tại thôn Dền (xã Hoài Đức) phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm tổng giám đốc) đặt sản xuất thịt bò giả.

Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá 400.000 - 600.000 đồng/kg.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu, thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến, sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò Wagyu nhập khẩu.

Giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Châu Anh