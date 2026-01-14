Buộc kiểm định khí thải xe máy, xe buýt "xả khói đen xì" có bị kiểm soát?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 30/6. Theo đó, phương tiện phải đảm bảo không vượt quá giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải được quy định tại Mục 2 Quy chuẩn Kỹ thuật QCVN 99:2025/BNNMT ban hành kèm theo Thông tư này.

Với quy định trên, sẽ có khoảng hơn 70 triệu mô tô, xe máy trên cả nước phải kiểm định và cần khoảng 5.000 cơ sở đủ điều kiện để kiểm định khí thải xe máy.

Xe máy xăng hiện là phương tiện đi lại chính của người dân (Ảnh: Trần Thanh).

Trong bối cảnh không khí Hà Nội những năm gần đây liên tục chạm ngưỡng báo động, việc siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với các loại phương tiện giao thông là hết sức cần thiết. Với chính sách mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những phương tiện là xe máy cũ nát, không còn đảm bảo tiêu chuẩn khí thải sẽ không được phép lưu thông.

Tuy nhiên, còn một vấn đề khiến nhiều người băn khoăn, đó là việc nếu xe máy bị siết kiểm định khí thải thì với các phương tiện kích thước lớn, đặc biệt là những chiếc xe buýt "xả khói đen ngòm", liệu các cơ quan quản lý có phương án để kiểm soát khí thải từ những loại phương tiện này hay chưa.

Ủng hộ chính sách nêu trên, độc giả An Nguyen bình luận: "Hãy thu hồi những xe máy quá nát mà họ dùng làm phương tiện. Chưa nói đến khí thải, quan trọng nhất là vấn đề an toàn thì những phương tiện này cũng không đáp ứng được".

Bạn đọc Nguyễn Thế Sơn bình luận: "Chưa bàn tới xe máy, có một nỗi ám ảnh về khí thải đối với người dân Hà Nội chính là những chiếc xe buýt chạy bằng dầu Diesel xịt khói đen xì trên đường. Liệu đã có ai quan tâm đến vấn đề này hay chưa?".

Chung quan điểm, chủ tài khoản Chim Vanh Khuyen viết: "Hoàn toàn đồng ý, không thể để tình trạng xe máy phun khói chạy như bay trên đường. Ngoài ra, cần đặc biệt quan tâm tới xe buýt. Mỗi người dân lưu thông trên đường, nếu đi sau xe buýt sẽ đều cảm thấy ám ảnh bởi làn khói xả ra từ phương tiện này".

"Lưu thông ngoài đường, nhiều ô tô xả khói còn hơn cả người dân đốt đống rơm. Không hiểu sao những chiếc xe này vẫn được lưu hành. Nhà nước cần quan tâm hơn tới chất lượng kiểm định phương tiện", bạn đọc Pham Lee tiếp lời.

Cũng trải qua cảm giác tồi tệ mỗi khi đi sau xe buýt, đặc biệt vào giờ tan tầm, độc giả Hoàng Linh kể lại: "Cảm giác vào giờ tan tầm, buộc phải đứng sau xe buýt tại ngã tư và hít trọn làn khói của những chiếc xe này khi xuất phát là một cảm giác thật đáng s. Trên đường phố của chúng ta hiện có quá nhiều phương tiện cũ nát, không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được lưu thông. Mỗi phương tiện như vậy, với tần suất lưu thông hàng ngày có thể gây ra sự ô nhiễm gấp hàng chục lần chiếc xe máy.

Việc siết chặt khí thải xe máy là rất cần thiết, song việc kiểm soát khí thải của xe buýt cũng là vấn đề không thể xem nhẹ. Tôi rất mong các cơ quan quản lý nhanh chóng có những động thái quyết liệt nhằm giải quyết vấn đề trên".