Đường huyết mạch xuống cấp, chính quyền và người dân kêu cứu

Tuyến đường ĐH387, con đường huyết mạch nối Quốc lộ 48 với đường Hồ Chí Minh qua xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn cũ), với tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng, đang xuống cấp nghiêm trọng. Nơi đây thành "ổ gà, ổ voi" chỉ sau chưa đầy một năm đưa vào sử dụng, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đường ĐH387 dài hơn 10km, được khởi công năm 2013 và bàn giao cuối năm 2015, đang trong tình trạng hư hỏng nặng. Nhiều đoạn lồi lõm, hằn lún sâu, nứt toác, lớp nhựa đường trồi lên thành từng ụ lớn, bong tróc khiến mặt đường gồ ghề. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại các xóm Bình Minh, Cồn Cả, Hải Đồng.

Đoạn khu vực xóm Cồn Cả xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh T.V.S. (xóm Bình Minh) chia sẻ: "Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì nước ngập thành vũng, đi lại khổ trăm bề. Vào ban đêm, không có đèn điện, nhiều người đi qua coi như đánh cược với tính mạng. Nguy hiểm nhất là các cháu học sinh đi học về, chen chúc nhau trên con đường này".

Cũng theo anh S., nhà anh ở sát đường nên bụi mịn bay vào tận trong nhà, dù đã lắp thêm cửa kính nhưng không mấy hiệu quả.

Ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, đánh giá nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường là do xe quá tải, quá khổ hoành hành.

Tuyến đường được thiết kế cho tải trọng 7 tấn, nhưng thực tế hàng ngày có vô số xe tải chở vật liệu, xe trọng tải lớn chạy qua, đặc biệt là các xe chở cát, sỏi từ huyện Tân Kỳ cũ đi qua đường Hồ Chí Minh, rẽ vào tuyến đường này để ra Quốc lộ 48, về các xã như Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu.

Mặt đường bong tróc, học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 1 đi và về gặp rất nhiều gian nan (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Sau hơn 10 năm, đường xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe học sinh và người dân hai bên tuyến. Đặc biệt, hiện nay 3/4 tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng…", ông Dương chia sẻ.

Ông Dương thừa nhận khả năng nguồn lực của địa phương có hạn, chỉ có thể vá tạm bằng cách đổ đá xuống ổ gà, ổ voi để giảm nguy cơ tai nạn, nhưng chỉ vài trận mưa là hỏng, bụi bẩn và ô nhiễm lại tái diễn.

UBND xã Nghĩa Lộc đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, mong sớm bố trí nguồn vốn để nâng cấp tuyến đường này.

"Nếu không, người dân sẽ còn khổ dài dài, nguy cơ tai nạn luôn rình rập", ông Dương nhấn mạnh. Theo báo cáo của chính quyền xã, đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này trong thời gian qua.

Theo báo cáo của xã Nghĩa Lộc, thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn trên tuyến đường này (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà N.T.L., một người dân xóm Cồn Cả, than thở: "Ngày nào cũng phải hứng chịu bụi mù, nhà cửa lúc nào cũng bám bụi đen sì. Trời mưa thì bùn lầy, xe tải chạy qua nước bắn tung tóe, vào cả ki ốt. Chúng tôi chỉ mong có một con đường mới, an toàn để người dân yên tâm sinh sống".

Tuyến đường ĐH387 được đầu tư đổ nhựa theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, nằm trong chương trình hoàn trả đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau 10 năm sử dụng, mặt đường đã gần như hư hỏng toàn bộ. Địa phương nhiều lần kiến nghị cấp trên, song đến nay vẫn chưa có chủ trương bố trí vốn để nâng cấp.

Ông Lại Văn Dương nói: "Đây là vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Với nguồn lực hạn chế, xã chỉ có thể duy tu nhỏ lẻ, không thể khắc phục triệt để. Chúng tôi kính mong UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm, sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội".