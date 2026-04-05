Số phận pháp lý của tài xế Lexus tông liên hoàn ở Hà Nội

Liên quan vụ "xe điên" Lexus tông liên hoàn trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội) khuya 25/3, Công an phường Yên Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Lexus là Vũ Quang Chiến (39 tuổi, ở Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nhiều độc giả băn khoăn về chế tài xử lý ra sao với một cá nhân bị khởi tố về tội danh nêu trên.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn (Ảnh: Quốc Việt).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể đối diện khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Trường hợp thuộc các tình tiết tại khoản 2 Điều này như không có giấy phép lái xe theo quy định; trong tình trạng có sử dụng rượu, bia, chất kích thích; bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn hay gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng... khung hình phạt có thể áp dụng là 3-10 năm tù.

Nếu gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên; làm chết 3 người trở lên hoặc gây thương tích 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể ở mức 201% trở lên, chế tài xử lý có thể áp dụng là phạt tù 7-15 năm.

Đối với trường hợp này, việc xác định trách nhiệm pháp lý của tài xế trước tiên sẽ được xác định dựa trên giá trị tài sản thiệt hại và mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân. Tiếp đó, lực lượng chức năng sẽ xác minh các tình tiết khác như người này có giấy phép lái xe đảm bảo quy định hay có dấu hiệu của việc bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn hay không.

Ngoài ra, theo Điều 51 và 54 Bộ luật Hình sự 2015, trong quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm. Nếu người vi phạm có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên theo khoản 1, Điều 51 Bộ luật này như chủ động khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra... cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh có thể bị truy tố.

Chiếc xe lật ngửa sau vụ tai nạn (Ảnh: Quốc Anh).

Về điều kiện xét hưởng án treo, căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, điều kiện cụ thể để người phạm tội được hưởng án treo như có mức án bị xử phạt từ 3 năm tù trở xuống; nhân thân tốt; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật tại địa phương; có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, số tình tiết giảm nhẹ phải lớn hơn số tình tiết tăng nặng ít nhất 2 tình tiết; có nơi cư trú hoặc làm việc rõ ràng và có khả năng tự cải tạo, không gây ảnh hưởng, nguy hiểm cho xã hội.

Như vậy, luật sư nhìn nhận việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với tài xế phải căn cứ vào các tình tiết trong hồ sơ vụ án cũng như quy định pháp luật. Trường hợp người vi phạm có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét cho người phạm tội được hưởng mức phạt thấp hơn so với khung hình phạt bị truy tố hoặc thậm chí được hưởng án treo.