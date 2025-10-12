Điểm tuần: Hà Nội "phố cũng như sông"; án mạng từ những chiếc ô tô

Hà Nội "phố cũng như sông": Cái giá của việc lấn chiếm, san lấp ao hồ

Trong vòng một tuần, người dân Hà Nội hứng chịu 2 trận mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Tại nhiều nơi, nước chưa kịp rút hết thì trận mưa khác lại ập đến, ngập chồng ngập khiến cuộc sống vốn vất vả lại càng trở nên khốn khổ, lao đao. Hàng loạt vấn đề và giải pháp được nêu ra, trong đó, việc thiếu hụt các hồ chứa và hệ thống thoát nước không đồng bộ là những nguyên nhân chính được độc giả đề cập.

Độc giả Đào Văn Diệu viết: "Các tấm đan, hố ga thoát nước của Hà Nội chỉ có những khe rất bé, không đủ độ rộng miệng để thoát nước dù hệ thống thoát nước ngầm đã thi công những đường ống rất lớn. Ngoài ra, lực lượng thoát nước cần ứng trực thường xuyên, khi mưa lớn cần nhanh chóng phản ứng, phối hợp CSGT để mở nắp hố kịp thời, phân luồng và có biển chỉ dẫn cho các phương tiện. Khi mở được hết nắp hố ga kịp thời, khơi thông dòng chảy, nước sẽ thoát rất nhanh thay vì ứ đọng quá lâu trên bề mặt".

"Khi đô thị hóa vùng ngoại thành tại các huyện cũ, chúng ta chỉ lấp đi đồng ruộng, sông ngòi, ao hồ mà không triển khai thêm các hồ chứa nước (hồ điều hòa) để phòng khi mưa lớn. Khi mọi thứ bị san lấp và bê tông hóa, nước không thoát được, ứ đọng trên bề mặt là lẽ tất yếu", độc giả Tuấn Anh phân tích.

Ca nô được sử dụng trên đường Dương Đình Nghệ sau cơn mưa lớn sáng 7/10 (Ảnh: Bùi Hào).

Ẩu đả, lao xe vào quán nhậu làm một người chết

Tối 7/10, Đặng Văn Sang (27 tuổi, ở xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đi uống bia thì gặp bạn cùng thôn nên tới chào hỏi nhưng đôi bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Sang lấy dao rượt đuổi anh S., sau đó tháo biển số xe rồi điều khiển xe lao vào đối thủ. Chiếc xe tông trúng anh S. rồi tiếp tục lao vào quán ăn bên cạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi) tử vong.

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo Bộ luật Dân sự 2015, ô tô được xếp vào nhóm nguồn nguy hiểm cao độ. Mọi hành vi sử dụng ô tô để cố tình lao vào người khác đều là hết sức nguy hiểm, có khả năng lập tức tước đoạt tính mạng của người khác.

Dù ý chí của người điều khiển phương tiện có cố tình xâm phạm tính mạng nạn nhân hay không, họ vẫn phải ý thức rằng đây là hành động có tính sát thương cao. Do đó, dù có cố tình thực hiện hành vi nhằm đoạt mạng người khác hay không, người điều khiển phương tiện vẫn có thể bị xem xét dấu hiệu của tội Giết người.

Nếu bị quy kết trách nhiệm về tội Giết người, Sang có thể bị áp dụng tình tiết định khung “Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” với khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đặng Văn Sang (Ảnh: Công an cung cấp).

Xử lý nữ tài xế ăn nhậu trước khi tông tử vong chủ tịch xã ra sao?

Chiều 3/10, Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) ăn nhậu cùng bạn bè. Tối cùng ngày, Chi lái xe về nhà thì tông trúng ông Lê Phước Toàn (Chủ tịch xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) tại Quốc lộ 27, đoạn qua xã Dray Bhăng khiến ông Toàn tử vong. Gây án xong, Chi bỏ trốn khỏi hiện trường và chỉ tới trình diện vào sáng hôm sau.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận việc cơ quan điều tra bước đầu khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Tiếp theo việc định tội, ông Hùng cho rằng vấn đề quan trọng tiếp theo của vụ án sẽ là định khung, trong đó mấu chốt là việc xác định bà Chi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở tại thời điểm phạm tội hay không.

"Yếu tố có hay không nồng độ cồn sẽ là căn cứ định khung bị can Chi. Theo đó, để áp dụng khoản 2, phải chứng minh được tại thời điểm lái xe, nữ tài xế có sử dụng rượu, bia và trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Đối với chứng cứ về video và lời khai thừa nhận có uống rượu bia, đây chỉ là chứng cứ gián tiếp còn kết quả kiểm tra trên thực tế không cho thấy có nồng độ cồn.

Do đó, để có thể áp dụng tình tiết định khung tại khoản 2, phải có chứng cứ về y khoa, có kết quả kiểm tra nồng độ cồn, hơi thở trong máu ngay tại thời điểm gây ra tai nạn giao thông", luật sư phân tích.

