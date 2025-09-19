“Tổng tài” bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 10h30 sáng 19/9, anh T. đi cùng một người thân có mặt tại quán cà phê tại chung cư T6 Times City, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Nam thanh niên đeo khẩu trang màu đen và tiến đến khu vực quầy thanh toán cho biết mình là người ngồi ở vị trí ghế màu xanh trong quán, đã chỉ tay hô “thôi, thôi, thôi”.

Sáng 19/9, lượng khách tới quán đông từ sớm và thường trong tình trạng không còn chỗ ngồi (Ảnh: Hồng Anh).

Thời điểm này, bà X. (mẹ của anh Ngô Minh Đ. – người bị đánh trong vụ việc) cũng có mặt tại cửa hàng. Vì quán có rất đông khách nên bà X. tất bật cùng nhân viên chuẩn bị đồ uống, đón tiếp khách.

Khi nam thanh niên đến bày tỏ ý định muốn nói lời xin lỗi, bà X. cho biết đang bận nên chưa tiện nói chuyện.

Anh T. đã chọn một vị trí ngồi trong quán để ngồi chờ đợi. Tuy nhiên, dường như vì nóng lòng muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, khoảng 15 phút sau, anh T. tiếp tục tiến đến gặp bà X. và liên tục nói xin lỗi.

“Tổng tài” tới quán cà phê vào sáng 19/9 vì muốn gửi lời xin lỗi (Ảnh: Hồng Anh).

Tuy nhiên, nữ chủ quán cho biết, với bà đó là lời xin lỗi quá muộn màng. Thời điểm này, bà không muốn tiếp chuyện anh T. và để vụ việc cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên, anh T. cho biết rất mệt mỏi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn.

Theo anh T., kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, rất nhiều thông tin không chính xác về bản thân xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Chủ quán muốn để vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật (Ảnh: Huy Hoàng).

"Sau sự việc, cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Có nhiều tài khoản mạo danh tôi và em trai bị tấn công, bôi nhọ trên mạng, gây tổn hại danh dự, uy tín và tinh thần chúng tôi", nhân vật chia sẻ.

Cũng theo anh T., khi bước vào quán vào ngày 18/9, cả nhóm không để ý tới việc quán có biển cấm hút thuốc lá. Khi nhân viên nhắc nhở, tình hình trở nên căng thẳng hơn, gây ra sự việc đáng tiếc.

Biển không hút thuốc được bố trí nhiều nơi trong quán, ở các vị trí dễ nhìn (Ảnh: Huy Hoàng).

"Đáng lẽ tôi nên mời nhân viên ra ngoài để trao đổi ôn hòa hơn. Nhưng vì quá mệt, tôi đã xử lý theo cách tiêu cực. Sau vụ việc, tôi thấy ân hận. Đúng ra, tôi không nên tới quán hôm đó, nên về nhà nghỉ ngơi vì lịch làm việc quá dày đặc", anh T. nói.

Bản thân nhân vật cũng thừa nhận, vụ việc khiến công việc kinh doanh của công ty ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực xuất hiện trên mạng xã hội. Người này cho rằng đây là một bài học đắt giá để sau này phải xử lý bình tĩnh hơn, không để những hiểu lầm trở thành sự việc lớn.

Trước đó tối 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê, trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy.

Nguyên nhân được cho là nam nhân viên thấy nhóm khoảng 5 khách hàng hút thuốc lá trong khu vực cấm hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở.

Sau lần nhắc thứ 3, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh kể lại phút choáng váng (Video: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera giám sát quay lại. Chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Theo anh Đ. (nạn nhân vụ việc), cú tát khiến anh choáng váng, ù tai, một vùng mặt vẫn bị sưng. Nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện với gia đình và được người thân đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sự việc sau đó cũng đã được trình báo tới Công an phường Vĩnh Tuy.