Điểm tuần: 2 người dùng 63m3 nước; người chuyển giới khám nghĩa vụ quân sự

Xử lý ra sao nếu bị hại không nhận lại tiền từ ông Trịnh Văn Quyết?

Ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thi hành án trong Vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn FLC và được Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án.

Tuy nhiên, theo đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội, mới có hơn 11.000 bị hại được hoàn trả tiền với số tiền là hơn 1.410 tỷ đồng. Đối với phần còn lại, cơ quan thi hành án cho biết đây là những người có số tiền thiệt hại không đáng kể, không làm đơn đề nghị thi hành án hoặc có sai sót về địa chỉ cư trú, dẫn tới việc chưa thể hoàn trả tiền.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với số tiền còn lại, nếu các bị hại không thực hiện các thủ tục để nhận thì sẽ xử lý theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008.

Cụ thể, khoản 2, Điều 126 Luật này quy định sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản. Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 3 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì Chấp hành viên xử lý tài sản theo quy định tại các Điều 98, 99 và 101 của Luật này và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn, đồng thời thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước.

Ông Trịnh Văn Quyết tại thời điểm làm Chủ tịch FLC (Ảnh: Mạnh Quân).

Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Chiều 25/10, V.M.K. rủ L.M.K. (cùng 14 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Phú Cường, xã Nội Bài, Hà Nội) đi chơi nhưng bạn không đi. Sau đó, V.M.K. gọi điện thoại chửi L.M.K. và thách thức.

Khoảng 19h30 cùng ngày, L.M.K. nhắn tin cho V.M.K. gạ đánh nhau tại nhà văn hóa thôn Tân Trại. Đến 20h10, tại nhà văn hóa thôn, L.M.K. chửi và dùng dao đâm V.M.K., khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, L.M.K. cất dao vào cốp xe, đi xe máy về nhà. Đến 22h30 cùng ngày, L.M.K. bị bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc. ​

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đối với vụ việc trên, có 2 vấn đề mấu chốt sẽ quyết định trách nhiệm pháp lý của các em học sinh và những người liên quan, cụ thể:

Đầu tiên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi chính xác của các em học sinh, từ đó xác định học sinh thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm đã đủ 14 tuổi hay chưa. Trường hợp đã đủ 14 tuổi, trách nhiệm hình sự sẽ được xem xét còn nếu dưới 14 tuổi, người thực hiện hành vi được miễn trừ trách nhiệm hình sự và chỉ bị áp dụng các chế tài quản thúc, giáo dưỡng tại địa phương.

Tiếp đó, nếu đủ căn cứ xác định người thực hiện hành vi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, công an sẽ làm rõ tính chất, mức độ của hành vi, từ đó đánh giá hành động tấn công có phải hành động nguy hiểm, có khả năng trực tiếp và lập tức tước đoạt tính mạng người khác hay không. Đây sẽ là căn cứ định tội, xác định hành vi có dấu hiệu của tội Giết người (Điều 123) hay Cố ý gây thương tích (Điều 134).

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: P.S).

Người chuyển giới có được tham gia nghĩa vụ quân sự?

Ngày 26/10, buổi khám nghĩa vụ quân sự của xã Kiến Minh (TP Hải Phòng) được quan tâm đặc biệt khi có sự xuất hiện của anh N.H.H. (22 tuổi, ở xã Kiến Minh), giới tính nam theo giấy khai sinh; cùng người em sinh đôi cũng là nam giới. Tuy nhiên, anh H. xuất hiện với ngoại hình nữ và mặc trang phục nữ giới.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TGS, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Bộ luật Dân sự 2015, người chuyển giới không thuộc trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự hay miễn nghĩa vụ quân sự. Bởi vậy, họ có quyền đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự như những công dân bình thường.

Đối với trường hợp nam chuyển giới, pháp luật đã quy định sau khi đăng ký thay đổi hộ tịch, họ có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã chuyển đổi. Tuy nhiên, nếu chưa thay đổi hộ tịch, công dân đó vẫn được công nhận là giới tính nam và có các quyền, nghĩa vụ của công dân nam theo quy định pháp luật.

Hình ảnh anh H. khám nghĩa vụ quân sự thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh: Đ.X).

2 người dùng hết 63m3 nước tại Chung cư Hòa Bình Green City

Phản ánh với phóng viên Dân trí, ông Vũ Văn Tài, cư dân tầng 16 chung cư Hòa Bình Green City (số 505 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) bức xúc: "Trước đây, khi ở ngôi nhà trên phố Dương Văn Bé, gia đình tôi có 7 người, tắm giặt thoải mái mà mỗi tháng chỉ dùng hết hơn 20 khối nước. Từ khi chuyển về chung cư này, tháng đầu tiên (tháng 7/2024), tôi nhận thông báo chỉ số nước sử dụng trong tháng là 52m3, tương đương hơn 1,2 triệu đồng".

