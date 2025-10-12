Biệt thự xây trước biển chẳng khác nào "trò đùa trước thiên nhiên"

Hậu bão Bualoi (Bão số 10), hàng chục căn biệt thự tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiền Điền, tỉnh Hà Tĩnh) thiệt hại nặng nề. Nhiều căn nhà bị gió quật, sóng đánh vỡ, hư hỏng nghiêm trọng nhiều công trình, thậm chí đổ sập hoàn toàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dự án được cấp phép xây dựng ngày 13/6/2016 cho Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành có hạng mục xây dựng kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm.

Tuy nhiên trên thực tế, tại hiện trường không có dấu hiệu tồn tại của kè biển. Trước các căn biệt thự bị đánh sập, một số hạng mục như tường rào và nền sân bị sóng dữ đánh vỡ nát trong khi một số nhà bị sóng dữ khoét sâu vào móng, lộ rõ từng mảng bê tông cốt thép xây dựng sơ sài. Số biệt thự xây dựng phía ngoài chỉ cách vùng nước biển khoảng 30m.

Nhiều căn biệt thự đổ sập sau bão Bualoi (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong số hàng chục biệt thự, chỉ có 2 căn nhà đứng vững sau bão. Đáng chú ý khi đây đều là những căn nhà đã được thi công kè biển theo đúng cấp phép xây dựng. Điều này khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước sự cẩu thả trong việc thi công, xây dựng tại dự án này.

"Không gì giấu nổi ông trời. Sự tham lam lợi ích quá mức của một bộ phận đã đẩy rủi ro và nguy hại cho người khác, biến những sản phẩm này trở thành ván cược cuộc đời với những mối nguy hại quá lớn. Khi ông trời kiểm tra bất chợt, mọi thứ hiện ra, khi đó hối hận đã không kịp", chủ tài khoản ChauHCM bình luận.

Với độc giả Nhan Le, người này cho rằng việc xây dựng những ngôi nhà "phơi mặt" trước biển vốn là điều đã hết sức rủi ro. Cộng thêm việc xây dựng cẩu thả, thiếu an toàn thì những ngôi nhà này chẳng khác nào "trò đùa trước thiên nhiên".

"Bão số 10 tàn phá khủng khiếp, thiệt hại gây ra mà xót xa. Nhưng xây dựng trước biển thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng. Lúc sóng yên biển lặng thì không sao, khi bão tố nổi lên thì những ngôi nhà trước biển chẳng khác nào trò đùa trước thiên nhiên", bạn đọc này bình luận.

Có chung quan điểm, độc giả Phạm Minh so sánh hình ảnh biệt thự ven biển trước thiên nhiên chẳng khác nào câu chuyện "Ba chú heo con và chó sói". Người này viết: "Không rõ do bão mạnh hay nhà yếu, nhưng nhìn ngôi nhà như kia làm tôi nhớ đến câu chuyện "Ba chú heo con và chó sói". Trong đó, những ngôi nhà là các chú heo con, còn thiên nhiên, mà cụ thể là cơn bão Bualoi, là siêu sói, đang chờ đợi nuốt chửng những chú heo con".

Hai căn biệt thự hiếm hoi trụ vững sau bão đã được thi công kè biển theo đúng cấp phép của Sở Xây dựng (Ảnh: Dương Nguyen).

Chủ nhà phải dùng thanh sắt gia cố để chống nhà sập tiếp (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngoài ra, việc đặt vị trí biệt thự cũng là vấn đề được nhiều người nêu ra. Anh Nguyen Anh Nghi đặt câu hỏi: "Xây sát biển như kia bảo sao sóng không đánh cho tan hoang. Cứ chăm chăm xây sát biển, view biển, view sống để được giá chứ đâu có quan tâm tới sự an toàn?".

"Biết rằng "của đau, con xót" nhưng xây dựng theo kiểu thiếu bền vững, ngay trước cửa sông, cửa biển như kia thì cũng chỉ như dã tràng xe cát mà thôi", anh Phạm Tuấn Khoa bình luận.

"Thiệt hại quá lớn, nguyên nhân một phần do bão, nhìn quy hoạch xây ra tới mép biển thế kia thì an toàn là điều không thể. Nên thụt sâu vào trong, trồng thêm hàng cây dương chắn gió thì an toàn hơn", chủ tài khoản Sports Dinh phân tích.

Có chung quan điểm, bạn đọc có nickname MP169 bình luận: "Không nên xây dựng ra mép biển như kia mà hãy làm khu vườn hoa, cây xanh và kè giáp biển đẹp đẽ. Nhà thì nên lùi sau con đường. Còn việc xây dựng như kia thì sớm muộn cũng bị sóng biển đánh vào gây hư hỏng".