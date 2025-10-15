Cướp giật vé số của bé trai: Đáng lên án, có thể bị tăng nặng trách nhiệm

Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo công an, sáng 7/10, bà N. (38 tuổi, tạm trú xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) giao con trai là bé P. (11 tuổi) mang 140 tờ vé số để đi bán dọc khu dân cư. Khi bé trai tới đoạn khu phố 2 thuộc xã Đức Hòa, Tuyền đi xe máy chậm lại hỏi mua vé số, cầm cả tập vé số trên tay rồi tăng ga bỏ chạy, mang theo 140 tờ vé số. Mẹ bé trai cho biết, số tài sản bị mất trị giá khoảng 1,4 triệu đồng.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá đây là hành vi rất đáng lên án khi nhắm vào những đối tượng yếu thế, không có khả năng tự vệ trong xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, triệt tiêu những hành vi tương tự có thể xảy ra.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư nhìn nhận đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tính công khai, thực hiện bằng cách lợi dụng sơ hở của nạn nhân để chiếm lấy tài sản rồi tẩu thoát nhanh chóng để tránh sự phản kháng của nạn nhân. Bởi vậy, cơ quan chức năng đã xem xét trách nhiệm của Tuyền về tội Cướp giật tài sản theo Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, mức phạt cơ bản của tội danh này là phạt tù 1-5 năm. Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như có tổ chức, dùng thủ đoạn nguy hiểm, hành hung để tẩu thoát hoặc phạm tội với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc không có khả năng tự vệ, khung hình phạt có thể áp dụng là 3-10 năm tù.

Trường hợp trên, nếu bị quy kết trách nhiệm về tội Cướp giật tài sản, với tình tiết định khung phạm tội với người dưới 16 tuổi, người không có khả năng tự vệ, khung hình phạt mà Tuyền có thể bị truy tố sẽ là phạt tù 3-10 năm.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với đối tượng và có thể xem xét áp dụng khung hình phạt nhẹ hơn khung hình phạt bị truy tố nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 51, 54 Bộ luật Hình sự 2015.