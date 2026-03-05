Batman, Người Dơi và các bị can vụ Xôi Lạc TV có thể bị xử lý ra sao?

Liên quan tới hoạt động phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh và đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên hệ thống "Xôi Lạc TV", Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trong đó, chủ mưu là P.N.D. (47 tuổi) và N.C.Đ. (33 tuổi, cùng ở Hà Nội), các BLV nổi tiếng với nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm"... cũng bị bắt giữ.

Theo công an, "Xôi Lạc TV" hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền. Các đối tượng cầm đầu sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Lực lượng chức năng ập vào trụ sở, bắt giữ các nghi phạm thuộc hệ thống "Xôi Lạc TV" (Ảnh: Hải Nam).

Là hệ thống được nhiều người biết tới trong những năm qua, việc Xôi Lạc TV bị lực lượng chức năng "đánh sập" đang thu hút sự quan tâm lớn trong xã hội. Dưới góc độ pháp lý, với những tội danh nêu trên, các bị can có thể đối diện chế tài xử lý ra sao?

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015, người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện hành vi sao chép, phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, thuộc các trường hợp như thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, gây thiệt hại cho chủ thể sở hữu tác quyền từ 100 triệu đồng trở lên hoặc hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thì bị xử lý hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như phạm tội có tổ chức, từ 2 lần trở lên, thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên hay gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 500 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc với tình tiết định khung sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội (đánh bạc qua mạng), khung hình phạt có thể áp dụng lần lượt theo các Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự 2015 là phạt tù 3-7 năm và phạt tù 5-10 năm.

Với tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015, việc xử lý hình sự sẽ căn cứ số lượng, dung lượng văn hóa phẩm đồi trụy cũng như mức độ lan tỏa các văn hóa phẩm này trong xã hội. Trong đó, khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng là 7-15 năm tù.

Đối chiếu quy định của pháp luật và các thông tin lực lượng chức năng cung cấp, với việc phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động phát "lậu" các giải thể thao, những bị can bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có thể đối diện mức phạt theo khoản 2, Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt là phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, khung hình phạt có thể được áp dụng là 3-7 năm tù (Đánh bạc) và 5-10 năm tù (Tổ chức đánh bạc). Với tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, mức phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù.

Công an triệt phá hệ thống phát lậu Xôi Lạc TV

Ngoài ra, các bị can có trách nhiệm nộp lại số tiền thu lợi bất chính, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân bởi hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Việc khắc phục hậu quả trong vụ án sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để quyết định việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như áp dụng hình phạt đối với người phạm tội.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Nếu bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.