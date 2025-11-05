Dân muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, cán bộ nói phải tháo dỡ nhà

Phản ánh tới Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội, ông Dương Văn Thủy cho biết, gia đình ông có mảnh đất rộng hơn 450m2 đã được cấp sổ đỏ từ năm 2004, toàn bộ diện tích trong sổ được công nhận là đất thổ cư.

“Năm 2000, gia đình tôi có xây một căn nhà khoảng 70m2 trên mảnh đất đó. Đến năm 2019, khi muốn chia đất cho các con, bố tôi đi đổi sang sổ hồng để tách thửa thì Văn phòng đăng ký đất đai chỉ cấp cho nhà tôi 300m2 đất ở, phần còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm”, ông kể.

Dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở, cán bộ nói phải tháo dỡ nhà mới được chuyển (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Theo ông Thủy, thửa đất gia đình được cho tặng có diện tích 89m2, trong đó 40m2 là đất ở, 49m2 là đất trồng cây lâu năm.

“Căn nhà 70m2 chúng tôi xây năm 2000 nằm trên đúng thửa đất 89m2 này. Nay khi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 49m2 đất cây lâu năm sang đất ở để hợp thức hóa, cán bộ xã nói phải tháo dỡ nhà mới được chuyển mục đích. Như vậy là vô lý”, ông Thủy bức xúc.

Người đàn ông cho biết, căn nhà gia đình xây từ khi toàn bộ đất đều là đất ở, nhưng 20 năm sau khi đổi sổ thì một phần lại bị chuyển sang đất cây lâu năm do quy định mới. Giờ gia đình chỉ muốn hợp thức hóa để ổn định, mà lại bị yêu cầu phá nhà thì khác nào đẩy dân vào bước đường cùng.

“Khi đổi sổ, chúng tôi đã chấp hành theo hướng dẫn, chấp nhận phần diện tích 300m2 được công nhận là đất thổ cư. Giờ còn bắt phá nhà thì công lý ở đâu?”, ông Thủy đặt câu hỏi.

Trả lời phản ánh của người dân, UBND thành phố Hà Nội cho biết, về trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, theo điểm b, khoản 1, Điều 121 Luật Đất đai, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thuộc trường hợp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Căn cứ theo khoản 5, Điều 116 Luật Đất đai, việc xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hiện được quy định tại khoản 2, 3, 4, 6 Điều 44 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Ngoài ra, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ (có hiệu lực từ 01/7/2025) quy định rõ về phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai và trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Mục I, Phần III ban hành kèm theo nghị định này.

Người dân có thể liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể theo quy định.