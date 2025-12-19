Không học các môn thu phí, phụ huynh phản ánh con bị "đối xử đặc biệt"

Tại buổi tiếp xúc cử tri 11 phường tại Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư cho biết ông nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng trường học liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm về giáo dục, về chương trình phổ cập. Trường hợp các cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên thì phải tổ chức đào tạo, bố trí một cách khoa học, hợp lý chứ không thể đưa giáo viên bên ngoài vào dạy để thu tiền của phụ huynh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, sáng 15/12 (Ảnh: Minh Châu).

"Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được", Tổng Bí thư nói và yêu cầu Hà Nội phải kiểm tra, xử lý, bởi việc này "không đúng bản chất giáo dục, gây bức xúc".

Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc "không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ", hàng loạt phụ huynh đã bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ những bức xúc kéo dài nhiều năm qua.

Nhiều bạn đọc cho rằng dù được miễn học phí, gánh nặng tài chính của gia đình có con học trường công lập, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM... không những không giảm mà còn tăng lên rõ rệt.

Không đăng ký học bị đối xử đặc biệt

Cảm ơn Tổng Bí thư lắng nghe tiếng lòng của người dân, bạn đọc Vũ Huy Hoàng phản ánh, con anh học tiểu học, mang tiếng được miễn học phí nhưng thực tế chi phí hàng tháng chẳng khác nào sinh viên.

"Tiếng anh được đưa vào học chính khóa từ lâu nhưng lại thu tiền như học thêm bên ngoài, không học thì không được, mức thu 360.000 đồng/tháng. Học STEM gì mà 360.000 đồng/tháng", anh Hoàng nêu thực tế.

"Khó hiểu nhất là học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, chưa vào đội mà phải nộp quỹ. Khi phụ huynh thắc mắc hoặc phản ánh lên ứng dụng iHanoi, nhà trường thường viện dẫn các thông tư, quy định để giải thích", nam phụ huynh chia sẻ.

Phụ huynh đưa con đi thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Thành Đông).

Một trong những bức xúc lớn nhất được nhiều phụ huynh phản ánh là các môn học liên kết được gọi là tự chọn, tự nguyện nhưng thực tế gần như mang tính bắt buộc.

Anh Tấn Trường - một phụ huynh tại TPHCM chia sẻ - gia đình anh đang phải ngậm ngùi đăng ký cho con học các môn liên kết.

"Nếu không đăng ký, con bị dồn vào lớp tự quản, giáo viên chủ nhiệm không vui, ban giám hiệu cũng không vui. Nhà trường đưa ra 5 môn gọi là tự chọn, tự nguyện, nhưng khi hàng xóm gần nhà tôi chỉ đăng ký 2 môn thì cô giáo trả lại phiếu, yêu cầu phải đăng ký đủ mới được. Như vậy có còn là tự chọn, tự nguyện hay không?", anh bức xúc.

Theo phản ánh, nếu không cho con học, học sinh sẽ bị sắp xếp sinh hoạt tại một phòng riêng theo hình thức tự quản. Trong khi đó, con anh năm nay mới vào lớp 1, vừa bắt đầu học chữ, mang tiếng học cả ngày nhưng tối về vẫn chưa đọc bài thành thạo, gia đình phải kèm cặp lại hằng tối.

Với các môn học liên kết, anh Trường cho biết phụ huynh gần như không nắm được con học gì, có thực sự học hay không.

"Phần lớn các cháu còn nhỏ, không phân biệt được môn này với môn kia nên khi hỏi cũng không trả lời được. Các dịp lễ lạt cũng thường xuyên kêu gọi hội phụ huynh ủng hộ tổ chức, tôi thấy học sinh vui một phần, còn nhà trường vui nhiều hơn", anh Trường ngán ngẩm.

Chị Nguyễn Thị Trang bức xúc: "Năm 2025 xuất hiện tới 5 môn ngoại khóa liên kết, thu tiền cao gấp nhiều lần học phí, được chèn vào giờ chính khóa. Toán và Tiếng việt bị cắt bớt giờ ôn tập. Ai không đăng ký thì con ngồi chờ, nhìn các bạn học, rất đau lòng".

Còn theo phản ánh của anh Nguyễn Việt Hùng, trường tiểu học con anh theo học tại TPHCM liên kết với hàng loạt đơn vị để dạy tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh toán khoa học, giáo dục STEM, tin học IC3… Tất cả đều thu phí từ phụ huynh.

"Nhà nước giảm học phí nhưng tổng tiền phải đóng mỗi tháng lại cao hơn trước vì nhà trường "vẽ" thêm nhiều chương trình học", anh Hùng nêu thực tế.

Không riêng bậc tiểu học, tình trạng thu phí dưới danh nghĩa giáo dục còn diễn ra ở các cấp học cao hơn.

Bạn đọc Hữu Phước Đặng phản ánh, mỗi năm học sinh THPT đều phải tham gia các chuyến ngoại khóa, trải nghiệm kéo dài nhiều ngày với chi phí lên tới hơn 1 triệu đồng/học sinh.

"Năm trước đi Mai Châu, năm nay chuẩn bị đi Mộc Châu 2 ngày 1 đêm với 1,2 triệu đồng/học sinh. Không đi thì bị yêu cầu lao động, viết kiểm điểm, thậm chí hạ hạnh kiểm. Trải nghiệm gì mà mang tính ép buộc, nặng dịch vụ như vậy?", phụ huynh đặt vấn đề.

Độc giả tên Ba cho biết, trước đây tổng chi phí học tiểu học khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/tháng, nay dù miễn học phí nhưng tổng tiền phải đóng lên tới hơn 2 triệu đồng.

"Các công ty giáo dục vào trường dạy, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận nhưng phụ huynh không rõ giá trị. Giáo viên chủ yếu là thời vụ, tiếng anh có cả "Tây ba lô". Phụ huynh phản ánh nhiều nhưng không ai lắng nghe", phụ huynh phàn nàn.

Tài khoản Nguyenxuanvuong76@gmail.com chia sẻ: "Bao năm nay phụ huynh dĩ hòa vi quý, đóng tiền cho con học nhưng nhiều nội dung không thật sự cần thiết. Cấp tiểu học nên để các con vừa học vừa chơi, đừng nhồi nhét quá sớm".

Nhiều bạn đọc cho rằng, để chấm dứt tình trạng trên, cần có biện pháp mạnh từ cơ quan quản lý.

Theo bạn đọc Quyền Văn, để chấm dứt tình trạng này, Bộ GD&ĐT cần nghiêm cấm các trường sử dụng cơ sở vật chất công lập để liên kết dạy thêm ngoài chương trình chính thức.