Đi xe scooter điện có bị phạt?

Từ khi đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Yên Nghĩa đi vào hoạt động, nhiều người đã lựa chọn tàu đường sắt trên cao là phương tiện chính để đi làm hàng ngày. Không ít trường hợp do khoảng cách từ nhà tới ga tàu hoặc từ ga tàu tới cơ quan khá xa nên đã lựa chọn xe đạp gấp gọn hoặc scooter điện mang theo, thay vì phải đi bộ.

Có ý kiến cho rằng, khi người tham gia giao thông sử dụng xe scooter điện vào khung giờ cao điểm dễ bị che khuất bởi các phương tiện khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nếu không may xảy ra va chạm giao thông thì việc xử phạt sẽ căn cứ vào đâu vì scooter chẳng phải là phương tiện thô sơ, cũng không phải là xe gắn máy hay loại xe nào có trong luật định?

Nhiều người đã lựa chọn scooter điện để di chuyển trong nội thành Hà Nội nhằm tránh tắc đường (Ảnh chụp màn hình).

Giải đáp băn khoăn của độc giả Dân trí, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Hội cho biết, xe điện scooter (hay xe điện mini) là dòng xe có thiết kế với hai hoặc ba bánh xe được nối với nhau thông qua một tấm ván và một tay cầm để người dùng có thể điều khiển. Loại xe này chạy bằng điện (pin) có khả năng tự cân bằng, giúp người sử dụng khi đứng lên nó có thể điều khiển di chuyển theo ý muốn.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng chưa quy định cụ thể về việc cấm loại xe này cũng như chế tài xử phạt đối với hành vi sử dụng xe điện scooter khi tham gia giao thông. Vì vậy, thực tế việc kiểm tra giám sát, xử lý của các cơ quan chức năng khi bắt gặp loại xe này lưu thông trên đường thường chỉ dừng ở nhắc nhở.

Luật sư cũng trao đổi thêm, trước đó, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT TP và Công an các quận, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển các "xe điện ván trượt scooter" hoặc "xe điện cân bằng" tham gia giao thông trên các tuyến đường nội thành, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên đường.

Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới cũng đã cho phép sử dụng xe điện scooter trong giao thông vì loại xe này được nhiều người chuộng sử dụng, coi đây là một phương tiện giao thông thú vị, giá cả phải chăng và không có khí thải. Tuy nhiên, người sử dụng phải có những điều kiện nhất định để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, những trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý.

Như ở Pháp, Chính phủ đã đưa ra quy định mới, theo đó người từ 14 tuổi trở lên mới được phép sử dụng xe máy điện (e-scooter) ở nước này. Đồng thời, Pháp sẽ tăng mức phạt đối với hành vi chở thêm người trên loại xe này từ 35 Euro lên 135 Euro (khoảng 150 USD).

Các nhà chức trách Pháp đã đưa ra quy định buộc người dùng xe điện phải giảm tốc độ khi tham gia giao thông và đỗ xe ở khu vực được phân định riêng.

Tại Singapore, từ đầu năm 2018, cơ quan giao thông đường bộ của nước này cũng đã ra quân nhiều chiến dịch nhắm tới người sử dụng xe đạp, xe máy điện và PMD (các phương tiện di động cá nhân như: ván trượt, xe máy điện nhỏ dạng scooter) cẩu thả, gây nguy hiểm với mức xử phạt mạnh tay hơn hẳn trước đây.

Người vi phạm lần đầu có thể đối mặt với mức phạt từ 300 - 500 SGD (đô la Singapore) so với mức 100 SGD như trước. Mức phạt tùy thuộc vào vi phạm xảy ra trên đường nhỏ, trong ngõ hay đường lớn.

Những người vi phạm trên đường cao tốc bị truy tố trước tòa. Nếu lập thành tội danh, người vi phạm sẽ bị phạt tới 2.000 SGD hoặc 3 tháng tù giam, hoặc cả hai.

Vì vậy, luật sư Tiền cho rằng pháp luật Việt Nam cũng cần có những quy định, văn bản hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng, điều khiển cũng như có chế tài cụ thể đối với trường hợp cho phép người điều khiển xe scooter tham gia giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, để tránh những trường hợp nguy hiểm khi điều khiển scooter tham gia giao thông đường bộ, cơ quan có thẩm quyền có thể quy định cụ thể về phạm vi được sử dụng xe như trong khuôn viên khu vui chơi, phố đi bộ,... để tránh các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.