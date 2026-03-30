Hà Nội được lợi gì từ việc xây dựng thêm sân bay thứ 2?

HĐND TP Hà Nội mới đây đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong đó, một trong những vấn đề được quan tâm đặc biệt là việc thành phố dự kiến phát triển cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam nhằm bổ trợ cho sân bay quốc tế Nội Bài.

Nội dung này tạo ra nhiều ý kiến bàn luận. Trong đó, nhiều người cho rằng kế hoạch này là cần thiết nhằm nâng tầm thủ đô, hỗ trợ đẩy mạnh phát triển kinh tế phía nam và hỗ trợ trong trường hợp khu vực sân bay Nội Bài bị quá tải.

Việc bổ sung thêm một sân bay để phụ trợ cho Nội Bài được nhiều người ủng hộ (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Bày tỏ sự ủng hộ với dự án này, anh Bao Nguyen viết: "Một hoặc hai sân bay cho các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM là quá mong manh. Nếu bất chợt 1 sân bay bị trục trặc thì phải giải quyết ra sao? Chưa kể nếu Việt Nam hướng tới tổ chức những sự kiện tầm cỡ thế giới, lượng du khách đến dồn cùng lúc thì 2, thậm chí là 3 sân bay chưa chắc đã đáp ứng đủ.

Không những vậy, sân bay thứ 2 của Thủ đô có thể sẽ còn tấp nập hơn Nội Bài vì dân số Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận chủ yếu tập trung ở cửa ngõ phía Nam, việc đi xuyên qua nội đô để lên sân bay Nội Bài sẽ tốn rất nhiều thời gian nên sự xuất hiện của một sân bay ở cửa ngõ phía Nam là hợp lý. Hơn nữa, cần đảm bảo có ít nhất 2 sân bay lớn để phòng yếu tố trục trặc về kỹ thuật, thời tiết nữa".

Bạn đọc có nickname C.V đưa ra dẫn chứng về việc những thành phố lớn trên thế giới có thể có tới 4-5 sân bay khác nhau nhằm đảm bảo nhu cầu di chuyển của người dân cũng như khách du lịch, từ đó giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế. Bởi vậy, người này cho rằng việc Hà Nội có sân bay thứ 2 trong tương lai là việc bình thường nếu muốn phát triển tầm vóc thủ đô.

Đưa ra một góc nhìn khác, chủ tài khoản Jacky Tran bình luận: "Sân bay Nội Bài vào mùa cao điểm du lịch thường xuyên quá tải, "tắc" sân bay dẫn tới hiệu ứng dây chuyền chậm chuyến tại các sân bay khác, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Sự xuất hiện của một sân bay khác sẽ giúp san sẻ gánh nặng với Nội Bài, đảm bảo giao thông hàng không được thông suốt hơn.

Ngoài ra, tôi cho rằng nên xây sân bay thứ 2 ở cách xa Nội Bài nhằm đề phòng những thời điểm thời tiết xấu, máy bay có thể hạ cánh ở sân bay còn lại thay vì phải bay vòng tới sân bay ở các tỉnh lân cận. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tránh ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của hành khách, đặc biệt với những người làm kinh doanh".

Máy bay tập trung tại sân bay Nội Bài (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Phân tích dưới góc độ du lịch, bạn đọc Hoàng Linh dẫn chứng tới khu vực Trung Đông, nơi được mệnh danh là "trạm trung chuyển" của hàng không thế giới với những thành phố có lưu lượng chuyến bay khổng lồ mỗi ngày như Doha (Qatar), Dubai hay Abu Dhabi (UAE). Nếu Hà Nội nói riêng hay Việt Nam nói chung có thêm sân bay và có thể gia tăng mật độ chuyến bay mỗi ngày, đây sẽ là điều rất có ích trong việc quảng bá hình ảnh hay phát triển du lịch quốc gia.

Với những người có góc nhìn trung lập hơn, họ cho rằng nên xem xét lại phương án đặt sân bay thứ 2 tại Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Tạo viết: "Định hướng quy hoạch 100 năm thì Hà Nội cần có 2 và hơn 2 sân bay. Nhưng hiện tại thì Nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng và khai thác tốt sân bay Gia Bình, sân bay thứ 2 của Hà Nội không nên đặt vào tương lai gần".

"Đề xuất sân bay thứ 2 nên đặt ở địa bàn Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ) vì vị trí này thuận tiện để di chuyển tới tất cả các vùng phía nam Thủ đô như Nam Định, Thái Bình cũ, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên... Ngoài ra, khu vực này cũng rất thuận tiện để di chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2", độc giả Thanh gợi ý.