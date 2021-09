Dự án điện mặt trời "nuốt" hơn 5 ha rừng phòng hộ ven biển!?

Dân trí Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang vào cuộc làm rõ vụ việc hơn 5 ha rừng (trong đó có rừng phòng hộ) ven biển xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) bị lấn chiếm, san ủi làm dự án điện mặt trời.

Dự án điện mặt trời "nuốt" nhiều ha rừng phòng hộ ven biển

Hơn 5 ha rừng bỗng… mất dấu

Thời gian qua, người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) phản ánh chính quyền địa phương cùng cơ quan báo chí về việc khu rừng phòng hộ ven biển ở địa phương này đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Đặc biệt, thời gian gần đây, dự án điện mặt trời ngang nhiên xâm lấn, san ủi nhiều diện tích rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ quản lý, bảo vệ.

Cơ quan chức năng xác định có hơn 5,2 ha rừng ven biển, trong đó có rừng phòng hộ tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bị phá trắng.

Doanh nghiệp huy động nhân công, phương tiện cơ giới ủi phá rừng phòng hộ nhiều ngày. Thế nhưng, chủ rừng và chính quyền xã vẫn không kịp thời phát hiện, ngăn chặn để nhiều ha rừng bị "xóa sổ".

"Từ thời còn bao cấp, học sinh vùng này được giao từng cây dương để trồng rừng bảo vệ dân làng tránh khỏi thiên tai, nạn cát bay... Nhưng giờ đây dự án điện mặt trời khiến rừng bị tàn phá, mất đi nhiều. Mùa mưa bão đến không có rừng dương che chắn, nguy cơ gió thổi bay nhà cửa", bà Đ.T.B bức xúc.

Tại hiện trường, chủ đầu tư đã dựng hàng rào sắt trên diện tích rừng bị phá.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cả một khu vực rừng dương ven biển thuộc 2 thôn Xuân Bình, Xuân Phương đã bị "dọn" sạch sẽ, không còn cả gốc. Khu vực giáp ranh rừng nhà nước quản lý, nhiều đoạn đã được chủ đầu tư dựng hàng rào thép kiên cố. Song, cũng có đoạn đang nằm ngổn ngang do bị cơ quan chức năng tạm dừng thi công để kiểm tra, xử lý.

Qua tìm hiểu, khoảng hơn 5,2 ha rừng cây dương (trong đó có rừng phòng hộ ven biển) bị xâm lấn. Diện tích rừng lấn chiếm tiếp nối với dự án hợp phần giai đoạn 3 (Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3) của tổng dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ (tổng toàn bộ dự án 6.200 tỷ đồng, trên tổng diện tích 380ha) do Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch làm chủ đầu tư, triển khai.

Những gốc dương (phi lao) đường kính trên 20cm, tuổi đời trên 10 năm bị cưa hạ.

Ông Lê Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Mỹ An (Bình Định) cho biết, dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3 nằm trên diện tích đất và cả rừng phòng hộ (đã được Chính phủ cho phép chuyển đổi không còn chức năng rừng phòng hộ) thuộc 2 xã Mỹ Thắng, Mỹ An (huyện Phù Mỹ). Trong đó, xã Mỹ An có 56 ha với 2 giai đoạn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân phát hiện nhà thầu thi công Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ lấn chiếm, thi công ngoài diện tích được giao.

Những gốc dương bị múc lên nằm ngổn ngang.

"Sau khi nhận phản ánh của người dân về việc doanh nghiệp lấn phá rừng phòng hộ, UBND xã đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện cùng các cơ quan chức năng liên quan làm việc và yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng triển khai thi công phần diện tích rừng bị phá. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc kiểm tra, xác định lại diện tích doanh nghiệp lấn chiếm để có hướng xử lý", ông Thương cho hay.

Do người thi công… nhầm lẫn!

Ông Bùi Long Thăng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ xác nhận, diện tích rừng dương bị phá trên 5,2 ha khoảng gần 10 năm tuổi, thuộc rừng phòng hộ ven biển do đơn vị này quản lý, có chức năng phòng hộ bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ yêu cầu nhà đầu tư ngoài diện tích được giao thì phải tạm dừng thi công trên diện tích hơn 5,2 ha lấn phá rừng.

"Chúng tôi đã kiểm tra, báo cáo vụ việc lên UBND huyện. Qua đó, UBND huyện đã thành lập tổ kiểm tra, xử lý do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì. Trách nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ khi phát hiện vụ việc đã tiến hành kiểm tra và báo cáo lên UBND huyện", ông Thăng nói.

Ông Thăng cũng nói rằng, khi làm việc với đại diện Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ cho biết do dự án trải qua nhiều lần chuyển đổi chủ. Ngoài ra, còn một số diện tích giải phóng mặt bằng chưa được, rồi người dân tranh chấp, dẫn đến doanh nghiệp nhầm lẫn, ủi phá lấn qua nhiều diện tích rừng phòng hộ.

Xác cây rừng phòng hộ được đơn vị thi công ủi phá để dựng hàng rào.

Trong khi đó, ông Phan Xuân Vũ, Trưởng Phòng TN-MT huyện Phù Mỹ cho biết đang phối hợp với cơ quan liên quan để kiểm tra, có ý kiến đề xuất UBND huyện.

"Chúng tôi đã thành lập tổ đi kiểm tra, nhưng khi về họp lại thì có một vấn đề chưa thống nhất nên UBND huyện giao tiếp tục xác minh lại", ông Vũ cho hay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc trên, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết, huyện đã cử đoàn công tác kiểm tra, lập biên bản từ cuối tháng 8, yêu cầu công ty dừng ngay.

Chiều nay (10/9), Phó Chủ tịch UBND Phan Hữu Duy đang chủ trì mời liên ngành họp để có hướng đề xuất, xử lý nghiêm vụ việc này trong thời gian sớm nhất.

Những gốc cây còn ngổn ngang, trong khi đại diện công ty cho biết đây là khu đất trống.

Rừng bị phá để mở đường thi công dự án.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Long, cán bộ kỹ thuật nhà máy- đại diện cho Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch cho rằng, nhà máy không lấn đất rừng phòng hộ, có thể người làm trong quá trình làm có những sai sót nhưng vẫn theo mốc thực địa.

"Công ty đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ những sai sót. Nếu có sai sót, công ty sẽ xin hoán đổi vị trí 5 ha này bằng 12 ha công ty đang bị thiếu để tránh phá rừng", ông Nguyễn Văn Long nói.

Doãn Công