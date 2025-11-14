Đất nông nghiệp đã trích đo, có được chuyển đổi sang đất ở nông thôn?

Bà Tiếp đặt câu hỏi: Thửa đất của bà có thuộc trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai hay không? Nếu không thuộc điều khoản này thì trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 quy định: Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở, hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân, là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện, thủ tục chuyển đất trồng lúa sang đất ở nông thôn được người dân quan tâm (Ảnh minh họa: Bảo Kỳ).

Muốn biết việc chuyển mục đích sử dụng thửa đất của trường hợp nêu trên có thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 hay không, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà Tiếp có văn bản và hồ sơ, tài liệu liên quan đến thửa đất kèm theo gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Trường hợp không thuộc quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 thì việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở đối với thửa đất của bà Tiếp căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 3 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai (được đính chính bởi Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên của bà Tiếp thuộc một trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024.

Thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 5 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 227 Luật Đất đai năm 2024.

Thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp nêu trên của bà được quy định tại điểm 1 mục B Phần II Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 3380/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.