Điểm tuần: Cuộc sống của thiếu tướng tại viện dưỡng lão ở Hà Nội

Xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên) mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng, phạt bổ sung 50 triệu đồng và sung công toàn bộ số tiền bị phong tỏa trong tài khoản để khắc phục hậu quả.

Phán quyết của Tòa án tạo ra 2 luồng quan điểm trái chiều, trong đó, một bên cho rằng đây là bản án phù hợp, đảm bảo tính răn đe còn ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng đây là bản án có phần "lỏng tay" của HĐXX.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết nếu xét theo các căn cứ pháp lý và khung hình phạt mà Tiên bị truy tố theo Khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015, tòa án có thể áp dụng các hình phạt khác nhau cho bị cáo gồm: (i) Phạt tiền 100-500 triệu đồng; (ii) Tuyên phạt với hình phạt dưới khung hình phạt bị truy tố là phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm (khoản 1 Điều 198); (ii) Phạt tù nhưng cho hưởng án treo (trường hợp mức án dưới 3 năm) và (iv) Phạt tù theo khung hình phạt là 1-5 năm.

Việc xem xét tuyên phạt tùy thuộc quan điểm của HĐXX, đánh giá về tính chất hành vi, mức độ ảnh hưởng và hậu quả của bị cáo gây ra đối với xã hội.

Lực lượng chức năng áp giải Thùy Tiên tới phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

2.000m2 đất ở còn 400m2 sau sáp nhập

Ông N.T. (ở Hà Nội) phản ánh việc mảnh đất do cha ông để lại, được cấp sổ đỏ năm 1996 tại tỉnh Hòa Bình cũ, có diện tích 2.000m2 đất ở nhưng sau sáp nhập chỉ còn 400m2 đất ở, còn lại là 1.600m2 đất trồng cây lâu năm.

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo quy định pháp luật, việc xác định diện tích đất ở phụ thuộc vào thực tế xây dựng công trình phục vụ đời sống và không bị giới hạn. Cần xác định hồ sơ cấp sổ đỏ năm 1996 có chính xác hay không, nếu đúng công trình xây dựng đủ 2.000m2 thì việc cấp diện tích đất ở lớn như vậy hoàn toàn đúng pháp luật.

Còn nếu không đảm bảo thì việc giảm diện tích đất ở xuống cũng cần căn cứ vào hiện trạng xây dựng công trình tại thời điểm năm 1996 để xác định diện tích đất ở cho đúng thực tế.

Trong trường hợp cơ quan chức năng vẫn giữ quan điểm chỉ công nhận 400m2 đất ở, người dân đã xây nhà trên phần đất ở được ghi nhận trong sổ đỏ còn hiệu lực tại thời điểm xây dựng nên không sai và không thể bị xem là vi phạm pháp luật.

Mercedes Maybach S600 tan tành sau khi lao vào xe khách

Rạng sáng 20/11, ô tô Mercedes Maybach S600 di chuyển với tốc độ cao, khi tới khúc cua tại đường Hậu Cần (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) đã mất lái, lao sang làn ngược chiều và tông vào đầu xe khách đỗ ven đường. Cú va chạm khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, người ngồi sau ô tô tử vong tại chỗ còn lái xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận vấn đề đầu tiên cơ quan điều tra sẽ làm rõ là nguyên nhân vụ tai nạn. Cần xác định lý do chiếc Maybach mất lái, văng vào xe khách là gì, có yếu tố lỗi của con người không hay hoàn toàn do tình huống bất khả kháng. Đây là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý đối với vụ việc.

Về trách nhiệm của tài xế xe khách, công an sẽ làm rõ vị trí đỗ xe có phải là vị trí cấm dừng đỗ hay không. Nếu đỗ xe không đúng quy định, lực lượng chức năng sẽ làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa việc dừng đỗ với vụ tai nạn, từ đó xác định việc dừng đỗ có phải một phần nguyên nhân hay không. Nếu có, trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự có thể được xem xét còn nếu không, tài xế có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hông bên trái chiếc xe tan tành sau vụ tai nạn (Ảnh: Dũng Bùi)

Mấy ai đủ khả năng chi trả hơn chục triệu mỗi tháng ở viện dưỡng lão?

Ở tuổi 97, thay vì sống một mình trong căn nhà nhỏ ở phố Láng Hạ, Thiếu tướng Nguyễn Như Ngà chọn ở viện dưỡng lão. Phòng của vị tướng già là phòng đơn, trang bị đầy đủ giường, tủ, tivi, điều hòa và nhà vệ sinh khép kín, tiện nghi chẳng khác gì ở nhà. Chi phí khoảng 13-14 triệu đồng mỗi tháng.

Một số ý kiến cho rằng viện dưỡng lão là mô hình phù hợp với xã hội văn minh, hiện đại nhưng không phải ai và gia đình nào cũng đáp ứng đủ kinh phí dịch vụ ở viện dưỡng lão. Độc giả Mai Thị Lan bình luận: “13-14 triệu/tháng mà vẫn phải tự nấu ăn thì không phải gia đình nào cũng có khả năng. Cụ Ngà còn tự làm được mọi việc, còn những cụ bệnh nặng cần người hỗ trợ thì giá chắc chắn còn cao hơn”.

