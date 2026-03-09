Thủ tướng có chỉ đạo mới về dự án sân bay Gia Bình

Sân bay Gia Bình phải bảo đảm 5 mục tiêu phát triển

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 110 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan được yêu cầu phải nỗ lực, chủ động, huy động nguồn lực nội tại để triển khai các nhiệm vụ được giao với phương châm "không lãng phí trong một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm".

Theo thông báo, sân bay quốc tế Gia Bình là dự án quan trọng quốc gia, ngoài vai trò là một cảng hàng không, sân bay quốc tế còn phải bảo đảm 5 mục tiêu.

Thứ nhất là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, là một cảng hàng không, sân bay thông minh, hiện đại.

Thứ hai là xây dựng một khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ mới, mở, thông minh, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu, rộng, thực chất, hiệu quả.

Thứ ba là mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, là trung tâm kết nối với 3 cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc là Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Thứ tư là tăng cường kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, kết nối quốc tế thông qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt tại Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Thứ năm là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực dự án, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân trong khu vực. Trong quá trình khai thác dự án, người dân phải có chỗ ở sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại hơn; hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục, tâm linh, hoạt động tôn giáo… tốt hơn cho phát triển đất nước.

Thủ tướng nghe báo cáo về thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Ảnh: VGP).

Trình Đề án thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển khu kinh tế sân bay Gia Bình trong tháng 3

Để hoàn thành được mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo thẩm quyền; quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn (tối thiểu là 100 năm), nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, tập trung cao độ để hoàn thành trong tháng 3.

Trường hợp cần thiết, UBND tỉnh Bắc Ninh căn cứ yêu cầu tiến độ phải hoàn thành đồng bộ với Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong tháng 2/2027 để phục vụ Hội nghị APEC để quyết định theo thẩm quyền việc triển khai dự án theo hình thức công trình xây dựng cấp bách, công trình khẩn cấp.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát tiến độ triển khai các công trình, dự án kết nối với sân bay Gia Bình (đường bộ, đường sắt, cảng biển…), xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành, khai thác đồng bộ với sân bay quốc tế Gia Bình.

Quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển khu kinh tế sân bay Gia Bình, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 3.

Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì rà soát, có giải pháp cung cấp đầy đủ, liên tục điện lưới; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chủ trì cung cấp dịch vụ viễn thông, thông tin, tín hiệu; tỉnh Bắc Ninh cung cấp nước và các hạ tầng chiến lược khác trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành khai thác dự án sân bay quốc tế Gia Bình.

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình tổ chức triển khai các dự án theo thẩm quyền, đặc biệt trong công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm cung cấp vật liệu xây dựng cho Hà Nội, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Công an được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình đi Hải Phòng, bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.