Bé gái 4 tuổi bị người lạ tát: Bạo lực và lời cảnh tỉnh cho phụ huynh

Liên quan đến sự việc xôn xao clip ghi lại cảnh một bé gái bị người lạ tát vào mặt khi đang nhảy dưới lòng đường trước nhà ở Đà Nẵng, bạn đọc báo Dân trí đã có nhiều quan điểm khác nhau.

Có bạn đọc không đồng tình trước việc tát trẻ em và cho rằng đây là hành động nặng tay.

Camera ghi lại sự việc được gia đình đăng lên mạng xã hội (Video: Nhi Kha).

Bạn đọc Nguyễn Văn Tùng bình luận: “Bé gái này rất dễ thương nhưng lại bị tát khi đang nhảy nghệ thuật dưới lòng đường. Hành động bạo lực này đáng bị lên án. Tuy nhiên, phụ huynh cũng quá thờ ơ với con mình khi để bé đi hẳn xuống lòng đường như vậy, khá nguy hiểm”.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng không nên đẩy sự việc đi quá xa vì gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Bạn đọc Duy Xuyên 38 nhận định, qua clip có thể thấy đây là hành động nhắc nhở thiếu kiềm chế, chưa đến mức chủ đích gây chấn thương cho bé.

Bạn đọc Phan Văn Bình cho rằng, dù cái tát là không đúng, nhưng cũng phần nào cảnh tỉnh phụ huynh về nguy cơ tai nạn giao thông đối với trẻ nhỏ.

Nhiều ý kiến khác nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình trong việc trông coi con em khi để cháu chơi ở lòng đường.

Theo bạn đọc Nói Thẳng, để trẻ em nhảy múa dưới lòng đường là rất nguy hiểm, chỉ cần phương tiện đi nhanh, không xử lý kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hành vi tát trẻ là quá tay, cần rút kinh nghiệm.

Trao đổi của gia đình cháu bé trên mạng xã hội về sự việc (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong một trao đổi trên mạng xã hội về sự việc, anh H.N. (trú phường Thanh Khê), người đăng tải clip, thừa nhận việc con gái anh ra lòng đường chơi là không đúng. Tuy nhiên, theo anh, người lớn hoàn toàn có thể nhắc nhở, la rầy, chứ không thể dùng bạo lực với trẻ nhỏ.

Anh N. cũng nêu rõ, thời điểm xảy ra vụ việc, do sắp được bố chở đi dự sinh nhật của anh trai mình, nên cháu M. đã háo hức ra trước nhà chờ bố đón. Khu vực này ít xe qua lại, gia đình không cố tình cho con ra đường chơi hay quay clip đăng mạng xã hội như một số ý kiến suy đoán.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một bé gái bị người lạ tát khi đang nhảy dưới lòng đường trước nhà. Xác minh ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra tại đường Bàu Năng 9, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Theo anh H.N., con gái anh là cháu M. (4 tuổi) bị 2 người lạ mặt đi xe qua và tát xảy ra vào khoảng 18h21 ngày 16/12.

Đường Bàu Năng 9 nơi vụ việc xảy ra (Ảnh: Hoài Sơn).

Hình ảnh camera an ninh được gia đình đăng tải cho thấy thời điểm trên, cháu bé ra đường đứng nhảy múa, bất ngờ có 2 người đi xe đạp điện lướt qua, một người đã ra tay tát vào mặt cháu. Trong clip còn nghe rõ tiếng tát phát ra rất lớn.

Bị đánh bất ngờ, cháu M. hoảng sợ, khóc lớn rồi chạy vào nhà kêu mẹ. Khi phụ huynh chạy ra, 2 người lạ mặt đã rời khỏi hiện trường.

Theo cháu M., người tát là 2 nam thanh niên. Sau sự việc trên mặt cháu bé xuất hiện vết bầm đỏ.

Gia đình cho biết hiện không trình báo cơ quan chức năng, song đã đăng tải clip, thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo và nhờ cộng đồng hỗ trợ nhận diện, tìm kiếm danh tính 2 người liên quan.