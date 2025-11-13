"Xe điên" lao vào giữa đám đông: Có dấu hiệu nhiều tội danh?

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Đặng Trọng Vượng (28 tuổi, ở xã Nghĩa Khánh, Nghệ An), Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, ở phường Thái Hoà, Nghệ An) cùng 8 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, chiều 10/11, Hùng cùng một số người bạn đến ăn uống tại quán ăn do Vượng mới khai trương. Quá trình gọi món, Hùng và Vượng cãi vã do Hùng cho rằng được nhân viên phục vụ chậm.

Sau đó, khi vợ lái ô tô đến gần quán để đón chồng, Hùng lên xe, cầm lái rồi điều khiển ô tô lao về phía nhóm người đứng trước quán. Chứng kiến sự việc, nhiều người trong quán dùng đá, gậy ném, đập vào ô tô, đồng thời điều khiển một ô tô khác đuổi theo xe của Hùng dẫn tới va chạm.

Sự việc khiến 2 người bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra va chạm, Hùng và những người đi cùng bỏ lại phương tiện và rời đi.

Khoảnh khắc "xe điên" lao vào nhóm người đứng trước quán (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi lao xe vào đám đông là hết sức nguy hiểm, không chỉ gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm trực tiếp tới sức khoẻ, thậm chí tính mạng của người khác.

Từ dữ liệu clip, có thể thấy lái xe sau khi bị nhóm người dùng gậy, đá đập, ném vào xe đã "rồ" ga để lao vào đám đông. Tuy nhiên, dù với bất kỳ lý do gì, đây cũng là hành vi hết sức nguy hiểm và cần bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, do hành vi chửi bới, đập phá phương tiện của nhóm người ở quán và lao xe vào đám đông được thực hiện ở nơi công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự địa phương, việc công an bước đầu tạm giữ các đối tượng để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 là động thái thể hiện sự quyết liệt và kịp thời của cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi có dấu hiệu xâm phạm tới tài sản, sức khoẻ, thậm chí tính mạng người khác của nhóm người này, từ đó xác định có dấu hiệu của các tội phạm khác hay không.

Cụ thể, đối với nhóm người ném đá, đập phá xe của Hùng, dữ liệu clip cho thấy đây là hành vi có tính chất cố ý, dẫn tới việc chiếc xe bị hư hỏng. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá, xác định mức độ thiệt hại về tài sản. Trong trường hợp thiệt hại về tài sản ở mức từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý về tội Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Mức phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp giá trị tài sản thiệt hại ở mức từ 50 triệu tới dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 2-7 năm.

Nhóm đối tượng gây rối (Ảnh: Văn Hậu).

Đối với hành vi của Hùng, căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, ô tô được xếp vào nhóm nguồn nguy hiểm cao độ. Do đó, hành vi lao xe vào người khác là hành vi hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng của người khác và có thể bị xem xét dấu hiệu của tội Giết người.

Đối với trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ý chí chủ quan, động cơ, mục đích của Hùng khi rồ ga, lao xe vào đám đông là gì, để nhằm chạy thoát hay để tấn công, xâm phạm tới sức khoẻ, tính mạng người khác.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ đánh giá hàng loạt vấn đề khác như mối quan hệ tương quan giữa 2 nhóm đối tượng, các yếu tố về không gian, thời gian, vị trí của chiếc xe với những người xung quanh, tốc độ, lực đâm của chiếc xe... để từ đó đánh giá một cách chính xác, khách quan, cụ thể về việc hành vi có tính chất nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác hay không, từ đó áp dụng các chế tài xử lý phù hợp.