Bị can Lê Thị Cẩm Chi (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Tông chết người sau khi ăn nhậu: Đừng nghĩ bỏ trốn tới hôm sau là xong!

Từ vụ việc của bị can Lê Thị Cẩm Chi, nhiều người bức xúc bởi trong nhiều trường hợp, tài xế cố tình rời hiện trường và chỉ tới trình diện vào ngày hôm sau, khi nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở đã giảm hoặc không còn.

Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), trường hợp phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ thuộc các tình tiết định khung như Không có giấy phép lái xe theo quy định; Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định; Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn hay Làm chết 2 người... thì người vi phạm có thể bị xử lý theo khoản 2 với mức phạt là 3-10 năm tù.

Như vậy, nếu có đủ điều kiện nhưng không cứu giúp người bị nạn mà rời bỏ hiện trường, người vi phạm có thể bị áp dụng trách nhiệm theo điểm c, khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 là "Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn".

Khi đó, bất kể kết quả xét nghiệm xác định tài xế có nồng độ cồn hay không, người vi phạm vẫn có thể đối diện với khung hình phạt bị truy tố là 3-10 năm tù.

Khoảnh khắc ô tô tông tử vong chủ tịch xã (Ảnh cắt từ clip).

Giết chồng vì bị bạo hành: Có phải trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?

Tối 1/10, anh N.X.T. (38 tuổi, ở xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đi nhậu về nhà và đánh đập, dọa giết vợ là Nguyễn Thị Hoài Thương (27 tuổi) cùng 2 con nhỏ. Do trước đó đã nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng. Nghi phạm sau đó đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến chồng tử vong. Gây án xong, Thương gọi điện thú nhận với mẹ ruột và trình báo Công an xã Trà Lĩnh.

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định mấu chốt trong vụ án là việc xác định Thương có trong trạng thái "tinh thần bị kích động mạnh" hay không sẽ căn cứ hướng dẫn lần đầu, mang tính tham khảo tại Nghị quyết số 4/HĐTP/NQ ngày 29/11/1986 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Theo đó, người phạm tội trong tình trạng "tinh thần bị kích động mạnh" có thể rơi vào một trong 2 trường hợp: (i) Không hoàn toàn tự chủ, kiềm chế được hành vi, sự kích động là hệ quả bột phát tức thời, do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây ra và (ii) Phạm tội bởi hành vi trái pháp luật của nạn nhân có tính chất đè nén, áp bức tương đối nặng nề, lặp đi lặp lại, âm ỉ, kéo dài, đến thời điểm nào đó hành vi trái pháp luật lại tiếp diễn làm cho người bị kích động không tự kiềm chế được.

"Công an sẽ xác minh lời khai của Thương về việc bạo hành có diễn ra thường xuyên, liên tục, có tính chất đè nén, áp bức nặng nề khiến tinh thần của Thương bị kích động mạnh và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Tùy thuộc kết quả xác minh, cơ quan điều tra sẽ xem xét dấu hiệu của tội Giết người (Điều 123) hoặc Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125) tại Bộ luật Hình sự 2015. Trong trường hợp không được ghi nhận trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, Thương có thể được xem xét tình tiết phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của người bị hại gây ra như một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", luật sư phân tích.

Nghi phạm Thương (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Người bán ổi dưới chân cầu Thanh Trì dọn hàng tháo chạy khi thấy công an

Sau vụ xe máy tông vào đuôi ô tô dừng mua ổi dưới chân cầu Thanh Trì, nhiều bạn đọc Dân trí phản ánh, việc dừng xe mua ổi không chỉ diễn ra gần khu vực cầu Thanh Trì mà còn phổ biến ở nhiều tuyến đường khác lân cận.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 9/10, các sạp hàng do người dân tự chế xếp thành dãy như chợ, có ô che, người bán chèo kéo khách ngay trên quốc lộ. Mỗi sạp hàng bán ổi cách nhau 7-10m, kéo dài gần 1km từ khu vực chân cầu Thanh Trì cho tới lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5.

Sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an Hà Nội đã có mặt tuần tra, xử lý vi phạm. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, những người bán ổi nhanh chóng thu dọn, tháo chạy.

Các sạp bán ổi nối nhau trên lối vào cao tốc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Làm việc với công an, chị Nguyễn Thị Hằng (Tiểu thương bán ổi) phân trần: "Chúng tôi đều là người dân địa phương, bán ổi của gia đình, không có việc làm ổn định mới mang ổi đi bán. Tôi đứng từ sáng tới giờ mới bán được 70.000 đồng, mong lần này lực lượng chức năng nhắc nhở, không xử phạt".

Trong lúc công an làm việc với chị Hằng, nhiều tiểu thương đã quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, một số người thu dọn ổi chỉ để sau dải phân cách, đợi lực lượng chức năng rời đi để bán tiếp.