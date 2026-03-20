Từ vụ nhạc sĩ Minh Khang: Bị lăng mạ, chửi bới, cư xử ra sao cho đúng luật?

Sự việc nhạc sĩ Minh Khang chửi bới, đe dọa tài xế ô tô công nghệ dẫn tới việc tài xế bị Grab dừng hợp đồng hợp tác gây ra làn sóng tranh luận dữ dội. Dưới góc độ xã hội, nhiều người cho rằng hành vi của nhạc sĩ thể hiện sự phản cảm, thiếu chuẩn mực còn động thái của Grab cho thấy sự lạnh lùng, vô cảm với tài xế.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, nhiều người cho rằng mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và phải chịu trách nhiệm bởi hành vi vi phạm mình gây ra. Dù bị nhạc sĩ xúc phạm, đe dọa nhưng đây không phải cơ sở để tài xế mặc định được tự ý sử dụng, đăng tải hình ảnh người khác lên mạng xã hội.

Vậy dưới góc độ pháp lý, việc sử dụng hình ảnh, dữ liệu người khác để bảo vệ quyền lợi của bản thân khi xảy ra mâu thuẫn cần được thực hiện ra sao để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc của pháp luật?

Nam tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang đe dọa, chửi bới trên xe (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm không chỉ là sự phản kháng tự nhiên mà còn là quyền cơ bản của mỗi công dân, được ghi nhận tại Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, ranh giới giữa "phản ứng tự vệ" và hành vi vi phạm pháp luật thường rất mong manh. Bởi vậy, mỗi cá nhân cần nắm vững pháp luật, trước hết để bảo vệ bản thân và sau đó để đảm bảo tránh vượt qua "lằn ranh đỏ" của pháp luật, tránh xa những rắc rối về pháp lý không cần thiết.

"Khi quyền lợi bị xâm phạm, mọi cá nhân cần ưu tiên giữ bình tĩnh, tránh đẩy xung đột vượt quá tầm kiểm soát và thu thập những tài liệu, chứng cứ để bảo vệ bản thân. Trong mỗi cuộc tranh cãi, nếu bản thân đáp trả bằng những lời lẽ nhục mạ tương tự hoặc sử dụng vũ lực thì sẽ vô tình tự đưa mình từ người bị hại thành người vi phạm. Bởi vậy, thay vì đáp trả bằng vũ lực hay bạo lực ngôn từ, hãy ghi âm, ghi hình diễn biến sự việc một cách khách quan.

Tiếp đó, người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm cần trình báo tới các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo quy định pháp luật. Tùy thuộc tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi đe dọa, xúc phạm người khác có thể phải chịu trách nhiệm về hành chính hoặc thậm chí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người bị thiệt hại còn có thể khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu giải quyết, tuyên buộc người vi phạm phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm theo quy định pháp luật", luật sư bình luận.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng lưu ý về những chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Theo đó, người bị xúc phạm không được phép sử dụng hình ảnh cá nhân người khác từ việc thu thập chứng cứ để đăng tải trên mạng xã hội bởi đây là hành vi vi phạm quyền hình ảnh theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025.

Cách xử lý tốt nhất khi muốn phản ánh sự việc lên cộng đồng là phải làm mờ hình ảnh đối phương cũng như các thông tin định danh cá nhân. Ngoài ra, để đảm bảo chứng cứ có giá trị pháp lý thì người bị xúc phạm nên thực hiện việc lập vi bằng tại văn phòng Thừa phát lại đối với các nội dung bị xúc phạm để tạo tiền đề vững chắc nếu phải giải quyết vụ việc theo hướng tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền.

Người được cho là nhạc sĩ Minh Khang tranh cãi với tài xế công nghệ

Cũng theo dõi vụ việc, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá đây là vụ việc mà đôi bên đều sai. Trong đó, phía nhạc sĩ có hành vi chửi bới, đe dọa tài xế trong khi tài xế đã tự ý đăng tải hình ảnh người khác lên mạng khi chưa có sự đồng ý của chủ thể đó. Bởi vậy, dù nguồn cơn vụ việc xuất phát từ hành động trái pháp luật của nhạc sĩ, đây không phải căn cứ để phía tài xế được quyền bất chấp các quy định và thực hiện những hành vi không được pháp luật cho phép.

"Pháp luật đã có quy định về những hành vi bị nghiêm cấm, đi kèm với chế tài xử lý hành chính và hình sự. Khi xảy ra xung đột, việc thu thập dữ liệu để giải quyết là cần thiết. Tuy nhiên, những dữ liệu này cần được cung cấp cho lực lượng chức năng, các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật, thay vì tùy tiện sử dụng, đăng tải tràn lan trên mạng xã hội.

Ví dụ với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định mức phạt là 3-4 triệu đồng; hay với hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, Điều 33 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP đã quy định chế tài là phạt tiền 2-3 triệu đồng...

Có thể thấy, mỗi hành vi vi phạm đều có chế tài xử lý tương xứng. Do đó, người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm cần nhanh chóng trình báo tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật", luật sư phân tích.

Đối với việc đăng tải, sử dụng hình ảnh người khác lên mạng xã hội, luật sư cho biết theo Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, cá nhân có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật có thể đối diện mức phạt lên tới 10-20 triệu đồng.

Bởi vậy, mỗi động thái trên không gian mạng cần phải thực hiện hết sức thận trọng nhằm đảm bảo tránh vướng phải những rắc rối về pháp lý không đáng có.