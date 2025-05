Đường mới làm nứt toác ở Tây Ninh: "Không khác gì con đường đất đổ tạm"

Rạng sáng 11/5, đoạn đường dài khoảng 35m dẫn lên cầu Hòa Bình thuộc xã Hòa Hội, huyện Châu Thành (Tây Ninh) bất ngờ sụt lún, tạo thành hố sâu khoảng 3m khiến một ô tô chở 4 người và 2 xe máy rơi xuống hố. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu được xác định do nhà thầu không tiến hành khoan khảo sát địa chất tại khu vực đường dẫn, dẫn đến việc không phát hiện túi bùn nằm dưới mặt đường, gây ra hiện tượng sụt lún theo phương thẳng đứng, đồng thời kéo theo trượt tổng thể theo phương ngang

Thông tin trên khiến nhiều người không khỏi e ngại bởi sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của các đơn vị khảo sát, giám sát, thi công. Sự e ngại biến thành làn sóng bất bình sau khi hình ảnh cận cảnh về những "lát cắt" của đoạn đường được phóng viên Dân trí ghi lại.

Các lớp địa chất lộ ra sau khi đường dẫn lên cầu Hòa Bình sụt lún (Ảnh: An Huy).

Không khác gì con đường đất đổ tạm!

Theo dõi sự việc và quan sát hình ảnh hiện trường, anh Thanh Tung thẳng thắn so sánh con đường này chẳng khác nào một "con đường đất đổ tạm". Độc giả này viết: "Nhìn chân đường là biết nhà thầu làm không đảm bảo. Đường cao hơn mặt đất cũ là ruộng ngập nước rất nhiều mà không có kè bê tông chân, từ hộ lan bên đường là lao thẳng xuống ruộng; trông không khác gì con đường đất đổ tạm".

"Miền Đông, Tây Nam Bộ hầu hết là vùng sình lầy do phù sa bồi đắp, việc sụt lún là điều dễ hiểu. Khảo sát thiết kế rồi mới xây dựng là việc làm bắt buộc, hết sức cần thiết, đừng làm thiếu trách nhiệm rồi đổ lỗi cho thiên tai hay địa chất", anh Vương Hữu Định tiếp lời.

Cũng nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn, độc giả To Thai đánh giá: "Nhìn bề ngoài đã thấy lún do trồi sụt, do nền đường đắp trên nền đất yếu không được xử lý tốt. Nếu thi công đúng thì lỗi thuộc đơn vị khảo sát, thiết kế. Trường hợp này bắt buộc phải thiết kế xử lý đất yếu trước khi đắp nền bằng các biện pháp như gia cố bằng cọc, cắm bấc thấm, xây bệ phản áp...".

"Không thấy một mảnh vải địa kỹ thuật nào trong nền đường hay trên taluy. Sớm muộn cũng vậy thôi", ý kiến tới từ bạn đọc Thanh Pham Nguyen The.

"Khả năng cao do bước khảo sát địa chất chưa đầy đủ, bỏ sót vị trí nền đất yếu nên không có phương án xử lý. Vị trí này thuộc đường đầu cầu, chiều cao đất đắp lớn, cường độ chịu tải cao dẫn tới đường không chịu nổi tải trọng và hoạt tải nên đất bị trôi sang 2 bên đường khi 2 bên chưa đắp phản áp. Sự cố như vậy là điều hiển nhiên", bạn đọc Nhi Pham phân tích.

"Mặt cắt của nền đường sụt trượt cho thấy đoạn này chỉ tiến hành đắp bù trên nền đường cũ. Nếu đơn vị thi công đã làm đúng theo hồ sơ thiết kế thì trách nhiệm thuộc về đơn vị kiểm soát, thẩm định, phê duyệt thiết kế của chủ đầu tư. Còn nếu làm sai thiết kế, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát phải chịu hoàn toàn trách nhiệm", độc giả Ngo Le Minh Anh bình luận.

Vách taluy sạt trượt theo phương ngang khiến mặt ruộng bên cạnh đùn lên thành gò đất cao (Ảnh: Ngọc Tân).

Với độc giả Trân Hà, người này tỏ ra ngạc nhiên khi việc khoan thăm dò địa chất dễ dàng bị bỏ qua, và cũng dễ dàng được chủ đầu tư chấp thuận. Đặt ra hàng loạt câu hỏi, người này viết: "Được phép bỏ qua thăm dò địa chất mà chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát vẫn chấp thuận sao? Chưa kể đây là khu vực ruộng lúa, chẳng lẽ không cần thăm dò, gia cố nền? Vậy là tiết kiệm chi phí cho ngân sách hay cho nhà thầu vậy?".

Còn với chủ tài khoản Cẩm Mạc, người này nhìn nhận sự việc dưới góc nhìn thông cảm hơn cho các đơn vị thi công: "Vấn đề là tiền, tổng vốn bao nhiêu, và mỗi cọc khoan giá bao nhiêu, yêu cầu khoan vào những chỗ này. Nếu bạn là người khoan khảo sát, chủ đầu tư chỉ trả cho bạn tiền khoan 10 điểm nhưng yêu cầu khoan 100 điểm thì bạn chịu không?".

"Xe chạy qua, kết cấu đường bị phá vỡ gây ra sụt lún. Nên rút kinh nghiệm, lần sau thi công xong thì rào đường cho kỹ, đặt biển cấm xe lưu thông, cấm luôn người đi bộ qua đường", anh Viet Phan Thanh bình luận hóm hỉnh.