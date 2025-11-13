Cơ quan tố tụng lên tiếng vụ tố bị chiếm đoạt đất ở Hải Phòng

Tố bị sang tên đất dù không giao dịch

Bà Nguyễn Hồng Vân (SN 1982, ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng) gửi đơn phản ánh đến báo Dân trí cho biết, tháng 3/2021 bà mua thửa đất ở thôn Sâm Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy (nay là xã Kiến Minh, TP Hải Phòng) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số V603963 do UBND huyện Kiến Thụy (cũ) cấp ngày 12/12/2002. Giao dịch mua bán này của bà Vân có hợp đồng công chứng tại Văn phòng Công chứng Đất Cảng, TP Hải Phòng.

Theo bà Vân, do bận công việc nên chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất mua nói trên sang tên bà.

Bà Vân chỉ lô đất mua đang gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng tố cáo bị chiếm đoạt (Ảnh: Nhóm PV).

Cũng theo phản ánh, năm 2022, bà Vân đưa sổ đỏ thửa đất nói trên cho người bạn là T.T.Q. (SN 1982, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) giữ hộ. Sau đó bà Q. qua đời.

Đến ngày 12/5/2023, bà mới được biết các sự việc như sau: Ngày 21/3/2023, sổ đỏ số V603963 đã được Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Kiến Thụy (cũ) sang tên cho bà. Ngày 8/5/2023, sổ đỏ V603963 đã được Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Kiến Thụy (cũ) sang tên cho ông Nguyễn Thành Duy.

“Các thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch diễn ra tại Văn phòng Công chứng Đất Cảng, TP Hải Phòng. Tôi không được biết, không có mặt và không ký bất cứ giấy tờ nào liên quan đến các giao dịch trên. Tôi không hề biết ông Nguyễn Thành Duy là ai và không chấp thuận việc bán thửa đất nêu trên cho ông này, cũng không nhận tiền bán đất”, bà Vân trình bày trong đơn.

Từ những sự việc trên, bà Vân khẳng định ông Nguyễn Thành Duy và những người có liên quan đã chiếm đoạt thửa đất nêu trên của bà.

Sau đó, bà Vân đã gửi đơn tố cáo sự việc trên đến Công an và VKSND huyện Kiến Thụy (cũ) của TP Hải Phòng.

Cơ quan tố tụng lên tiếng

Tại thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Kiến Thụy (cũ) gửi bà Vân có nội dung tiếp nhận đơn của bà Vân về việc tố giác ông Nguyễn Thành Duy có hành vi làm giả chữ ký, chữ viết của bà Vân trên hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt thửa đất trên.

Công an thông báo cho bà Vân là không khởi tố vụ án hình sự đối với nội dung đơn của bà cung cấp.

Sau đó bà Vân làm đơn khiếu nại thông báo trên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (cũ) và nhận được văn bản trả lời của đơn vị này là bác đơn khiếu nại của bà Vân.

Tiếp đến, bà Vân làm đơn khiếu nại đến VKSND huyện Kiến Thụy (cũ) về việc không đồng ý với nội dung thông báo giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (cũ).

Trong quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Kiến Thụy (cũ) gửi bà Vân có trích dẫn một phần đơn khiếu nại của bà như sau: Vì Cơ quan điều tra chưa tiến hành điều tra một cách khách quan, toàn diện, dựa vào kết luận giám định sai sự thật để làm căn cứ không khởi tố vụ án hình sự.

Theo nội dung quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Kiến Thụy (cũ), trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại và kết quả xác minh, nhận thấy: Sau khi thụ lý tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (cũ) đã tiến hành ghi lời khai của những người có liên quan, trưng cầu giám định, thu thập các tài liệu theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đến nay, bà Vân không cung cấp thêm thông tin, tài liệu chứng cứ khác gì với các tài liệu chứng cứ mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (cũ) đã thu thập trong quá trình giải quyết tố giác về tội phạm.

Theo quyết định của VKSND huyện Kiến Thụy, với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập hợp pháp trong quá trình giải quyết tố giác về tội phạm đủ cơ sở khẳng định: Khoảng tháng 4/2021, bà Nguyễn Hồng Vân và một người bạn góp vốn nhận chuyển nhượng thửa đất số 384, tờ bản đồ số 12 tại thôn Sâm Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy (nay là xã Kiến Minh, Hải Phòng) của anh Đặng Văn Hải (SN 1978, ở xã Kiến Minh, Hải Phòng) với giá 2 tỷ đồng.

Ngày 20/4/2021 bà Vân ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với anh Hải, được Văn phòng Công chứng Đất Cảng chứng nhận.

Ngày 27/3/2023 bà Vân ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thành Duy (SN 1988 ở phường Tràng Cát, quận Hải An, nay là phường Tràng Cát, TP Hải Phòng) được Văn phòng Công chứng Đất Cảng chứng nhận.

Khu vực thửa đất rộng hơn 1.000m2 (khoanh đỏ, có thể chưa thực sự chính xác từng mét) bà Vân cùng bạn góp vốn mua đã sang tên người khác, bà Vân đang gửi đơn tố cáo sự việc này (Ảnh: Nhóm PV).

Cũng theo quyết định của VKSND huyện Kiến Thụy (cũ), kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng, kết luận: Chữ ký, chữ viết mang tên Nguyễn Hồng Vân tại mục “Bên chuyển nhượng”; chữ viết có nội dung “Tôi đã đọc và đồng ý” và hai dấu vân tay in tại mục “Bên chuyển nhượng” trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 27/3/2023 nói trên so với chữ ký, chữ viết, dấu vân tay của bà Nguyễn Hồng Vân là của cùng một người.

“Như vậy, không có sự việc ông Nguyễn Thành Duy và những người liên quan giả mạo chữ ký, chữ viết của bà Nguyễn Hồng Vân trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không có căn cứ xác định ông Nguyễn Thành Duy lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nội dung quyết định của VKSND huyện Kiến Thụy (cũ) nêu.

VKS đã bác đơn khiếu nại của bà Vân, khẳng định cách giải quyết vụ việc của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (cũ) là có căn cứ, đúng quy định.

Không đồng tình với cách giải quyết trên, mới đây bà Vân tiếp tục gửi đơn đến Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao.