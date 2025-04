Giúp tội phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn, 2 vợ chồng có thể bị xử lý ra sao?

Điều tra mở rộng chuyên án Mua bán trái phép chất ma túy liên quan tới đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và 4 đồng phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thêm 2 nghi phạm là Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và Ngô Thị Hoan (vợ Linh, 37 tuổi, quê Phú Thọ).

Theo công an, Linh là đối tượng liên quan tới đường dây còn Hoan là người liên quan tới việc bàn bạc, hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án. Các đối tượng bị bắt giữ tại Lào Cai đêm 22/4 và đã được di lý về Quảng Ninh để phục vụ điều tra.

Với diễn biến hành vi như trên, cặp vợ chồng có thể bị xử lý ra sao?

Cặp vợ chồng liên quan tới hành vi phạm tội của Bùi Đình Khánh (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) theo Điều 18 Bộ luật Hình sự 2015, che giấu tội phạm là việc người không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật phạm tội hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội thì có thể bị xử lý về tội Che giấu tội phạm.

Theo quy định tại Điều 389 Bộ luật này, tội Che giấu tội phạm sẽ được áp dụng khi hành vi che giấu người phạm tội thuộc các tội danh nhất định như tội Giết người, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hay các nhóm tội danh liên quan tới ma túy như Sản xuất, Tàng trữ, Mua bán hay Vận chuyển trái phép chất ma túy...

Theo thông tin hiện có, cơ quan chức năng xác định Linh là đối tượng trực tiếp liên quan tới đường dây mua bán ma túy còn Hoan là người hỗ trợ để Bùi Đình Khánh, đối tượng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bỏ trốn, gây cản trở hoạt động truy bắt, điều tra của cơ quan công an. Đối chiếu quy định của pháp luật, Hoan có thể bị xem xét trách nhiệm về tội Che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015.

Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Đối với đối tượng Nguyễn Văn Linh, cơ quan điều tra sẽ xác minh, điều tra làm rõ vai trò của Linh trong đường dây là gì, đồng thời xem xét, đánh giá về việc vợ Linh là Ngô Thị Hoan có liên quan tới đường dây hay không, từ đó xác định trách nhiệm pháp lý của từng đối tượng.

Khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ hai đối tượng thu giữ 16 bánh heroin.

2 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trong quá trình cảnh sát truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm sử dụng súng quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trúng đạn, hy sinh. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng và 1 quả lựu đạn tại hiện trường.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương lân cận cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Tối cùng ngày, Bùi Đình Khánh bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.