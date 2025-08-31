Điểm tuần: Bão Kajiki; người nước ngoài cướp tiệm vàng

Người nước ngoài cướp hơn 800 triệu tiền trang sức

Tối 26/8, West Dale James (29 tuổi, quốc tịch nước ngoài) bịt mặt, mặc đồng phục Grab, đội mũ bảo hiểm tấn công nhân viên bảo vệ bằng thanh sắt rồi xông vào cửa hàng PNJ (Số 455 Núi Thành, phường Hòa Cường, Đà Nẵng), dùng búa đập phá tủ kính, cướp đi số lượng lớn trang sức bằng vàng và kim cương có giá trị gần 833 triệu đồng.

Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn bằng xe máy. Sáng 27/8, James bị công an bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan vụ án.

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi của James có dấu hiệu của tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu bị quy kết trách nhiệm về tội danh này, nghi phạm có thể bị xử lý theo khoản 4, Điều 168 Bộ luật này với khung hình phạt là 18-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đối tượng cướp tiệm vàng bị công an bắt giữ (Ảnh: Bình An).

Thuê bảo vệ chỉ để trông xe?

Trong sự việc trên, dữ liệu clip thể hiện nhân viên bảo vệ gần như không có động thái chống trả và tỏ ra hết sức lúng túng. Nhiều người cho rằng đã đến lúc cần chú trọng hơn công tác an ninh, bảo vệ tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt tại những nơi như ngân hàng hay tiệm vàng.

Bạn đọc Nguyễn Đăng Huy cho rằng: "Thuê bảo vệ không có tác phong chuyên nghiệp chút nào. Nghề bảo vệ phải đúng nghĩa là bảo vệ, hiện nay nhiều nơi thuê bảo vệ chỉ có mỗi nghĩa vụ trông xe còn hay mất, không giải quyết được các vấn đề an ninh".

Anh Duy Anh Nguyễn đưa ra góc nhìn tương tự: "Bảo vệ một tiệm vàng lớn, nên thuê bên an ninh chuyên nghiệp, có sức khỏe và nghiệp vụ bài bản hơn. Do không được đào tạo nghiệp vụ, họ cũng chỉ biết đứng khua tay và không thể làm gì khác".

Khoảnh khắc nghi phạm hành hung nhân viên bảo vệ (Ảnh cắt từ clip).

Hãy yêu nước theo cách văn minh

Phía sau những hình ảnh hào hùng, hùng tráng, đầy tự hào của những buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), còn đó những "vết gợn" trong ý thức người dân khiến chúng ta không khỏi phiền lòng.

Trong những ngày lễ lớn của dân tộc như năm nay, lòng yêu nước trở nên nồng nàn, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hãy yêu nước một cách văn minh, để dịp đại lễ lớn của dân tộc ta được trở nên trọn vẹn.

Độc giả Nguyen Hien không khỏi buồn lòng: "Rất buồn cho những hành vi như vậy. Một số bộ phận thậm chí hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào, chửi đánh nhau... tạo ra những hình ảnh hết sức phản cảm và phải lên án. Tôi ủng hộ công an xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối, vượt rào an ninh hoặc gây gổ đánh nhau. Thậm chí, có thể xem xét xử lý hình sự, không thể làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế".

Anh Vũ Hoài Nam kêu gọi: "Mỗi người một chút, hãy cùng nhau nâng cao ý thức của bản thân và những người xung quanh để chúng ta có một đại lễ trọn vẹn".

Hình ảnh xô đẩy rào chắn an ninh nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học ngày 24/8 (Ảnh: C.A.).

Bão Kajiki đổ bộ gây thiệt hại về phương tiện, có được yêu cầu bảo hiểm hỗ trợ?

Sau khi gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở tại các tỉnh miền Bắc, bão Kajiki làm nhiều tuyến phố ngập sâu, các phương tiện di chuyển, đi lại đặc biệt khó khăn. Nhiều phương tiện còn bị "chết đuối" trong biển nước hoặc thậm chí bị cây đổ đè, hư hỏng nặng như trường hợp xảy ra tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An sáng 26/8.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, trong phạm vi bảo hiểm dân sự bắt buộc không bao gồm bảo hiểm trong trường hợp tài sản bị cây đổ đè, ngập nước hay những thiệt hại khác do thiên tai. Tuy nhiên, nếu chủ phương tiện nếu tham gia bảo hiểm vật chất tự nguyện và trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm không loại trừ trách nhiệm đối với những tình huống đã nêu thì vẫn có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ bồi thường.

Để được yêu cầu bồi thường, chủ phương tiện cần đáp ứng hai yếu tố cơ bản theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, đó là tuân thủ các quy tắc về an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện và không được từ bỏ tài sản bảo hiểm.

Nếu đã đáp ứng đầy đủ các quy tắc như trên mà thiệt hại vẫn xảy ra, chủ xe có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ giải quyết tổn thất. Các khoản bảo hiểm chi trả theo thiệt hại thực tế xảy ra và theo thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, còn hiệu lực.

Ô tô ngập nước tại Hà Nội sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kajiki (Ảnh: Hải Long).

Mùa tuyển sinh "rối như canh hẹ"

"Hệ thống tuyển sinh ngành giáo dục năm nay gây bất an cho hàng triệu thí sinh sinh năm 2007 và gia đình. Trang web của Bộ không vào được, thí sinh không biết đỗ hay trượt dù đã biết điểm chuẩn. Ai may mắn thì hôm qua mới biết đỗ qua thông báo.

Nhà trường cũng không thể truy cập vào website của Bộ để xác nhận theo quy định, trong khi ngay ngày 24/8, nhiều phụ huynh, thí sinh phải cấp tốc bay từ miền Nam ra Hà Nội để nhập học. Chạy hộc tốc như ma đuổi, lo lắng và rối loạn là tâm lý của tôi và nhiều bậc phụ huynh khác".

Đó là bức xúc của độc giả Phúc Lai bên dưới bài viết "Hơn 45 tiếng đợi chờ và "100 cuộc gọi", thí sinh mới biết đỗ đại học" đăng tải trên báo Dân trí ngày 24/8, khi hệ thống tra cứu kết quả xét tuyển đại học liên tục gặp sự cố.

Câu chuyện thí sinh không biết đỗ hay trượt do mù mờ quy đổi điểm, phụ huynh thì loay hoay không rõ con mình đỗ bằng cách nào… diễn ra phổ biến trong mùa tuyển sinh năm nay. Tình huống chưa từng có tiền lệ này khiến nhiều người hoang mang, bức xúc.

"Có cháu thừa điểm nguyện vọng 3 nhưng hệ thống lại báo đỗ nguyện vọng 4. Phải chờ đến thứ hai mới lên trường hỏi rõ được. Trách nhiệm cho sự rối ren này thuộc về ai?", một phụ huynh đặt vấn đề.