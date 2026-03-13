Hà Nội muốn xây sân bay thứ hai, giảm tải cho Nội Bài

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Tại dự thảo báo cáo thuyết minh, Hà Nội cho biết muốn xây dựng cảng hàng không thứ hai ở phía nam.

Cụ thể, sân bay thứ hai của Hà Nội dự kiến đặt tại khu vực các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường (huyện Ứng Hòa cũ), cách trung tâm thành phố khoảng 40km. Quy mô diện tích sân bay khoảng 1.300-1.500ha.

Định hướng quy hoạch cảng hàng không thứ hai của Thủ đô (Ảnh: Hà Nội).

Cảng hàng không này được xác định có chức năng hỗ trợ cho Nội Bài, phục vụ vận tải hành khách trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường năng lực kết nối của Thủ đô với các khu vực trong và ngoài nước.

Theo định hướng quy hoạch, sân bay mới có công suất dự kiến đạt 30-50 triệu hành khách/năm và khoảng 1 triệu tấn hàng hóa/năm.

Về thông số kỹ thuật, sân bay sẽ có đường cất hạ cánh dài khoảng 3.600m, rộng 45m; đường lăn song song dài khoảng 3.000m, rộng 23m. Hệ thống đường lăn được thiết kế đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn, cùng với đài kiểm soát không lưu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Để phục vụ phát triển lâu dài, thành phố sẽ dự trữ quỹ đất và hạ tầng tại khu vực phía nam để xây dựng cảng hàng không thứ hai của vùng Thủ đô Hà Nội. Thời điểm đầu tư xây dựng sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Quy hoạch cũng định hướng kết nối sân bay với đô thị Phú Xuyên theo mô hình “đô thị sân bay”. Khu vực này được kỳ vọng hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ vận tải tổng hợp, kết nối nhiều loại hình giao thông như hàng không, đường sắt, đường thủy và đường bộ.

Theo đó, khu vực sân bay phía nam sẽ trở thành một đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía bắc, đồng thời là đô thị cửa ngõ phía nam của Thủ đô Hà Nội.

Hệ thống giao thông kết nối sân bay dự kiến gồm hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Chợ Bến - Yên Mỹ; hai trục đô thị là Ngọc Hồi - Phú Xuyên và trục kinh tế phía nam.

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị số 9 dự kiến sẽ kết nối từ Ngọc Hồi - Thường Tín - sân bay thứ hai vùng Thủ đô - Phú Xuyên. Quy hoạch cũng tính toán bố trí một ga đường sắt tốc độ cao gần khu vực sân bay.

Thành phố cũng dự kiến dự trữ hành lang phát triển các tuyến giao thông phía Nam, bao gồm các trục kết nối Đông - Tây và các tuyến đường sắt đô thị nối từ trung tâm Hà Nội tới sân bay.

Trong giai đoạn chưa triển khai dự án, khu vực quy hoạch sân bay sẽ được quản lý phát triển phù hợp nhằm đảm bảo quỹ đất cho dự án trong tương lai. Người dân trong khu vực vẫn có thể tiếp tục sử dụng đất tạm thời cho sản xuất và sinh sống theo quy định.