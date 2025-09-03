Chồng đi tù vì quan hệ với vợ: "Pháp luật nghiêm minh nhưng đừng cứng nhắc"

TAND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) mức án 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo bản án, đầu năm 2021, Kiệt nảy sinh tình cảm và có quan hệ tình dục 3 lần với chị T. (khi đó 15 tuổi) dẫn tới có thai. Năm 2022, chị T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.

Tháng 5/2024, hai người đi đăng ký kết hôn tại UBND phường Ninh Hiệp (nay là phường Ninh Hòa), tỉnh Khánh Hòa. Hai tháng sau, công an phát hiện T. sinh con đầu lòng khi chưa đủ 16 tuổi. Kiệt sau đó bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiệt bị TAND thị xã Ninh Hòa (nay là TAND Khu vực 4), tỉnh Khánh Hòa, tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo 3 năm tù, giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm.

Vợ chồng bị cáo cùng các con (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Chưa bàn tới tính đúng sai dưới góc độ pháp lý, nhiều độc giả cho rằng những bản án của cơ quan phán xử tỉnh Khánh Hòa có phần "nặng tay" và kêu gọi xem xét lại bản án, cho bị cáo cơ hội được ở lại để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình nhỏ.

Chủ tài khoản có nickname P.Đ.R bình luận: "Biết rằng phải xét xử theo luật, nhưng nên có tình, có lý. Nếu đúng luật, việc người chồng đi tù sẽ đẩy gia đình vào cảnh cùng quẫn, con cái bị ảnh hưởng, nuôi dưỡng không đầy đủ, gia đình ly tán cùng nhiều hệ lụy khác. Nên áp dụng các phương án nhân văn hơn".

Với độc giả Dương Thắng, anh cho rằng việc xét xử theo pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa những hậu quả xấu trong xã hội là cần thiết, song không phải lúc nào cũng nên xử theo kiểu "2+2=4".

"Tuyên án quá máy móc. Pháp luật nghiêm minh nhưng đừng cứng nhắc, có những thứ không nhất thiết phải theo kiểu 2+2=4. Dĩ nhiên không nên để trường hợp như trên thành tiền lệ, song hãy tìm cách công khai thông tin và phổ biến, giáo dục ra sao để nâng cao nhận thức của người dân", bạn đọc này viết.

Đánh giá tổng hòa giữa các yếu tố gồm quy định của pháp luật, nền tảng văn hóa của bị cáo, bị hại và bối cảnh gia đình hiện tại, nhiều người cho rằng mức phạt tù nhưng cho hưởng án treo là hợp lý, đảm bảo sự nghiêm minh nhưng cũng khoan hồng của pháp luật trong vụ án.

Anh Phong Đặng bình luận: "Giả sử người chồng cưỡng hiếp và bỏ bê con thì phạt tù xứng đáng, còn đây họ là một gia đình yên ấm, tự dưng bắt người chồng thì ai lo cho vợ con? Theo tôi án tù treo là đủ sức răn đe rồi".

"Hình phạt là để răn đe và giáo dục, không phải để đẩy họ tới đường cùng. Người vi phạm chưa hiểu luật nhưng có tình yêu thật sự, không phải xâm hại tình dục, bởi vậy nên cho họ hưởng án treo để đảm bảo sự nghiêm minh nhưng cũng rất khoan hồng của pháp luật", chủ tài khoản Trai Nguyen tiếp lời.

"Không nên để cuộc sống những đứa trẻ thêm phần bi đát. Án phạt vẫn phải đưa ra, nhưng hưởng án treo có quản thúc, cấm đi khỏi nơi cư trú là hợp tình, hợp lý", độc giả Ngoc Thang Ta kêu gọi.

Còn với bạn đọc Phạm Ngọc Hưng, người này bày tỏ sự băn khoăn liệu có nên áp dụng sự khoan hồng hay không. Độc giả này viết: "Kêu gọi sự khoan hồng cũng đúng, nhưng xét về mặt chung của xã hội sẽ là tiềm ẩn to lớn cho rất nhiều hệ lụy không mong muốn. Sau này nếu xảy ra thêm nhiều vụ việc như này rồi biết giải quyết thế nào đây? Nói chung là rất khó xử".