Đường đã xong, nhà bị nứt, dân mòn mỏi chờ hỗ trợ

Gần một năm nay, hàng chục hộ dân tại huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê (Gia Lai) liên tục kiến nghị cơ quan chức năng sớm đền bù sau khi đơn vị thi công tuyến tránh An Khê làm nứt tường nhà.

Tuyến tránh An Khê thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư. Tuyến đường được xây dựng mới với tổng chiều dài khoảng 13km qua địa bàn huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê.

Quá trình thi công tuyến tránh An Khê khiến hơn 20 căn nhà của người dân bị nứt, hư hỏng (Ảnh: Chí Anh).

Dự án do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đông Đô và Công ty CP Cầu 3 Thăng Long thi công từ tháng 12/2021, hoàn thành vào tháng 3/2024. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đang chờ nghiệm thu, đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công đã lu rung mạnh khiến hơn 20 nhà dân bị hư hỏng, nứt. Sống trong những căn nhà bị nứt, lún, người dân luôn nơm nớp lo sợ và mong muốn sớm có chi phí để sửa chữa.

Một số căn nhà xuất hiện các vết nứt lớn, xé toác bức tường (Ảnh: Chí Anh).

Gia đình bà Trần Thị Cúc (thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đăk Pơ) có nhà bị hư hỏng, nứt nặng nhất. Nhiều phần dầm, móng và vách tường xuất hiện những vết nứt rộng khoảng 2cm.

Bà Cúc cho biết: "Nhà của gia đình đã được xây dựng từ nhiều năm nay và không bị hư hỏng gì. Tuy nhiên, đầu năm 2023, khi thi công tuyến tránh đi An Khê, xe lu rung mạnh khiến tường nhà xuất hiện các vết nứt ngang, dọc, lớn dần khiến gia đình bất an, sợ nhà đổ sập.

Cuối năm 2023, xã cùng với chủ đầu tư đến kiểm tra tình hình nứt. Đến nay đã gần 1 năm, người dân chưa thấy đền bù gì. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm lên phương án hỗ trợ để chúng tôi sửa chữa nhà bị hư hỏng".

Tương tự, ông Phạm Ngọc Anh (trú tại thôn An Sơn, xã Cư An) lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần nhưng nhà bị nứt, hư hỏng chằng chịt. Ông Ngọc Anh đã nhiều lần kiến nghị sớm có phương án hỗ trợ cho người dân sửa lại nhà cửa. Tuy nhiên, gia đình vẫn chỉ nhận lại được những câu trả lời từ chủ đầu tư.

"Từ khi kiểm tra đến nay, đơn vị thi công, chủ đầu tư vẫn chưa một lần họp dân để lấy ý kiến về việc khắc phục hư hỏng nhà dân do quá trình làm đường gây ra. Mùa mưa đang đến gần, gia đình luôn lo lắng sợ nhà sập do các vết nứt ngày càng lớn", ông Ngọc Anh cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND xã Cư An, hàng chục hộ dân nằm dọc 2 bên tuyến đường An Khê nhiều tháng nay liên tục kiến nghị để bên dự án sớm có phương án hỗ trợ cho người dân. Trước đó, xã đã phối hợp cùng bên dự án đến từng nhà để ghi nhận tình trạng nứt, hư hỏng. Khi xong việc, bên dự án cũng im lặng, không đến cùng xã để giải quyết bức xúc của người dân.

Quá trình thi công tuyến đã làm tường nhà của bà Trần Thị Cúc nứt toác (Ảnh: Chí Anh).

"Mới đây, bên dự án có gửi cho xã một văn bản và đưa ra hướng hỗ trợ. Theo tôi thấy, mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng đối với hư hỏng là rất thấp. Xã đang tích cực liên hệ bên dự án để phối hợp nhằm sớm triển khai hỗ trợ cho người dân, nhất là mùa mưa bão đang đến gần", ông Nguyễn Văn Huỳnh cho biết thêm.

Ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc quản lý Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, cho biết: "Theo thống kê có 21 nhà dân trên địa bàn huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê bị ảnh hưởng do thi công xây dựng công trình tuyến tránh An Khê.

Nguyên nhân gây ra các vết nứt trên được xác định do quá trình lu rung khi làm đường. Dự kiến sắp tới, chúng tôi sẽ có chỉ đạo để đơn vị thi công sớm hỗ trợ người dân theo mức đánh giá thiệt hại của bảo hiểm".