Cùng chung nỗi bức xúc, ông Lê Văn Long (80 tuổi), cư dân tầng 21 tòa B cho biết gia đình chỉ có hai người sinh sống, ông đi làm cả ngày, song lượng nước tiêu thụ hàng tháng vẫn ở mức cao bất thường. Theo ông Long, khi mới chuyển về sống tại chung cư (năm 2016), lượng nước sinh hoạt mỗi tháng chỉ khoảng 16m3. Tuy nhiên, 5-6 năm trở lại đây, không tháng nào vợ chồng ông dùng dưới 29m3 nước, có tháng lên tới 33m3, dù thói quen sinh hoạt không thay đổi.

Trả lời về nguyên nhân chỉ số nước tăng cao, đại diện Ban Quản lý tòa nhà cho biết việc ghi chỉ số đều có quy trình kiểm tra và giám sát. Mỗi kỳ chốt số, ban quản lý đều thông báo trước, phối hợp cùng tổ dân phố để người dân có thể trực tiếp giám sát.

"Có chuyện cư dân nghi ngờ BQL chỉnh đồng hồ. Tuy nhiên, việc chốt số nước được thực hiện đúng quy trình", vị này khẳng định.

Theo đại diện BQL, toàn khu có hơn 1.300 căn hộ, trong khi nhân sự kỹ thuật mỏng nên không thể kiểm tra đồng hồ theo yêu cầu của từng hộ dân, đó là đặc thù riêng ở chung cư, không như ở nhà mặt đất, đồng hồ nước trước nhà, người dân có thể kiểm tra mọi lúc.

Cư dân tòa nhà thường xuyên phải khóa van nước nhà vệ sinh để tiết kiệm (Ảnh: Gia Đoàn).

Đường sắt đô thị: Chi phí lớn, nhưng sao bằng thiệt hại do tắc đường gây ra

Những nghiên cứu gần đây cho thấy ùn tắc giao thông đang là vấn đề nhức nhối, khiến Hà Nội thiệt hại khoảng 1,2-1,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương 3-5% GRDP.

Về mật độ phương tiện, với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số Thủ đô đã vượt 8,5 triệu người và số lượng phương tiện cơ giới lên tới gần 8 triệu chiếc, hạ tầng giao thông hiện hữu của Thủ đô đã vượt ngưỡng chịu tải. Trước thực trạng đó, việc ưu tiên gần 1,4 triệu tỷ đồng (khoảng 53 tỷ USD) cho hệ thống giao thông, trong đó đường sắt đô thị (ĐSĐT) được xác định là trụ cột, là một lựa chọn chiến lược và tất yếu.

Bình luận về vấn đề này, nhiều bạn đọc bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng đường sắt đô thị sẽ là giải pháp tương lai, giải thoát thủ đô không chỉ khỏi nạn tắc đường mà còn nhiều vấn đề nhức nhối liên quan tới đô thị như hiện nay.

"Số tiền đầu tư rất lớn, nhưng nếu nhìn vào thiệt hại do ùn tắc gây ra thì đây là một khoản đầu tư xứng đáng. Quan trọng là phải có kế hoạch thực hiện hiệu quả, tránh chậm trễ và lãng phí", anh Tạ Minh Quân ủng hộ.

"Ví dụ tại Tokyo (Nhật Bản), họ có 2 thành phố chính là Shibuya và Shinjuku (có thể hiểu tương tự khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội) cùng hàng loạt thành phố vệ tinh. Trong đó, mật độ phân bổ dân số, trường học, bệnh viện cùng các cơ sở hạ tầng khác hết sức đồng đều, không có sự chênh lệch lớn so với trung tâm. Bởi vậy, chúng ta không có cảm giác chật chội, bí bách dù thực tế, dân số của Tokyo lớn hơn rất nhiều so với Hà Nội.

Một trong những bí quyết đó chính là hệ thống đường sắt đô thị ở mức "siêu việt", tạo ra sự thuận lợi, tiện nghi tối đa cho người dân trong việc di chuyển. Nhờ đó, lưu lượng phương tiện cá nhân được giảm thiểu, mật độ dân số phân bổ đồng đều hơn, vấn nạn tắc đường và ô nhiễm giảm thiểu trông thấy. Hà Nội muốn phân bổ đều dân số ra ngoại thành để giảm thiểu ô nhiễm và tắc đường, cần học tập cách làm của Tokyo", độc giả Hoàng Linh bình luận.