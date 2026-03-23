Đất bỗng dưng tăng diện tích, người đàn ông bị trả hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ

Gia đình ông Phan Minh Quyết (Quảng Ninh) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2006. Theo ông Quyết, ranh giới thửa đất trên giấy tờ và thực tế sử dụng không thay đổi. Tuy nhiên khi đo đạc lại, diện tích thửa đất lại tăng so với giấy chứng nhận đã cấp.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, ông Quyết gặp vướng mắc khi phần diện tích tăng thêm chưa được thẩm định. Nguyên nhân là sơ đồ đo vẽ của đơn vị đo đạc chưa được cán bộ địa chính phường xác nhận vì vậy, hồ sơ của ông Quyết bị cho là chưa đủ điều kiện để tiếp nhận.

Ông Quyết cho rằng phần diện tích tăng thêm vẫn nằm trong ranh giới thửa đất cũ, không có sự thay đổi so với hồ sơ gốc.

Từ đó, ông đặt câu hỏi liệu việc nộp bản đo vẽ đã được thẩm định có phải là yêu cầu bắt buộc khi cấp đổi giấy chứng nhận trong trường hợp diện tích tăng thêm hay không.

Đồng thời, ông cũng băn khoăn nếu ranh giới thửa đất không thay đổi thì có cần thực hiện thủ tục xác nhận riêng hay có thể thực hiện đồng thời với thủ tục cấp đổi. Ngoài ra, nếu chưa xác định được ranh giới có thay đổi hay không thì có ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ hay không.

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định tại Mục VII nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

Theo đó, một trong các thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đối với trường hợp trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi (điểm h khoản 1 Mục VII) là mảnh trích đo bản đồ địa chính.

Mẫu mảnh trích đo này được quy định tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, trong đó việc ký xác nhận mảnh trích đo phải thực hiện theo quy định cụ thể tại Điều 23 của Thông tư.

Ngoài ra, việc xác định ranh giới thửa đất có thay đổi hay không được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ.