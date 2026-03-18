Vụ ông lão cụt tay kẹp rắn: Người trong nghề nói trường hợp “lạ”

Ngày 18/3, đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của bệnh nhân H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) đã ổn định sau khi bị rắn cắn.

Trước đó, vụ việc gây chú ý khi ông T. dù bị cụt 2 bàn tay vẫn dùng chân dẫm, sau đó dùng khuỷu tay đè và kẹp con rắn nên bị cắn. Bắt được rắn, ông T. kẹp bên khuỷu tay, kéo lê trên đường về đến khu dân cư. Lúc này, người dân mới phát hiện ông đã bị rắn cắn và lập tức báo cho gia đình.

Ông lão mang con rắn về nhà sau khi bị cắn ngày 15/3 (Ảnh: Vỹ Nguyễn).

Người thân nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị vào chiều 15/3.

Anh H.V.H. (40 tuổi, con trai ông T.) cho biết, ông lão không phân biệt được rắn độc hay không, chỉ thấy rắn là bắt nên mới bị cắn như vậy.

Trước sự việc, nhiều bạn đọc báo Dân trí bày tỏ sự kinh ngạc trước hành động này, nhưng cũng lo ngại về mức độ nguy hiểm khi con vật có thể cắn nhiều lần.

Bạn đọc Lại Hùng nêu quan điểm: “Ông tàn nhưng không phế, chúc ông nhanh chóng bình phục sức khỏe”. Bạn đọc Nguyễn Huy bình luận: “Cụ ghê gớm quá đấy!”.

Trong khi đó, bạn đọc Hội Đỗ Văn cho rằng: “Hành động bắt rắn đến cùng khiến rắn cắn nhiều lần, tương đương bị 5-6 con rắn cùng cắn, rất nguy hiểm”.

Liên quan đến vấn đề này, anh Hoàng Văn Hậu (người có kinh nghiệm nhiều năm bắt rắn), nhận định trường hợp ông lão dùng chân và khuỷu tay để khống chế rắn hổ mang là cực kỳ nguy hiểm.

Loài rắn phản xạ cực nhanh, có thể quay đầu cắn lại bất cứ lúc nào, đặc biệt là rắn hổ mang, trong khi đó việc dùng chân hay khuỷu tay thì không kiểm soát chính xác được đầu rắn, nên dễ bị cắn. Rủi ro tử vong cũng rất cao vì rắn hổ mang có nọc độc thần kinh dẫn đến gây liệt cơ, suy hô hấp rất nhanh.

Con rắn được người dân chụp hình lại (Ảnh: Vỹ Nguyễn).

Anh Hậu cho rằng, hành động của ông lão là cố tình bắt con vật, tuy nhiên, đây là trường hợp “khá lạ” và người không có chuyên môn tuyệt đối không nên làm theo.

“Khi gặp loài rắn hổ mang với những người lành lặn chân tay, trang bị đầy đủ dụng cụ như chúng tôi vẫn còn cảm giác sợ. Trong khi ông lão bị cụt tay, không có phương thức phản kháng, không có dụng cụ, nên ông cố gắng lấy cơ thể của mình để khống chế con vật, đây là hành động rất nguy hiểm”, anh Hậu chia sẻ.

Từ thực tế nhiều ca tai nạn, anh Hậu khuyến cáo, phần lớn trường hợp bị rắn cắn xuất phát từ việc tự ý xử lý sai cách. Khi gặp rắn, người dân cần giữ bình tĩnh, không chọc phá, không lại gần quay phim hay cố bắt mà nên gọi lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Nhân viên dùng dụng cụ chuyên dụng để bắt rắn (Ảnh: Văn Hậu).

Ngoài ra, không dùng tay không hoặc vật dụng thô sơ để dồn rắn vào góc vì dễ kích thích bản năng tấn công. Trên thực tế, rắn không chủ động tấn công con người, chỉ cắn khi cảm thấy bản thân bị đe dọa.

Trong trường hợp buộc phải xử lý, nguyên tắc quan trọng là luôn kiểm soát phần đầu rắn và giữ khoảng cách an toàn vì đây là chỗ nguy hiểm nhất của con vật. Việc bắt rắn cần có ít nhất 2 người, chuẩn bị sẵn đường thoát và sử dụng đầy đủ dụng cụ chuyên dụng như gậy bắt rắn, túi đựng chắc chắn, găng tay chống cắn, ủng bảo hộ.

“Nếu không có đủ kinh nghiệm và dụng cụ, người dân không nên tự xử lý vì rủi ro rất cao”, anh Hậu nhấn mạnh.