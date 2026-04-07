Hai vấn đề pháp lý quan trọng từ vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết

Như Dân trí thông tin, chiều 6/4, một xe khách chở 16 người đi chuyển trên đường ĐT716 đoạn qua khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) thì đột ngột chuyển hướng rồi lao xuống vực. Theo ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng về người khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc trách nhiệm pháp lý sẽ thuộc về những cá nhân, tổ chức nào.

Chiếc xe được cẩu lên từ dưới vực (Ảnh: Đức Phú).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là sự việc hết sức thương tâm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Với tính chất của vụ việc, lực lượng chức năng sẽ xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có) nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các nạn nhân.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư nhìn nhận vấn đề đầu sẽ được làm rõ là yếu tố lỗi trong vụ việc, trong đó trách nhiệm của tài xế sẽ là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ xác minh người này có đảm bảo các quy tắc an toàn về việc kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách, đảm bảo quan sát, xử lý khi gặp tình huống bất ngờ... trước khi xảy ra tai nạn hay không.

Tiếp theo, công an sẽ xác định có hay không dấu hiệu của sự cố bất ngờ như việc xe gặp lỗi kỹ thuật dẫn tới mất kiểm soát tay lái, lỗi hộp số, mất phanh hay nổ lốp... dẫn tới vụ tai nạn đau lòng hay không.

Từ hai vấn đề chính nêu trên, cơ quan điều tra sẽ đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn có yếu tố lỗi của con người hay hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để xem xét trách nhiệm pháp lý trong vụ việc.

"Từ những vấn đề trên, có thể dẫn tới 3 trường hợp chính. Thứ nhất, nếu vụ việc hoàn toàn do yếu tố lỗi con người như thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, xử lý không an toàn... cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.

Thứ hai, nếu vụ việc hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng và không có yếu tố lỗi con người, trách nhiệm hình sự đối với tài xế và những người liên quan có thể được miễn trừ. Thứ ba, nếu có yếu tố hỗn hợp giữa lỗi của con người và lỗi kỹ thuật của phương tiện, trách nhiệm hình sự vẫn có thể được công an xem xét", luật sư phân tích.

Bình luận cụ thể về tình huống có thể xuất hiện lỗi kỹ thuật của phương tiện, luật sư nhìn nhận đây là sự cố ngoài ý muốn, song không phải căn cứ để mặc định miễn trừ trách nhiệm. Cơ quan điều tra sẽ giám định, xác minh toàn bộ quá trình vận hành của phương tiện tới trước khi gặp nạn để xác định các nguyên tắc về an toàn như đảm bảo tốc độ, quan sát, sử dụng hộp số phù hợp, rà phanh, hãm phanh... đã được tuân thủ đầy đủ hay chưa. Ngoài ra, khi xảy ra sự cố bất ngờ, tài xế đã xử lý ra sao và đó có phải biện pháp xử lý tốt nhất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại hay không.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ xác định trước khi lăn bánh, phương tiện có được kiểm tra đầy đủ, kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận hành hay không, đặc biệt ở vị trí gặp sự cố là hệ thống phanh.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Phú).

Trích dẫn quy định tại Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, luật sư cho biết sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước, không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Bởi vậy, nếu xảy ra tình huống xe gặp sự cố, có thể coi đây là sự kiện bất ngờ, không thể lường trước nhưng có thực sự diễn ra một cách khách quan không hay có lỗi do yếu tố chủ quan, vô ý của con người.

Nếu có dấu hiệu lỗi của con người trong việc rà soát, kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện trước khi vận hành và lỗi trong quá trình vận hành, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự theo các tội danh phù hợp để điều tra theo quy định pháp luật.