“Không có gì là hoàn hảo và mọi thứ đều phải trả bằng tiền. Xác định vào viện dưỡng lão thì phải là người có điều kiện, gia đình khá giả. Còn nếu không đủ khả năng thì lại tiếp tục trông cháu, chờ con nuôi”, bạn đọc Nguyễn Hữu Thế viết.

“Với chi phí 13-14 triệu/tháng/người thì chỉ những người có thu nhập cao, như hưu trí ngành quân đội, công an, giáo dục... mới đáp ứng được. Người dân bình thường, công chức, viên chức thì rất khó”, độc giả Quang Thiệu bình luận.

Thiếu tướng Ngà chi trả chi phí khoảng 13-14 triệu/tháng cho cuộc sống tại trại dưỡng lão (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Đèn giao thông hỗn loạn, đừng để người dân bị xử phạt oan

Sáng 16/11, tất cả các cột đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao Trần Phú - Hùng Vương (phường Ba Đình, TP Hà Nội) đều chuyển màu đỏ và không nhảy xanh, giao thông tê liệt do các phương tiện không dám di chuyển vì sợ phạt nguội. Theo thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, sự cố trên là lỗi đèn tín hiệu do thiết bị ngoại vi để ngoài trời lâu ngày dẫn tới chập cáp.

Việc lắp đặt bổ sung camera AI để giám sát giao thông, đồng thời tăng mức xử phạt khiến nhiều người điều khiển phương tiện dè chừng khi tham gia giao thông, kể cả trường hợp biết rõ đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, bởi không ai muốn "đánh cược" với túi tiền của bản thân.

Bạn đọc Nguyen Nguyen bình luận: "Nếu chỉ dựa trên dữ liệu camera rồi phụ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo để xử phạt, điều này chẳng khác nào buộc người tham gia giao thông "nắm dao đằng lưỡi". Sự cố kỹ thuật là điều khó tránh, và đó là lúc cần có sự can thiệp của lực lượng chức năng để đảm bảo công bằng cho người tham gia giao thông".

"Tôi ủng hộ việc xử phạt nghiêm minh để người dân tuân thủ chấp hành. Công nghệ giúp giám sát giao thông và phát hiện lỗi vi phạm nhanh hơn, nhưng yếu tố quyết định vẫn là con người. Pháp luật nghiêm khắc nhưng phải công bằng, lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát để đảm bảo việc xử phạt là phù hợp, tránh oan sai cho người dân", độc giả Hoàng Linh nêu ý kiến.

Giao thông tại ngã tư tê liệt vì đèn đỏ "không chịu nhảy xanh" (Ảnh cắt từ clip).

Bị đe dọa khi quay nhóm "cua rơ" đạp xe trên cầu Nhật Tân

Sáng 16/11, anh Đậu Quốc Quân (ở Hà Nội) lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm Hà Nội thì thấy nhiều người đạp xe trong phần đường dành cho ô tô. Nam thanh niên đã dùng camera hành trình gắn trên người để ghi lại.

Khi vừa đi hết cầu, anh Quân bị nhóm người hô hào chặn lại. Sau đó, một người đàn ông đạp xe lao thẳng vào đầu xe anh Quân để buộc dừng lại. Thấy anh Quân ghi hình, 2 người trong nhóm bỏ đi, còn một người đàn ông cao khoảng 1m65 đứng lại và yêu cầu anh đưa điện thoại để xóa clip. Anh Quân không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông này dùng điện thoại chụp hình anh và biển số xe rồi rời đi.

Bất chấp những lời đe dọa, anh Quân đã gửi clip tới cơ quan chức năng với mong muốn ngăn chặn tình trạng người đi xe đạp chạy vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân.

Hình ảnh nhóm "cua rơ" đạp xe ở làn ô tô (Ảnh cắt từ clip).

Lắp ghế trẻ em trên ô tô

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế; người lái phải sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Độc giả Duc Doan đặt câu hỏi trước quy định trên: "Luật có thể quy định cấm cho trẻ em ngồi hàng ghế đầu tiên, nhưng quy định phải có ghế an toàn là bất hợp lý. Đã có con số cụ thể bao nhiêu trẻ em tử vong vì không có ghế này chưa? Người giàu bị phạt chừng đó có thể không sao, nhưng tội cho người nghèo - những người dùng ô tô để kiếm cơm”.

“Lựa chọn ô tô là phù hợp, nhưng lại ra luật này thì đúng là lại phải đi xe máy thôi, rất bất cập và tính khả thi không cao”, bạn đọc Nguyễn Minh Hải băn khoăn.

“Nếu chở một em bé bằng ghế riêng mà không có người lớn bế hoặc dỗ dành khi em bé khóc vì bị buộc chặt vào một cái ghế, thì người lái xe còn bị phân tâm nhiều hơn và dễ dẫn đến tai nạn”, bạn đọc cảnh báo", độc giả tên Hiền để lại bình luận.